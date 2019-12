Innovazione, per la Volkswagen Golf, fa sempre rima con tradizione. È un suo punto di forza infatti quello di rinnovarsi sempre nel solco della continuità, tanto da diventare un punto di riferimento per generazioni di automobilisti.

Ciò vale anche per la versione sportiva Golf GTI, che arriverà nel 2020 e sarà un’evoluzione di quella che sostituisce, come appare dalla nostra ricostruzione grafica in anteprima, realizzata a partire dalle foto spia e dalle informazioni trapelate finora.

Fotogallery: Nuova Volkswagen Golf GTI, il rendering

6 Foto