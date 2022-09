E’ arrivato settembre e sulla situazione politica ed economica regna ancora l’incertezza, includendo il timore sui costi e sull’approvigionamento dell’energia con l’avvicinarsi della stagione fredda. Guardando, però, le offerte sulle auto nel mese di settembre resta un certo clima di positività, con proposte su tutti i modelli anche senza motore elettrico.

Gli incentivi proseguono sulle vetture meno inquinanti, ma tutte le Case propongono sconti autonomi, spesso senza richiedere l’obbligo di permuta o rottamazione.

Dato il periodo, viene richiesto spesso un importo di anticipo, mentre le rate mensili sono piuttosto contenute, anche a costo di alzare molto la rata finale, considerando l’innalzamento generale dei listini. Continuano poi le proposte di noleggio a lungo termine, anche queste con canoni ridotti dagli sconti.

In ogni caso, il problema principale rimane la disponibilità dei veicoli, nell’attesa di poter ridurre i tempi di produzione e consegna di tutti i componenti: da questo punto di vista, oltre alle offerte specifiche, sono molto utili i servizi web che segnalano le disponibilità per ogni marchio a livello nazionale.

Offerte del mese di settembre 2022

La seguente tabella mostra le promozioni analizzate nel mese di settembre con singoli articoli:

Di seguito, invece, una tabella che raccoglie varie offerte del mese di diversa tipologia, con la descrizione di alcuni parametri: sconto iniziale, anticipo, valore delle rate e maxi rata finale, coincidente con il valore futuro garantito.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Tonale Hybrid 130 Speciale 39.000 39.000 11.950 36 da € 299 22.028,12 No Citroen C3 You! PureTech 19.000 15.550 0 59 da € 230 6.902,58 No Dacia Jogger GPL 16.800 16.800 3.725 36 da € 179,91 10.248 No Fiat 500 Hybrid 17.250 13.750 4.570 48 da € 129 6.045,39 Sì Ford Kuga PHEV 44.000 33.250 0 36 da € 392,85 24.200 Sì (ecoincentivi) Jeep Renegade 1.0 benzina 25.400 19.600 3.500 48 da € 199 11.000,49 Sì Lancia Ypsilon Silver Hybrid 16.700 12.650 0 48 da € 203,50 6.454,51 Sì Nissan Qashqai Mild Hybrid 34.230 30.130 5.860 36 da € 269 20.538 Sì Opel Astra PHEV 39.147 32.147 8.654,32 35 da € 249 20.737,50 Sì (ecoincentivi) Peugeot 2008 PureTech 24.770 22.500 4.388 35 da € 249 13.470,50 No Renault Kadjar dCi 33.100 29.050 7.400 36 da € 249,30 18.205 No Seat Arona ecoTSI 20.350 17.265,83 3.998,91 35 da € 159 10.308,08 No Skoda Kamiq TSI 23.450 19.033,18 2.500 35 da € 199 12.564 Sì Toyota Yaris Hybrid 23.600 20.100 5.650 47 da € 148,15 11.557,50 No Volkswagen Tiguan TSI 34.400 32.406 7.000 35 da € 369 16.952,32 No

Guardando la tabella, si nota che sta proseguendo quanto già proposto durante l’estate: ad esempio, la richiesta di una vettura usata o da rottamare anche in assenza di accesso agli ecoincentivi, quest’ultimo caso esemplificato dalle ibride Plug-In Ford Kuga -con uno sconto iniziale molto alto- e Opel Astra.

L’attenzione è per le promozioni di Citroen, Lancia e Ford che non richiedono il versamento di un anticipo, mentre l’importo della singola rata negli esempi si mantiene dai 129 euro per quattro anni della 500 Hybrid ai 392,85 euro in tre anni per la Kuga, per un periodo da 35 a 48 mesi.

L’importo della rata finale, invece, è in proporzione molto alto, quasi sempre superiore alla metà del prezzo scontato. Per questo genere di finanziamento, il classico “balloon” con anticipo, mini rate e maxi rata finale, l’idea principale è di sfruttare il valore futuro garantito per passare ad un’auto nuova, di fatto mantenendo una rata simile senza anticipo.

