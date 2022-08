In un clima nazionale e internazionale di instabilità, e in un’estate calda nella quale si cerca in qualche modo la ripresa e una certa evasione dopo gli anni di chiusure per motivi sanitari, il mese di agosto è senz’altro un po’ particolare per il mercato automobilistico.

Una cosa è certa: anche in assenza di incentivi statali per i veicoli più diffusi, le Case continuano a proporre offerte su tutti i modelli, compensando spesso con sconti autonomi, con o senza permuta o rottamazione, e puntando soprattutto su rate mensili piuttosto contenute.

E’ ancora ben avvertibile il momento di attesa, anche in vista di una possibile riduzione dei tempi di consegna del nuovo.

Offerte del mese di agosto 2022

Quelle indicate di seguito sono le promozioni che analizzate nel mese di agosto con singoli articoli:

Di seguito, invece, una tabella che raccoglie varie offerte del mese di diversa tipologia, con alcuni parametri: sconto iniziale, anticipo, valore delle rate e maxi rata finale, che per queste formule è anche valore futuro garantito.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV 49.200 40.900 14.060 36 da € 349 21.690,19 No Citroen C5X PHEV 45.250 34.849 7.971 35 da € 300 22.352,50 Sì, con 4.000 euro di incentivi statali Dacia Sandero Stepway 14.500 - 2.530 36 da € 179,80 8.845 No Fiat Tipo 1.5 Hybrid 26.700 24.100 4.870 48 da € 229 11.326,65 Sì, o permuta Ford Fiesta 1.1 75 CV 20.550 17.950 0 36 da € 304,51 9.658,5 No Jeep Compass 4xe 48.599 39.000 6.440 48 da € 299 27.118,96 Sì, con 4.000 euro di incentivi statali Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 19.150 14.550 0 48 da € 230,50 7.471,20 Sì Nissan Micra Eco Acenta 20.150 16.000 4.930 36 da € 159 8.664,50 Sì, o permuta Opel Corsa 1.2 75 CV Edition 19.400 14.900 0 47 da € 229,19 8.287,67 No Peugeot 208 PureTech 75 CV 17.370 14.500 2.061 35 da € 199 8.156,50 No Renault Captur E-Tech 26.700 23.300 6.550 36 da € 149,70 15.486 No Seat Leon 1.0 eTSI FR 28.150 26.000,06 6.050,46 35 da € 249 14.734,68 No Skoda Scala Ambition 1.0 TSI 21.850 17.733 2.230 35 da € 229 10.128,34 Sì, o permuta Toyota Corolla Cross 38.000 34.500 10.800 47 da € 268,41 17,250 No Volkswagen Polo TSI 95 CV 21.750 19.227 3.600 35 da € 209 11.082,06 No

Come nel mese di luglio, anche in agosto si notano immediatamente alcune particolarità. Per l’accesso agli ecoincentivi -4.000 euro in caso di rottamazione, 2.000 negli altri casi- è richiesta la rottamazione di una vettura usata con determinate caratteristiche, come nel caso delle offerte su Citroen C5X e Jeep Compass, entrambe ibride plug-in.

Ci sono però Case che richiedono comunque la permuta o la rottamazione, anche senza incentivi statali: ne è un esempio l'offerta per la Fiat Tipo ibrida, simile a quelle su altre vetture della Casa, che punta sulla supervalutazione dell’usato a partire da un minimo di 3.000 euro, con l’aggiunta di altri 1.900 euro di sconto.

Se per la Tipo è previsto il versamento di un anticipo, questo invece non è richiesto per le offerte di Lancia e Opel, rimanendo nel gruppo Stellantis, o per la Ford Fiesta con la promozione IdeaFord, ora senza rottamazione. Per la Corsa, in realtà, ci sono un extra bonus di 1.000 euro e la garanzia di pronta consegna, ma a fronte di una caparra di 500 euro.

Da notare anche l’importo delle rate, negli esempi tra i 150 e i 350 euro a seconda del tipo di vettura, che rimane piuttosto basso sia grazie allo sconto iniziale, quando previsto, sia calibrando i valori di anticipo e soprattutto maxi rata: in alcuni casi quest’ultima supera la metà del prezzo di listino non scontato.

I servizi inclusi nelle offerte di esempio

Non è detto che le offerte esemplificative delle Case includano tutte le effettive possibilità di finanziamento: molto spesso, come per Ford o il gruppo Volkswagen, la proposta è variamente configurabile, sia per quel che riguarda importi e chilometraggi, sia per la possibilità di includere servizi di manutenzione, garanzia o assicurativi.

