160 Paesi rappresentati e 2.100 espositori. Il CES di Las Vegas, la più grande fiera dell’elettronica al mondo, inaugura il calendario di eventi 2022 anche per il settore dell’auto. Oltre ai grandi marchi di informatica, smartphone e software, a Las Vegas saranno presenti diverse Case e aziende operanti nell’automotive.

Tra concept e nuove soluzioni per la guida autonoma (e non solo), ecco gli appuntamenti da non perdere.

CES di Las Vegas, come partecipare

Dal 5 all'8 gennaio è previsto il ritorno del CES dopo un'edizione 2021 svolta esclusivamente in formato digitale. Tuttavia, l’accesso alla manifestazione è concesso solo agli addetti ai lavori, ovvero dipendenti di un’azienda legata al mondo della tecnologia, giornalisti o accreditati tramite gli espositori. Per accedere ai contenuti e alle conferenze è necessario registrarti sul sito della rassegna.

Il pubblico di appassionati, invece, può rimanere aggiornato attraverso i canali Facebook, Instagram e YouTube del CES. E su Motor1.com non mancheranno approfondimenti, foto e video sulle ultime novità.

CES 2022, le novità

Saranno numerose le novità auto o comunque legate al mondo della mobilità presenti al CES 2022, a testimoniare come ormai quello della tecnologia sia un aspetto fondamentale per i modelli di oggi e di domani. Ecco la lista delle Case e aziende presenti.

BMW iX M60

BMW iX

L’agenda di BMW per il 2022 si preannuncia piuttosto piena. In occasione del 50esimo anniversario della divisione M, il marchio bavarese è pronto a lanciare una serie di modelli ad alte prestazioni e il primo è la iX M60.

La versione più sportiva del SUV elettrico si unisce alla gamma insieme alla 40 e alla 50 con una potenza superiore ai 600 CV. Si tratta della prima M ad emissioni zero e promette prestazioni impressionanti con uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 4 secondi.

Bosch Show Car

Anche Bosch pensa agli interni del futuro e a Las Vegas espone una Show Car che permette di dare uno sguardo all’abitacolo del domani. Quest’ultimo offre servizi basati su cloud e sistemi di assistenza alla guida avanzati, tra cui l’avviso per la guida in contromano e la segnalazione delle condizioni stradali.

Nella Show Car c’è anche il Virtual Visor, un’aletta parasole digitale con display digitale che rileva la posizione degli occhi del conducente riducendo la luminosità in una porzione specifica e lasciando libero il resto dello schermo.

Infine, l’Advanced Driving Module unisce powertrain, freno e sterzo per ridurre la complessità nello sviluppo delle future auto elettriche.

Chevrolet Silverado EV

Continua l’offensiva di General Motors nel campo dell’elettrificazione. Dopo il lancio del GMC Hummer EV e il GMC Sierra a batteria, al CES è la volta del primo Chevrolet Silverado 100% elettrico. Il pick-up a batteria sfrutterà la piattaforma Ultium (la stessa che dà vita all’Hummer) con potenze intorno ai 500 CV e un’autonomia di circa 600 km.

Lo Chevrolet avrà le quattro ruote sterzanti e cercherà di giocarsela alla pari col rivale Ford F-150 Lightning.

ElectraMeccanica Solo

L’azienda canadese si presenta a Las Vegas coi tre concept Solo, Solo 02 e Solo Cargo. ElectraMeccanica non ha rivelato molte informazioni, ma parliamo di veicoli elettrici a tre ruote che, secondo il brand, ridefiniranno il trasporto urbano personale.

La Solo ha già debuttato al CES 2018, ma nell’edizione di quest’anno viene proposta con una variante aggiornata e ottimizzata. La Solo 02 è stata esposta al SEMA 2021 e al Salone di Los Angeles 2021 e sappiamo che è mossa da un motore elettrico da 56 CV alimentato da una batteria da 17,4 kWh e ha un prezzo di partenza di 18.500 dollari.

Infine, c’è la Solo Cargo, definita come una versione modificata per andare incontro alle esigenze di flotte, tra cui quelle per la food delivery.

Hyundai

Non è un’auto elettrica, ma il prototipo di Hyundai ha sempre le carte in regola per semplificare la mobilità del futuro. Il Mobil Eccentric Droid (MobED) è un robottino a quattro ruote pensato per avventurarsi nei luoghi più inaccessibili.

La piattaforma è dotata di ruote indipendenti e di speciali sospensioni che consentono di affrontare ogni condizione o salita e può essere collegata a qualsiasi tipo di supporto. Che sia per trasportare piccoli oggetti, persone con mobilità ridotta o addirittura un passeggino, il robot elettrico di Hyundai offre una visione sul domani.

Il concept è parte della strategia "Expanding Human Reach" del brand, il quale punta ad affermarsi sempre di più anche nel campo della robotica.

Mercedes Vision EQXX

Mercedes Vision EQXX, il teaser

È uno dei prototipi elettrici più ambiziosi mai realizzati. Con la Vision EQXX, Mercedes vuole raggiungere i 1.000 km di autonomia con una singola carica e per farlo ha preparato un concept improntato alla massima efficienza.

Realizzato con materiali leggeri e sagomato per ridurre al minimo la resistenza all’aria, il modello incorpora la tecnologia dell’hypercar AMG One e sfrutta un nuovo pacco batterie più compatto che potrebbe trovare applicazione sulle future Mercedes.

Mitsubishi Emirai xS Drive, l’abitacolo del futuro

L’Emirai xS Drive rappresenta un prototipo di abitacolo del futuro. Presentato da Mitsubishi Electric, è capace di acquisire le informazioni facciali e biometriche del guidatore. Tra queste ci sono la postura, i movimenti, la temperatura corporea e le piccole variazioni di luminosità della pelle causate dalla frequenza cardiaca.

Inoltre, l’abitacolo riconosce lo sguardo del guidatore e controlla il fascio dei fari per illuminare in quella precisa direzione.

Stellantis

Il colosso nato dalla fusione tra PSA e FCA mostra al CES il suo presente e il suo futuro. L’attualità è rappresentata dalla Fiat 500 elettrica, il primo modello ad emissioni zero della Casa, e dalla Citroen Ami, il quadriciclo leggero guidabile dai 14 anni.

In tema americano, viene presentata tutta la gamma Jeep con Wrangler, Wagoneer, Grand Wagoneer e Grand Cherokee con motorizzazione ibrida plug-in 4xe. Sempre a proposito di “presente”, è esposta la DS E-Tense FE21, la monoposto che prende parte al campionato di Formula E.

Per quanto riguarda il futuro di Stellantis, a Las Vegas troviamo la Chrysler Airflow Concept, un’evoluzione del prototipo mostrato al CES 2020 e futura rivale di Ford Mustang Mach-E e Tesla Model Y nel 2024 o 2025, e la Citroen Skate Mobility Concept, un veicolo del futuro composto da una piattaforma elettrica con pneumatici sferici.