Per le promozioni estive del mese di luglio, abbiamo scelto una formula lievemente diversa, mostrando alcune tabelle di dati, raccolti tra alcune delle principali proposte delle Case automobilistiche.

Il quadro che emerge è piuttosto complesso, perché di fatto tra incentivi statali, sconti rottamazione e proposte delle Case ogni genere di automobile ha la sua tipologia di sconto, dalle classiche motorizzazioni a benzina e a gasolio alle ibride di differenti categorie, dalle berline medie e compatte alle SUV, anche di recente presentazione.

In generale si avverte il momento di attesa, tenendo anche conto dell’allungamento dei tempi di consegna, e la tendenza ad avere sconti molto consistenti sul listino solo per le vetture meno inquinanti.

Offerte del mese di luglio 2022

Quelle indicate di seguito sono le promozioni analizzate nel mese di luglio con articoli specifici:

Proponiamo tuttavia una tabella più completa, con la selezione di offerte del mese di diversa tipologia, per avere un’idea di massima su alcuni parametri, come sconto iniziale, anticipo, valore delle rate e importo finale da versare in rapporto al costo iniziale.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Tonale 1.5 130 CV Hybrid MHEV Speciale 39.000 - 11.950 36 da € 299 22.028,12 No Citroen C5 Aircross PHEV 43.350 32.949 5.889 35 da € 250 23.947,50 Sì con Ecobonus di 4.000 euro Dacia Duster ECO-G Essential 17.300 - 4.125 36 da € 179,79 10.380 No Fiat 500X Club Hybrid 130 CV 29.400 24.500 4.150 48 da € 249 14.230,48 Sì Ford Ecosport Titanium 1.0 Ecoboost 125 CV 24.750 20.250 0 36 da € 317,04 11.880 No Jeep Renegade 4xe 40.799 31.381 4.920 48 da € 249 21.974,29 Sì con Ecobonus di 4.000 euro Lancia Ypsilon Silver 1.0 FireFly 70 CV Hybrid 16.200 12.200 0 48 da € 196,50 6.247,24 Sì Mahindra KUV100 NXT K6+ 13.995 11.995 2.457 84 da € 149 No No Nissan Juke N-Connecta Hybrid 30.300 27.300 4.956 36 da € 249 19.089 Sì Opel Mokka Edition 1.2 T Benzina 100 CV MT6 24.900 21.500 6.383,41 35 da € 149 14,329,94 Sì Peugeot 5008 Allure Pack BlueHDi 130 43.150 40.500 7.926 35 da € 399 23.956,50 No Renault Clio E-Tech Equilibre 21.600 19.500 5.600 36 da € 149,06 12.096 No Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV FR 21.150 17.599,49 3.901,59 35 da € 169 10.322,04 No Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 95 CV 23.450 19.033,18 2.500 35 da € 199 12.564,04 Sì Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active 29.800 25.800 8.850 47 da € 208,09 11.610 Sì Volkswagen Golf 8 1.0 eTSI EVO Life 30.800 28.167 5.500 35 da € 299 16.235,29 No

Dalla tabella emergono subito alcune particolarità, come ad esempio l’alternarsi di offerte che non prevedono permuta o rottamazione, con altre che richiedono auto da rottamare per l’ottenimento degli Ecoincentivi statali, come la Citroen C5 Aircross o la Jeep Renegade, entrambe PHEV.

Ci sono anche offerte valide solo con permuta o rottamazione, a condizioni diverse rispetto a quelle statali: ad esempio, il possesso della vettura da almeno un anno per la proposta di Fiat. Con L’Ecobonus, ovviamente, si ottengono gli sconti iniziali gloabalmente più alti, tenendo però conto che in quel caso non si può contare sulla valutazione dell’usato da rottamare.

Altri elementi da segnalare sono l’anticipo zero, ancora una volta riservato a Ford Ecosport e Lancia Ypsilon, e le rate mensili che, nonostante i listini di partenza sensibilmente diversi, cercano di mantenersi più o meno tra i 150 e i 300 euro.

Eccezione è ovviamente la Peugeot 5008 diesel, con rate da 399 euro ma a fronte di un listino iniziale più alto e senza incentivi, mentre le rate più basse sono di 149 euro per Opel Mokka e Mhindra KUV100: in quest’ultimo caso, pagando per 84 mesi, cioè 7 anni, si completa l’acquisto della vettura senza maxi rata.

Nelle rate molti servizi compresi

Anche negli esempi appena analizzati, non tutti gli importi sono uguali: ad esempio, ci sono casi in cui l’anticipo e la rata mensile comprendono anche alcuni servizi, di solito assicurazioni e estensioni di garanzia e manutenzione.