Quando però queste proposte sono ben visibili negli esempi, l’importo della rata acquista un valore in più. Da notare che le offerte sulle vetture ibride plug-in, come Citroen C5X o Jeep Compass, includono la stazione di ricarica, con qualche limitazione a seconda degli accordi di fornitura.

Interessante anche le proposte di Toyota, che propone esempi con differenze sulla rata fino a 20 euro, in base dei servizi che si vogliono aggiungere al finanziamento.

Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV: polizza furto e incendio e 1 anno di estensione di garanzia o 120.000 km

Citroen C5X PHEV: tre anni di manutenzione o fino a 30.000 km, stazione di ricarica EasyWallbox da 2,3 Kw, esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale aggiornamento a 7,4Kw da eseguire da un elettricista qualificato; assistenza clienti, inclusa l’autorizzazione alla garanzia di 2 anni fornita direttamente dal fornitore. In caso di sostituzione o riparazione della wallbox, il fornitore rimborsa anche i costi di installazione.

Dacia Sandero Stepway: finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Fiat Tipo 1.5 Hybrid: Identicode, polizza pneumatici

Jeep Compass 4xe: polizza pneumatici, Identicode, EasyWallbox, un anno di ricarica (circa 400 kW) presso le stazioni pubbliche

Nissan Micra Eco Acenta: finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio

Renault Captur E-Tech: finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km

Seat Leon 1.0 eTSI FR: Tecknology Pack in omaggio, 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali,

Skoda Scala Ambition 1.0 TSI: pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic 3 anni e/o 45.000km

Toyota Corolla Cross: aggiungendo fino a € 20 alla rata mensile, si possono avere avere in alternativa un kit ruote invernali complete, un pacchetto di manutenzione prepagata, un pack accessori; Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta

Le offerte sopra esposte si riferiscono al più comune finanziamento balloon con mini rate e maxi rata finale; vediamo invece un esempio di servizi offerti con una formula di noleggio a lungo termine, Free2Move Lease, per una nuova Peugeot 308, con importi calcolati sulla Provincia di Milano.

Da segnalare che Peugeot permette di accedere al servizio online Click and Drive, per accedere solo ad offerte di noleggio per privati.

Peugeot 308 Plug-In Hybrid 180 e-EAT8: primo canone 6.000 euro, 35 canoni da 499 euro al mese comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tassa di proprietà

Alcuni costi fissi: tassi, apertura pratica e spese mensili di incasso

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 160 CV 3,99 9,31 325 3,50 incluse nella rata Citroen C5X PHEV 5,99 6,99 350 3,50 Dacia Sandero Stepway 6,49 8,52 350 3 Fiat Tipo 1.5 Hybrid 6,99 8,81 325 3,50 incluse nella rata Ford Fiesta 1.1 75 CV 5,35 6,89 350 4 Jeep Compass 4xe 6,29 7,31 325 3,50 incluse nella rata Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 6,85 9,11 325 3,50 incluse nella rata Nissan Micra Eco Acenta 5,99 8,07 350 3 Opel Corsa 1.2 75 CV Edition 7,99 9,66 350 3,5 Peugeot 208 PureTech 75 CV 6,99 9,11 350 3,50 Renault Captur E-Tech 4,50 5,76 350 3 Seat Leon 1.0 eTSI 5,99 7,21 345 2,25 Skoda Scala Ambition 1.0 TSI 5,99 7,41 300 2,25 Toyota Corolla Cross 6,95 8,05 390 3,90 Volkswagen Polo TSI 95 CV 6,89 8,49 345 2,25

Un’ultima analisi sui costi fissi del finanziamento, ai quali vanno aggiunti importi come IPT, PFU, bolli ed eventuali comunicazioni cartacee. Alcuni di questi costi vengono inclusi nell’importo totale, per cui i valori di anticipo e rate mensili non cambiano rispetto all’esempio: i marchi legati a Fiat, ad esempio, includono 3,50 euro nella rata mensile.

Il costo di incasso rata inferiore rimane quello del gruppo Volkswagen, fermo come a luglio a 2,25 euro mensili, mentre negli esempi del mese è Ford che ha le spese più alte, 4 euro al mese.

Molto simili i costi di apertura pratica, da 325 fino ai 390 euro di Toyota, mentre i tassi più interessanti restano quelli di Renault, con TAN (Tasso Annuo Nominale) al 4,5% e TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) al 5,76%; il TAEG si spinge fino al 9,11% per Lancia Ypsilon e Peugeot 208, mentre è da notare il TAN al 3,99% e il TAEG del 9,31% sulle rate dell’Alfa Romeo Giulia, per un totale di 3.240,62 euro di interessi. Tutti fattori da tenere ben presenti in fase di contrattazione prima dell'acquisto.