Il quadriciclo elettrico Ligier ora ha un'autonomia da record

La gamma Ligier 2026 punta soprattutto sull'evoluzione della JS50 elettrica che introduce una nuova batteria da 11 kWh sviluppata per aumentare l'autonomia e rendere più pratico l'utilizzo quotidiano delle microcar. L'aggiornamento interessa sia la versione L6e, guidabile dai 14 anni, sia la L7e, destinata ai sedicenni, mentre resta a listino anche l'offerta diesel con la Myli, pensata come modello d'accesso.

Il debutto arriva in un mercato che continua a crescere sul fronte dei quadricicli elettrici. Secondo Ligier, nel 2025 il segmento ha registrato un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente e l'Italia si conferma il secondo mercato europeo del marchio dopo la Francia. Per il Costruttore francese, la novità principale della gamma 2026 è quindi l'adozione della nuova batteria B11, destinata a sostituire le precedenti configurazioni.

Fino a 164 km con la nuova batteria

La principale novità tecnica è rappresentata dalla batteria B11 da 11 kWh, basata su celle al litio-ferro-fosfato (LFP) e sviluppata insieme a un fornitore europeo. Secondo il costruttore, il nuovo accumulatore permette di raggiungere fino a 164 km di autonomia nel ciclo WMTC, con una ricarica completa in circa sei ore utilizzando una normale presa domestica.

La maggiore capacità energetica consente, inoltre, di utilizzare dotazioni come climatizzatore e servosterzo senza incidere in modo significativo sull'autonomia disponibile. La batteria integra un sistema di riscaldamento dedicato per migliorare il funzionamento anche alle basse temperature ed è coperta da una garanzia di cinque anni, estesa rispetto a quella normalmente proposta nel segmento.

Gamma Ligier 2026 Foto di: Ligier

Telaio automobilistico e abitacolo tecnologico

La JS50 mantiene l'impostazione introdotta con la generazione lanciata nel 2025. Il telaio è in alluminio, mentre le sospensioni anteriori adottano uno schema MacPherson affiancato da un retrotreno a ruote indipendenti. Completano la dotazione tecnica i freni a disco sulle quattro ruote e un raggio di sterzata di 4,5 metri, pensato per facilitare le manovre in città.

All'interno trova posto una plancia completamente digitale con display touchscreen da 10 pollici, compatibile in modalità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano anche impianto audio Pioneer, fari Full LED, telecamera posteriore, climatizzatore e sedili rivestiti in similpelle negli allestimenti più ricchi.

JS50 Ultimate Asphalt Grey Foto di: Ligier

Prezzi della Ligier JS50 2026

Per la JS50 il listino parte da 15.490 euro nella versione diesel e da 16.790 euro per la variante elettrica con batteria B11, disponibile allo stesso prezzo sia in configurazione L6e sia L7e. La differenza tra le due motorizzazioni è quindi di 1.300 euro.

La gamma comprende cinque allestimenti – Select, Select Confort, Elite, Elite Confort e Ultimate – con quest'ultimo che include, tra le altre dotazioni, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore, display da 10", telecamera posteriore, indicatori di direzione dinamici e apertura elettrica del portellone. Sono inoltre disponibili sette colori per la carrozzeria.

Myli MAX Toledo Red RevoD+ Foto di: Ligier

Myli resta la proposta d'ingresso

Accanto alla JS50 continua la commercializzazione della Ligier Myli che, nella gamma 2026, mantiene il motore diesel G499 Common Rail omologato Euro 5+. Si tratta della proposta più accessibile del Costruttore, rivolta a chi cerca una microcar con costi d'acquisto contenuti.

La Myli LAB parte da 12.849 euro, mentre la versione MAX aggiunge una dotazione più completa con cerchi in lega da 14 pollici, sedile passeggero abbattibile e ulteriori possibilità di personalizzazione.

Fotogallery: Gamma LIgier 2026

4 Fonte: Ligier