La maggior parte degli automobilisti preferirebbe un'auto più lussuosa. È più o meno così per tutti gli oggetti che si possono acquistare. Tendiamo a preferire quelli che sono più esclusivi, o semplicemente che hanno un aspetto migliore e ci danno uno status migliore.

Il marketing delle automobili ha ben individuato questo desiderio e ha opportunamente introdotto i marchi e i modelli che chiamiamo aspirazionali.

I marchi di auto premium sono la risposta a questa necessità di guidare in modo più esclusivo. Sono iniziati con alcuni produttori iconici che esistono ancora, come Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Bentley, e molti altri che sono scomparsi: Horch (1899-1940), Napier (1900-1924), LaSalle (1927-1940), Stutz (1911-1937) o Isotta-Fraschini (1900-1948). Insoma, brand concepiti come produttori di auto davvero diverse ed esclusive che difficilmente si potevano vedere nelle strade.

La lunga corsa al premium

Oggi la situazione è molto diversa. Mentre i tradizionali marchi di lusso continuano a occupare un posto di primo piano, i produttori di automobili di massa hanno creato o rilanciato i propri marchi premium. Audi, Alfa Romeo, Cadillac, Lincoln e, più recentemente, Lexus, Acura, Infiniti, DS e Genesis, si trovano a svolgere il ruolo di cugino più ricco della famiglia.

La formula è piuttosto semplice: le case automobilistiche sviluppano una piattaforma comune e poi progettano, sviluppano e posizionano due o tre auto diverse per pubblici diversi. Di conseguenza, esiste un divario di prezzo che può fare la differenza quando si decide quale auto acquistare.

Differenze di prezzo in 11 mosse

Per capire il divario di prezzo tra un'auto premium e una mainstream, ho preso in considerazione 11 modelli di auto appartenenti allo stesso gruppo e segmento, con motori simili e allestimenti simili. Ecco i risultati:

1. Alfa Romeo Stelvio vs Maserati Grecale (Italia): La Maserati Grecale GT a benzina con 300 CV è più cara del 5% rispetto all'Alfa Romeo Stelvio Veloce a benzina con 280 CV. È il secondo divario di prezzo più basso tra tutti gli esempi (in uesto caso ovviamente si tratta di unbrand premium rispetto a uno di lusso). Con una differenza di prezzo al dettaglio di 3.322 euro, non ci sarebbe un problema di cannibalizzazione tra le due?

2. Skoda Fabia vs Audi A1 (Germania): entrambi i modelli con 95 CV e allestimento top di gamma, con l'Audi A1 S-Line a benzina contro la Skoda Fabia Montecarlo a benzina. Il risultato è che l'Audi costa l'8% in più, ovvero 1.750 euro. Paghereste questa cifra per passare da una Skoda a un'Audi?

3. Hyundai Grandeur vs Genesis G80 (Corea): La Hyundai monta un motore a benzina da 290 CV nell'allestimento Caligraphy; la Genesis monta un motore a benzina da 304 CV nell'allestimento Sport Package. La cugina premium costa il 33% in più!

4. Ford Expedition vs Lincoln Navigator (USA): hanno il divario di prezzo più alto, con il Lincoln (allestimento Black Label) più caro del 40% rispetto al Ford (allestimento Timberline). Il Navigator è alimentato a benzina con 450 CV contro i 440 CV dell'Expedition.

5. Toyota Venza vs Lexus NX (USA): Un consumatore può acquistare la Venza Limited a benzina con 219 CV per 40.253 dollari. Se vuole optare per un modello premium, la Lexus NX 250 Luxury con 203 CV costerà 45.700 dollari. Si tratta di un aumento del 14%.

6. Peugeot 3008 vs DS 7 (Germania): Sebbene Stellantis voglia posizionare DS come uno dei tre marchi premium della sua gamma, in questo caso il divario tra le versioni PHEV da 300 CV di questi C-SUV è piuttosto basso, pari all'1%. La Peugeot ha l'allestimento GT, mentre la DS ha l'allestimento GT Pack.

7. Volkswagen Touareg vs Porsche Cayenne (Germania): I SUV di Volkswagen e Porsche hanno condiviso tutto fin dalla loro introduzione sul mercato 20 anni fa. La Touareg R PHEV con 462 CV è disponibile a 90.995 euro. La Porsche Cayenne Platinum PHEV con la stessa potenza vale 102.901 euro.

8. Honda Civic vs Acura Integra (USA): la recente Acura Integra, che io definisco la cugina di lusso della Civic, è più cara del 20%. L'Integra A-Spec a benzina con 200 CV contro la Civic SI a benzina con 200 CV.

9. Chevrolet Traverse vs Buick Enclave vs Cadillac XT6 (USA): un SUV full-size mainstream vs semi-premium vs premium. Sono tutte alimentate da motori a benzina con 310 CV. La XT6 Premium Luxury è più costosa del 13% rispetto alla Enclave Premium, che è più cara del 6% rispetto alla Traverse Premier.

10. Skoda Octavia vs Volkswagen Golf vs Audi A3 (Germania): anche le popolari utilitarie del Gruppo Volkswagen hanno prezzi diversi. Con i loro motori a benzina da 110 CV e i livelli di allestimento di base, la A3 Advanced è più costosa del 15% rispetto alla Golf Life. La Volkswagen è più cara dell'8% rispetto alla Skoda Octavia Active.

11. Opel Mokka-e vs DS 3 E-Tense (Italia): il divario è anche nel segmento elettrico. La DS 3 So Chic con 136 CV ha un prezzo di 39.880 euro prima degli incentivi. Si tratta del 13% in più rispetto al prezzo della Opel Mokka-e Edition con la stessa potenza.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics