Toyota continua il suo processo di elettrificazione della gamma che prevede, entro il 2025, l’introduzione di più di 60 modelli nuovi o aggiornati con powertrain ibridi o direttamente BEV. E così anche nel 2021 la Casa giapponese si prepara a lanciare sul mercato diverse novità.

Tra questi troviamo la RAV4 nella versione ricaricabile alla spina, la Yaris Cross e l’Highlander con tecnologia full hybrid. A queste si aggiungono un SUV 100% elettrico e la seconda generazione della regina delle vetture ad idrogeno, la Toyota Mirai.

Le novità Toyota 2021 in ordine di lancio:

Toyota Highlander

Già disponibile nelle concessionarie, la Toyota Highlander amplia la gamma elettrificata della Casa giapponese. Il SUV a 7 posti condivide la piattaforma TNGA-K con la sorella più piccola RAV4 e viene equipaggiata nel mercato europeo esclusivamente con un powertrain full hybrid. Al 2.5 benzina aspirato a ciclo Atkinson sono abbinati due motori elettrici, uno per ciascun asse che garantiscono la trazione integrale intelligente e una potenza massima di 248 CV.

Nonostante una lunghezza di quasi 5 metri e un peso che supera le 2 tonnellate, questa configurazione ibrida consente di ottenere, come abbiamo visto nella nostra prova, consumi piuttosto contenuti: 15 km/l.

La scheda

Nome Toyota Highlander Carrozzeria SUV Motori Full hybrid Data arrivo Gennaio 2021 Prezzi 47.200 euro

Toyota RAV4 PHEV

Ad aprile è il momento di una delle novità più attese del 2021. Stiamo parlando della nuova RAV4 dotata di powertrain ibrido ricaricabile alla spina che nasce sulla piattaforma Toyota GA-K. A spingere questo modello ecco il nuovo schema propulsivo composto dal 2.5 benzina a ciclo Atkinson da 184 CV abbinato a due motori elettrici per un totale di 306 CV.

La nuova RAV4 plug-in hybrid consente di viaggiare per circa 75 km in modalità completamente elettrica e di percorrere fino a 100 km con un solo litro di benzina. Al lancio sono due gli allestimenti disponibili Dynamic+ e Style+. Il secondo è il top di gamma e comprende nell’equipaggiamento di serie cerchi in lega da 19”, tetto panoramico e head-up display.

La scheda

Nome Toyota RAV4 PHEV Carrozzeria SUV Motori Ibrido plug-in Data arrivo Aprile 2021 Prezzi 55.000 euro

Toyota Yaris Cross

Dopo il lancio sul mercato della nuova generazione della Toyota Yaris nel 2020, la Casa giapponese si prepara a far debuttare la versione “a ruote alte”. Stiamo parlando della Yaris Cross, un B-Suv, anche full hybrid che nasce sulla piattaforma TNGA-B e che va a posizionarsi in uno dei segmenti di mercato più apprezzati al giorno d’oggi.

Il powertrain ibrido sfrutta la combinazione tra un 1.5 benzina a ciclo Atkinson e un modulo ibrido per una potenza di sistema di 116 CV. Una delle peculiarità principali è che la Yaris Cross è disponibile anche a trazione integrale, garantita dalla presenza del motore elettrico sull’asse posteriore.

La scheda

Nome Toyota Yaris Cross Carrozzeria B-SUV Motori Ibrido - Termico Data arrivo Giugno 2021 Prezzi n.d.

Toyota SUV elettrico

Nel secondo semestre del 2021 tocca al primo modello completamente elettrico della Casa giapponese. Nonostante non siano ancora stati comunicati i dati sul powertrain e sulla dimensione delle batterie, Toyota ha rilasciato un primo disegno della vettura, dichiarando che la vettura ha dimensioni simili a quelle della RAV4.

Il nuovo SUV elettrico nasce sulla piattaforma e-TNGA e si prepara a sfidare modelli come Tesla Model Y, Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4.

La scheda

Nome n.d Carrozzeria SUV Motori Elettrico Data arrivo Ottobre 2021 Prezzi n.d.

Toyota Mirai

A fine anno tocca alla regina delle vetture ad idrogeno. Stiamo parlando della seconda generazione della Toyota Mirai che si appresta a debuttare sul mercato ricca di aggiornamenti non solo dal punto di vista estetico ma anche da quello tecnico.

Oltre ad un design esterno più moderno, la nuova Toyota Mirai si aggiorna anche nel powertrain che diventa più piccolo ma allo stesso tempo più performante. Il sistema infatti è composto da 330 celle invece delle 370 della prima generazione e allo stesso tempo viene equipaggiato con un motore in grado di sviluppare una 174 CV (prima erano 155 CV). Con un pieno di idrogeno la nuova Mirai è in grado di percorrere 650 km.

La scheda