Nelle rate tanti servizi inclusi

Ormai le soluzioni finanziarie sono personalizzabili non solo variando i singoli importi, ma anche valutando quanto aggiungere alla rata per ottenere servizi in più.

Ci sono Case che mostrano gli esempi senza aggiunte, come garanzie, manutenzione, assistenza o assicurazioni, riducendo quindi il più possibile gli importi; altre invece fanno di questi servizi un punto di forza, e in alcuni casi i servizi sono in omaggio, a cominciare dalle stazioni di ricarica per le vetture Plug-In. Vediamo qualche esempio:

Alfa Romeo Tonale Hybrid 130: allestimento Speciale, estensione garanzia 3 anni, Identicode, Polizza pneumatici Plus

Dacia Jogger GPL: Finanziamento protetto, pack service con 3 anni furto e incendio, 1 anno driver insurance

Fiat 500 Hybrid: Identicode, Polizza pneumatici

Jeep Renegade benzina: Identicode, Polizza pneumatici Plus

Lancia Ypsilon Silver Hybrid: Identicode, Polizza pneumatici

Nissan Qashqai Mild Hybrid: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 2 anni di Furto e Incendio

Opel Astra PHEV: ricariche Illimitate per 1 anno, 3 anni di assistenza e manutenzione ordinaria, 90 giorni o 3.000 km per restituirla, Easy wallbox inclusa, 8 anni di garanzia sulle batterie (Opel Goes E-lectric); Flexcare Silver (estensione garanzia, assistenza stradale, manutenzione ordinaria) per 3 anni o 30.000 km

Renault Kadjar dCi: Finanziamento protetto, pack service con tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km

Seat Arona ecoTSI: 2 anni di garanzia aggiuntiva

Skoda Kamiq TSI: pacchetto di manutenzione Skoda Service Care Basic 3 anni e/o 45.000 km

Toyota Yaris Hybrid: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta

Volkswagen Tiguan TSI: We Care Essential e Additional con sconto fino al 50%

Naturalmente, le parallele soluzioni di leasing a lungo termine o noleggio includono molti servizi nel canone mensile: ne è un esempio questa offerta Citroen Free2Move lease, sempre su una C3 ma in allestimento Feel PureTech 83, anche per neopatentati:

Citroen C3 Feel PureTech 83: primo canone 4.067 euro, 35 canoni da 285 euro al mese comprendenti manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tassa di proprietà

Uno sguardo ai costi fissi e agli oneri finanziari

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Tonale Hybrid 130 Speciale 6,45 7,86 325 3,50 incluse nella rata Citroen C3 You! PureTech 7,49 8,99 350 3,50 Dacia Jogger GPL 6,49 8,33 350 3 Fiat 500 Hybrid 6,99 10,23 325 3,50 Ford Kuga PHEV 5,35 6,21 350 4 Jeep Renegade 1.0 benzina 6,29 8,31 325 3,50 incluse nella rata Lancia Ypsilon Silver Hybrid 6,85 9,42 325 3,50 incluse nella rata Nissan Qashqai Mild Hybrid 5,49 6,51 350 3 Opel Astra PHEV 7,99 9,26 399 3,5 Peugeot 2008 PureTech 7,49 9,04 350 3,50 Renault Kadjar dCi 5,5 6,62 350 3 Seat Arona ecoTSI 6,29 7,98 345 2,25 Skoda Kamiq TSI 5,99 7,39 345 2,25 Toyota Yaris Hybrid 6,95 8,52 390 3,50 Volkswagen Tiguan TSI 6,99 8,13 345 2,25

Con questa tabella è possibile paragonare le percentuali dei tassi di interesse e di un paio di costi fissi importanti, come la spesa di apertura pratica e le spese mensili di incasso, non sempre incluse nella rata. A questi importi vanno aggiunti IPT, PFU bolli e comunicazioni, soprattutto se cartacee.

Tra i costi più favorevoli, si distingue il gruppo Volkswagen per le spese di incasso di 2,25 euro al mese, contro i 4 euro di Ford, come in agosto. La spese di apertura pratica più alta è per Opel, con 399 euro, mentre i tassi più bassi in questi esempi sono quelli di Ford (TAN 5,35%, TAEG 6,21%) e Nissan (rispettivamente 5,49% e 6,51%); spicca invece il TAEG al 10,23% della 500 Hybrid.