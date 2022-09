Il Gran Premio di Monza 2022 è ormai alle porte, con centinaia di migliaia di tifosi pronti a supportare le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

I due piloti della Rossa sono veri “ferraristi” anche fuori dal Circus, tanto che non perdono occasione per sfoggiare i modelli del Cavallino Rampante presenti nella loro collezione privata. Ma vi siete mai chiesti se anche gli altri piloti hanno delle Ferrari nel proprio garage? Proviamo a scoprirlo.

La ricerca

Prima di partire, occorre una piccola e doverosa premessa. Non è facile trovare informazioni affidabili sulle collezioni private dei piloti (così come di qualsiasi altra celebrità) e i loro canali social non sono sempre da tenere in considerazione. I driver della Formula 1 utilizzano Instagram e Facebook con grande attenzione, limitando al massimo post che possano metterli in cattiva luce nei confronti del proprio team.

Del resto, vi immaginereste mai Lewis Hamilton che condivide una storia al volante della sua Ferrari? Di conseguenza, l’elenco che abbiamo raccolto va preso con le proverbiali pinze, dato che non sempre esistono conferme ufficiali (o ammissioni degli stessi piloti) sulla presenza effettiva di queste auto.

Detto ciò, la nostra ricerca ha evidenziato come ben 11 dei 20 piloti impegnati nel mondiale 2022 abbiano in garage almeno una Ferrari.

Da Leclerc a Bottas (e oltre)

Partendo dai “padroni di casa” di Monza, sia Leclerc che Sainz guidano una Ferrari anche nella loro vita privata. Il pilota monegasco ha una stupenda SF90 Stradale da 1.000 CV, mentre Sainz ha una Roma e ha acquistato recentemente una 812 Competizione, la Rossa col V12 più potente nella storia della Casa di Maranello.

Ferrari SF90 Stradale Ferrari 812 Competizione Ferrari Monza SP2

Passando agli altri piloti, anche il campione del mondo in carica Max Verstappen ha due Ferrari nella sua collezione. L’olandese ha una delle 100 Monza SP2 e una 488 Pista, mentre il compagno di scuderia Sergio Perez non possiede alcuna Rossa.

Lewis Hamilton, il rivale di sempre della Ferrari, nel 2015 ha acquistato una LaFerrari, la prima ibrida con sistema KERS del marchio. George Russell, invece, si è “accontentato” di una 812 Superfast.

La lista prosegue ancora, con Lando Norris (McLaren) che guida una F8 Tributo, Pierre Gasly (Alpha Tauri) una 812 Superfast e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) una F40.

Collezioni da stropicciarsi gli occhi

Nel Circus esistono anche casi molto particolari. Ad esempio, Fernando Alonso (ora all’Alpine, ma dal 2010 al 2014 nella scuderia di Maranello) ha una 458 Italia e, soprattutto, una 599 GTB in edizione…Fernando Alonso. Già, questa limited edition fu dedicata proprio al pilota spagnolo nel 2011 e prodotta in soli 40 esemplari.

Ferrari 599 GTB Fernando Alonso Edition

Un altro grande grande appassionato di Ferrari è Sebastian Vettel (ora in Aston Martin, in Ferrari dal 2015 al 2020). Il 4 volte campione del mondo possiede una LaFerrari, una F430, una 488 GTB, una Enzo, una F50, una F12tdf, una 458 Speciale e una California T. Insomma, un garage dove il Cavallino è ben presente anche se alcune di queste sono state vendute nel corso del 2021.

Ferrari LaFerrari Ferrari 250 GTO

Mick Schumacher (Hass) non “dichiara” Ferrari nella propria collezione, ma c’è da credere che abbia ereditato la passione per le Rosse dal padre Michael. Il 7 volte campione del mondo, infatti, ha una collezione privata che comprende diverse monoposto di Formula 1, tra cui la storica F2004.

Ultimo (ma non ultimo) è Lance Stroll (Aston Martin), figlio del magnate canadese Lawrence Stroll, padrone della scuderia inglese. Se Lance possiede “solo” una California, il padre ha due delle Ferrari più rare e costose della storia. Stiamo parlando di una 275 GTB del 1967 pagata oltre 20 milioni di dollari e di una 250 GTO da oltre 50 milioni di dollari, quest’ultima acquisita nel corso di una vendita privata nel 2018.

Non ci sono Rosse nelle collezioni (comunque particolarmente ricche) di Sergio Perez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Kevin Magnussen (Haas), Guanyo Zhou (Alfa Romeo), Alexander Albon e Nicholas Latifi (entrambi Williams).