Secondo i dati ACI, in Italia circolano 10 milioni di veicoli con almeno 20 anni d'età. Di questi, 5,9 milioni hanno tra i 20 e i 29 anni. Parliamo, quindi, di uno dei parchi auto più anziani d'Europa, tanto che non è semplice distinguere le vetture semplicemente vetuste da quelle storiche.

Nel prossimo futuro, questa cifra potrebbe crescere ulteriormente rendendo ancora più complicata la vita dei collezionisti. Non sarà facile, infatti, scegliere la futura auto classica su cui puntare, sia per un semplice investimento con l'obiettivo della rivendita sia per custodirla gelosamente nel proprio garage.

Proviamo comunque a immaginare quelle che potrebbero essere le "classiche" del domani.

Alpine A110

Alpine A110 R

Rinata nel 2018, l'Alpine A110 è un nome storico della sportività francese. Come l'antenta degli anni '60 e '70, anche la versione moderna mette insieme una carrozzeria leggera da 1,1 tonnellate e motori brillanti. L'Alpine si può scegliere in potenze da 252 a 300 CV, con la R - la più orientata alla pista - che potrebbe diventare davvero una rarità nel prossimo futuro.

Caratterizzata da un design estremamente accattivante con i classici stilemi Alpine, ha un gusto piuttosto retro, ma con tutta la tecnologia e il divertimento di una sportiva moderna. Un motivo sufficiente per prevedere un domani da collezione per l'attuale A110.

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia

Il concetto di berlina sta diventando sempre più raro. E le vetture a quattro porte stanno via via scomparendo lasciando spazio a crossover e SUV.

L'Alfa Romeo Giulia sembra essere tra le ultime della sua specie, soprattutto nella variante Quadrifoglio. I 520 CV del V6 da 2,9 litri potrebbero essere in grado di entusiasmare i fan vecchia scuola anche in futuro.

BMW M2

BMW M2

Le BMW M sono spesso una garanzia tra le auto da collezione. E tra queste si può aggiungere la nuova M2, la più potente di sempre, con un 3.0 sei cilindri da 460 CV abbinato alla trazione posteriore e al cambio manuale a 6 rapporti.

Un mix senza tempo che potrebbe rendere la BMW molto ambita da chi ricerca emozioni da vera sportiva.

Fiat 500

Fiat 500

Anche l'attuale Fiat 500 ha un fascino senza tempo. Non si parla necessariamente di prestazioni, ma del design, che si richiama al modello originale di oltre mezzo secolo fa. Un'icona dell'italianità, disponibile dal 2020 anche in versione elettrica.

Inoltre, l'elevato numero di esemplari venduti in tutta Europa (e non solo) dovrebbe rendere accessibile la 500 a tanti futuri collezionisti.

Honda e

Honda e

Se in futuro nascerà una cultura di appassionati di vecchie auto elettriche, è possibile che tra le più ricercate ci sarà la Honda e. La baby giapponese è tra le EV più personali presenti sul mercato ed è possibile che il suo stile sarà apprezzato anche dai collezionisti del domani.

Il design estremamente personale continuerà ad essere il punto distintivo della Honda, che ad oggi sta faticando ad imporsi sul mercato anche a causa di un'autonomia al di sotto della media, con una percorrenza intorno ai 200 km.

Mazda MX-5

Mazda MX-5

Ad oggi, le auto che mettono il piacere di guidare al primo posto sono poche e domani lo saranno ancora di meno. La Mazda MX-5 di certo è una giapponese che grazie alla sua essenzialità e alla sua leggerezza "alzerà la media", con costi di esercizio abbordabili, una linea avvenente e motorizzazioni (1.5 oppure 2.0) divertenti.

Un’icona che da oltre 30 anni ha un posto speciale nel cuore degli appassionati e lo sarà anche per i 30 anni a venire: una trazione posteriore, manuale e aspirata da mettersi in garage.

Mercedes CLS

Mercedes CLS

Tra le Mercedes che avremmo potuto mettere in questo elenco ci sarebbero state la Classe G, l'AMG GT o l'attuale SL. Ma abbiamo preferito inserire la CLS, un'ammiraglia coupé che con le sue linee atipiche potrebbe conquistare i collezionisti del domani.

Inutile dire che una delle più ricercate potrebbe essere la CLS 53 AMG, con trazione integrale 4Matic e motore 3 litri da 457 CV, per mettere insieme il massimo delle prestazioni e del lusso della berlina tedesca.

Porsche 911

Porsche 911

Porsche ha avvisato: "produrremo la 911 con motore termico il più a lungo possibile". Ad un certo punto, però, anche la Casa tedesca dovrà evolvere il suo modello più iconico. E sarà in quel momento che le 911 di quest'epoca acquisteranno enorme valore tra i collezionisti, a prescindere dalla motorizzazione.

Tra le versioni più costose potrebbe esserci la Dakar, la variante con assetto rialzato realizzata in appena 2.500 esemplari, le cui quotazioni potrebbero decollare nei prossimi anni.

Toyota GR86

25 Foto

L'automobilismo purista è (o potrebbe essere, visto che i numeri sono molto limitati) disponibile anche da Toyota sotto forma di GR86. Anche in questo caso, la combinazione di peso ridotto, ottimo rapporto peso/potenza, trazione posteriore e cambio diretto a sei marce ha dato vita a quello che probabilmente sarà un modello molto ambito in futuro. La base di appassionati sarà molto più ristretta (a differenza, ad esempio, della Fiat 500 o della Porsche 911 di questo elenco), ma se mai una Toyota attuale ha meritato una targa H, è proprio questa.

Suzuki Jimny

32 Foto

Una Suzuki da collezione? Sì... il Jimny. Punto e basta. È entrata in questa lista per il suo accattivante design retrò, per il prezzo d'ingresso relativamente basso e dopo aver analizzato l'attuale situazione della domanda. Ma anche perché è un'auto meravigliosamente semplice e robusta che probabilmente sopravviverà facilmente ai prossimi 30 anni senza bisogno di grandi interventi. Anche con un duro lavoro.