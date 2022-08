Siamo entrati nella seconda metà del 2022 e di novità auto ce ne siamo messe un bel po' alle spalle, con importanti debutti di modelli inediti, restyling o nuove generazioni sempre più orientate all'elettrificazione o all'elettrico puro. Ma non tutte le "pallottole" più importanti sono state sparate e da qui al prossimo autunno ci attendono novità interessanti, appartenenti a differenti segmenti e con motorizzazioni differenti.

Di seguito una lista di tutte le auto attese al debutto (con presentazioni ufficiali e arrivi nelle concessionarie) nei prossimi mesi, con tutto quello che sappiamo.

Settembre 2022

La regina delle novità dell'autunno 2022 (ma non solo, dell'intero anno) sarà di sicuro la Ferrari Purosangue, il primo SUV del Cavallino mosso dall'iconico V12 aspirato nel quale non ci sarà traccia di elettrificazione. La potenza? Ancora non ci sono dati, ma con ogni probabilità il FUV mira a diventare il SUV più potente sulla faccia della Terra.

Ferrari Purosangue

La ripresa dell'anno sociale vedrà arrivare negli autosaloni il restyling della Citroen C5 Aircross, il SUV compatto francese rinnovato nello stile e negli interni, ancora più tecnologici. I prezzi partiranno dai 28.700 euro della Live col 1.2 turbo benzina da 130 CV e arriveranno ai 42.350 della Shine Pack mossa dal powertrain ibrido plug-in da 225 CV.

Rimanendo in casa Stellantis e nel segmento dei SUV settembre vedrà iniziare anche la commercializzazione della DS 7 Crossback, con prezzi a partire da 42.000 euro e 3 differenti powertrain plug-in: 225, 300 e 360 CV.

Citroen C5 Aircross restyling Honda Civic

Altro debutto importante sarà quello della nuova Honda Civic, undicesima generazione della compatta giapponese disponibile con motorizzazione ibrida da 184 e prezzo base di circa 30.000 euro. Saranno invece 27.500 gli euro richiesti per la Kia XCeed restyling, rinnovata dentro e fuori e disponibile con una nuova strumentazione 100% digitale.

Grandi novità anche nelle concessionarie Jeep con l'arrivo in Italia della nuova generazione della Grand Cherokee, più tecnologica e lussuosa che mai e disponibile, come il resto della gamma, in versione PHEV 4xe. Non mancheranno naturalmente anche modelli 100% elettrici come la Volkswagen ID.Buzz, riedizione in salsa a batterie del mitico Bulli e la smart #1, primo SUV della Casa con autonomia di 440 km e 4,27 metri di lunghezza.

Volkswagen ID.Buzz smart #1

Infine il 6 settembre verrà presentata la nuova generazione della Nissan X-Trail, dotata della stessa gamma motori della Qashqai compreso l'ibrido E-Power, col motore benzina a ricaricare le batterie che a loro volta alimentano l'elettrico.

Ottobre 2022

A ottobre 2022 ci sarà l'arrivo in concessionaria della nuova BMW X1, il SUV compatto tedesco avversario dell'Alfa Romeo Tonale, con prezzi a partire da 42.250 euro e disponibile anche in versione elettrica - chiamata iX1 - con autonomia di circa 440 km.

BMW X1 Mercedes Classe A, le foto spia

Grandi novità anche per Mercedes con l'arrivo della Classe A restyling, disponibile anche nella versione 45 AMG per la quale però non dovrebbero esserci ritocchi alla potenza, con la "S" a quota 421 CV. Ottobre sarà anche il mese della commercializzazione della Renault Austral, SUV medio erede della Kadjar lungo 4,51 metri e mosso unicamente da motorizzazioni elettrificate.

Novembre 2022

La nuova BMW Serie 7 sarà la protagonista dell'autunno 2022, disponibile inizalmente però in Europa unicamente nella versione elettrica i7 con doppio motore, 544 CV, 745 Nm e autonomia superiore ai 600 km. Un'ammiraglia emissioni zero per combattere ad armi pari con un'altra tedesca come la Mercedes EQS.

BMW i7 Lamborghini Urus, le foto spia

Anche il mondo dei SUV di lusso vedrà debuttare negli autosaloni due importanti novità: la Range Rover Sport da una parte e il restyling della Lamborghini Urus dall'altra, quest'ultima mossa ancora una volta dal V8 di 4 litri con potenza che potrebbe superare gli attuali 650 CV.

Dicembre 2022

Entro fine 2022 la lista delle novità auto 2022 si arricchirà col restyling dell'Audi e-tron, il SUV elettrico degli 4 Anelli che per l'occasione potrebbe ricevere anche nuove batterie per aumentare fino a 600 km circa la propria autonomia. Elettrica è anche la Lexus RZ, primo modello della Casa pensato esclusivamente per essere solo a batterie.

Il SUV elettrico Jeep

Ben più piccola ma altrettanto "pesante" in termini di posizionamento sarà la nuova Jeep - che per molti si chiamerà Jeepster - a rappresentare l'entry level della Casa. Lunghezza di poco superiore ai 4 metri e per la prima volta motorizzazioni 100% elettriche, affiancate forse anche da classiche unità benzina, per una novità prodotta al fianco delle controparti firmate Fiat e Alfa Romeo.