In più, nel caso della Citroen C5 Aircross, c’è anche la stazione di ricarica, secondo una formula che diventerà sempre di più la norma per tutte le vetture che richiedono una presa di corrente elettrica.

Alfa Romeo Tonale Hybrid Edizione Speciale: tre anni di estensione di garanzia

Citroen C5 Aircross: servizio facoltativo IdealDrive -2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30000 Km, importo mensile del servizio € 26; stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw, esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale aggiornamento a 7,4Kw da eseguire da un elettricista qualificato

Dacia Duster Essenzial 4x2 GPL: finanziamento protetto e pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Nissan Juke Hybrid: finanziamento protetto e Pack Service comprendente 2 anni di Furto e Incendio

Opel Mokka Edition 1.2 T: Flexcare Silver per 3 anni/30.000 km -Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria

Renault Clio E-Tech: finanziamento protetto e pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km

Seat Ibiza 1.0 MPI: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI: Pacchetto di Manutenzione Skoda Service Care Basic 3 anni e/o 45.000 km

Tutte le promozioni sopra analizzate riguardano il classico finanziamento balloon con mini rate e maxi rata finale; tuttavia, ormai il 30% delle vetture si compra con una formula di leasing o noleggio a lungo termine, che prevede un numero di servizi ancora maggiore: vediamo un esempio cosa può comprendere il canone di una Mini Cooper Clubman Mayfair Edition con il leasing operativo Why-Buy Evo, una delle soluzioni per privati più recenti e a struttura modulare:

48 canoni a 279,89 euro al mese che includono copertura assicurativa R.C.A., tassa di proprietà (bollo auto) con delega di pagamento a BMW Bank, Adempimenti Archivio Nazionale Veicoli, Programma manutenzione "MINI Service Inclusive" di manutenzione ordinaria, assistenza e soccorso stradale. Importo una tantum da versare alla stipula del Contratto di 10.370 euro e chilometraggio massimo di 60.000 km, con scadenza fino al 30 settembre

Uno sguardo ai costi fissi

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Tonale 1.5 130 CV Hybrid MHEV Speciale 6,45 7,86 325 3,50 incluse nella rata Citroen C5 Aircross PHEV 5,49 6,43 350 3,50 Dacia Duster ECO-G Essential 6,49 8,31 325 3 Fiat 500X Club Hybrid 130 CV 6,99 8,54 325 3,50 incluse nella rata Ford Ecosport Titanium 1.0 Ecoboost 125 CV 5,35 6,71 350 4 Jeep Renegade 4xe 6,29 7,50 325 3,50 incluse nella rata Lancia Ypsilon Silver 1.0 FireFly 70 CV Hybrid 6,85 9,51 325 3,50 incluse nella rata Mahindra KUV100 NXT K6+ 6,95 9,11 350 5 Nissan Juke N-Connecta Hybrid 5,69 6,79 350 3 Opel Mokka Edition 1.2 T Benzina 100 CV MT6 6,99 8,49 350 3,5 Peugeot 5008 Allure Pack BlueHDi 130 6,99 7,99 350 3,5 Renault Clio E-Tech Equilibre 4,5 6,02 350 3 Seat Ibiza 1.0 MPI 80 CV FR 5,99 7,63 345 2,25 Skoda Kamiq Ambition 1.0 TSI 95 CV 5,99 7,39 345 2,25 Toyota Corolla 1.8 Hybrid Active 6,95 8,43 390 3,90 Volkswagen Golf 8 1.0 eTSI EVO Life 6,89 8,09 345 2,25

Sempre analizzando gli esempi precedenti, mettiamo invece a confronto qualche elemento relativo ai costi fissi: TAN e TAEG, spese di apertura pratica e spese mensili di incasso.

C’è innanzi tutto da sottolineare che in alcuni casi questi costi sono compresi negli importi di esempio: ad esempio, le spese di istruttoria di Skoda sono incluse nel totale del credito, mentre il gruppo FCA incorpora i 3,50 euro di spesa mensile nella rata.

Questi costi mensili possono incidere parecchio sull'importo della rata, come i 5 euro di Mahindra, mentre il gruppo Volkswagen ha i costi inferiori del mese con 2,25 euro. Il costo di apertura pratica va mediamente da 325 a 350 euro, ad eccezione dei 390 euro di Toyota; i tassi migliori sono quelli di Renault, con TAN al 4,5% e TAEG al 6,02%, mentre in alcuni casi, come per Lancia Ypsilon, il TAEG si avvicina al 10%.

A questi importi bisogna aggiungere altre spese, come bolli o costi per comunicazioni. Rispetto a pochi anni fa, comunque, i tassi sono mediamente più alti: non è il periodo più opportuno per il tasso zero, ad esempio.