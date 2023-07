Succede molto di rado che un Costruttore "rispolveri" progetti mai nati o abbandonati da anni, ma questa volta è accaduto a Fiat. Durante la presentazione della nuova Fiat 600e il responsabile dei nuovi prodotti Fiat, Antonio Massacesi, ha infatti parlato dell'erede della Punto pronta per il debutto nel 2013 e poi accantonata.

L'idea della nuova Punto 2013, mostrata proprio ieri con un disegno dell'epoca, nasce dallo scetticismo dell'allora ad Sergio Marchionne nei confronti delle auto di segmento B, un mercato che considera "troppo competitivo e non abbastanza redditizio".

Una piccola 500X mai nata

L'immagine della vettura mai nata, molto somigliante alla 500X arrivata nel 2014, è frutto di una proposta fatta dallo stesso Massacesi e da suo team di progetto, di creare una Fiat 500 più grande, con 5 porte e dimensioni da berlina rialzata e tondeggiante. L'idea è quella di sottoporre al giudizio di Marchionne una nuova utilitaria "più aspirazionale rispetto a una Punto, una Fiesta o una Clio e con un prezzo migliore".

La Fiat Punto crossover mai nata del 2013

Il manager italiano mostra lo stile della "Punto crossover 2013" ricordando l'utilizzo di una password molto particolare per nasconderla da sguardi indiscreti: "ce la faremo". L'auto, già approvata del team di sviluppo nel corso del 2013, viene bloccata dopo pochi mesi da Marchionne, ripresa e poi fermata nuovamente.

Serve una nuova piattaforma, arrivata con Stellantis

Il problema del nuovo modello è che serve una nuova piattaforma al posto di quella della Punto (la FGA Small sviluppata con GM, NdR), ormai obsoleta sul fronte della sicurezza e delle emissioni. La nuova architettura non è però disponibile e non può essere sviluppata per un solo modello, motivo per cui la vettura viene accantonata definitivamente.

Fiat 500X Fiat 600

La curiosa storia della Punto mai nata ritorna però nel 2023, a dieci anni di distanza, nel giorno in cui anche il ceo Fiat e Abarth Olivier Francois ricorda che grazie a Stellantis il progetto rinasce e prende le forme dell'elettrica Fiat 600e realizzata sulla base della piattaforma e-CMP2 della Jeep Avenger.

FGA Small, un pianale ancora vivo

Una nota a chiusura di questo strano ritorno dal passato riguarda proprio la piattaforma FGA Small, poi evoluta nella seconda generazione "Small Wide", che ancora oggi è utilizzata per costruire Fiat Tipo, Fiat 500X, Jeep Renegade, Jeep Compass e Alfa Romeo Tonale.