Le auto sportive piacciono sempre agli italiani, ma forse più nei sogni che nella realtà. A dircelo sono i dati di vendita che nel 2022 fissano attorno all'1,06% la quota di mercato di sportive, supercar e hypercar.

Parliamo quindi di una nicchia ristrettissima di un'auto sportiva ogni cento vendute. Una nicchia che accontenta appena 13.979 automobilisti su un totale di 1.316.702 persone che lo scorso anno si sono comprate la macchina nuova.

Ecco le sportive più amate dagli italiani

Ma di quali auto parliamo e quali sono quelle più apprezzate nel nostro Paese? Per rispondere a questa legittima curiosità abbiamo stilato una classifica delle auto sportive più vendute in Italia nel 2022. In realtà ne abbiamo preparate tre, una per ogni tipologia di auto: Sportive, Supercar e Hypercar, secondo criteri di scelta che leggete qui.

Invece di limitarci a redigere delle semplici Top 10 ci siamo spinti un po' oltre e abbiamo deciso di elencare tutte le sportive vendute in Italia, fino a quelle immatricolate in un unico esemplare. Buona lettura!

Sportive

La palma di auto sportiva più venduta d'Italia nel 2022 va al marchio italiano Abarth che con le piccole 595 e 695 totalizza 2.001 immatricolazioni. Niente male per la torinese che vanta potenze tra i 165 e i 180 CV, carrozzeria chiusa o convertibile e prezzi da 26.800 a 32.100 euro.

Abarth 695 BMW Serie 4 Coupé BMW Serie 4 Gran Coupé

Al secondo posto c'è un'auto di categoria completamente diversa, la BMW Serie 4 (coupé e cabrio) che arriva a 1.449 unità targate lo scorso anno. Sportiva come impostazione, la Serie 4 viene venduta con motori a benzina e diesel da 184 a 510 CV (la M4 Competition). I prezzi vanno da un minimo di 55.300 a un massimo di 119.850 euro.

Tutte le sportive vendute in Italia nel 2022

Abarth 595/695 - 2.001 BMW Serie 4 - 1.449 BMW Serie 4 Gran Coupé - 1.238 Audi A5 Sportback - 769 BMW Serie 2 Gran Coupé - 699 BMW i4 - 686 Porsche Taycan - 641 BMW Serie 2 Coupé - 509 BMW Z4 - 418 Maserati Ghibli - 352 Mazda MX-5 - 350 Porsche Panamera - 350 Mercedes-AMG GT Coupé 4 - 226 Jaguar F-Type - 183 Mercedes Classe E (coupé e cabrio) - 155 Audi A5 (coupé e cabrio) - 151 Mercedes Classe C (coupé e cabrio) - 136 Porsche 718 Cayman - 134 Audi TT - 123 BMW Serie 8 Gran Coupé - 120 Audi A7 - 110 Porsche718 Boxster - 110 BMW Serie 8 - 109 Mercedes-AMG SL - 100 Audi e-tron GT - 87 Toyota GR86 - 87 Ford Mustang - 63 Alpine A110 - 54 Toyota GR Supra - 49 Lotus Eise - 39 Caterham Seven - 13 Tesla Model S - 12 Lexus LC - 7 Subaru BRZ - 1

Totale: 11.531 sportive (0,87% del mercato)

Terza è un'altra BMW, per la precisione la BMW Serie 4 Gran Coupé che raccoglie 1.238 immatricolazioni italiane. In pratica è la versione a 5 porte con portellone posteriore della due porte BMW Serie 4.

I suoi motori a benzina e diesel vanno da 184 a 374 CV, a trazione posteriore o integrale e i prezzi di listino oscillano tra un minimo di 57.750 euro e un massimo di 84.500 euro.

Il "caso" MINI e le elettriche

La classifica delle sportive più vendute in Italia merita però un paio di ulteriori considerazioni. Innanzi tutto parliamo della MINI (3 porte, 5 porte e Cabrio) che non è presente nella lista perché nel 2022 erano ancora in vendita le versioni One con motore 1.5 benzina da 75 e 102 CV, non propriamente sportive. Se contassimo anche questi allestimenti "base" la MINI salirebbe direttamente al primo posto con 8.887 immatricolazioni nel 2022.

MINI BMW i4 Porsche Taycan

Un'ultima annotazione riguarda poi i buoni risultati di vendita delle auto sportive elettriche, con la BMW i4 e la Porsche Taycan che occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione in graduatoria. Decisamente meno vendute sono invece Audi e-tron GT e Tesla Model S.

Supercar

La lista delle supercar vendute in Italia nel 2022 è ancora più ristretta e con 2.338 unità rappresenta appena lo 0,17% del mercato auto. Parliamo ovviamente di super sportive (coupé o cabrio) con potenze, prestazioni e prezzi elevati che vedono prevalere, come accade ormai da anni, la Porsche 911 a quota 1.346 unità. Questo significa che la storica sportiva tedesca rappresenta più della metà delle supercar vendute in Italia, con potenze da 385 a 650 CV e un listino compreso tra i 118.400 e i 291.580 euro.

Porsche 911 GT3 RS Ferrari Roma Ferrari F8 Spider

Al secondo posto, più staccata, troviamo la Ferrari Roma con 197 vetture targate nel 2022. L'esclusiva coupé di Maranello col V8 biturbo da 620 CV ha un prezzo base di 209.705 euro.

Porsche 911 - 1.346 Ferrari Roma - 197 Ferrari F8 -134 Lamborghini Huracan - 133 Ferrari 296 - 108 Ferrari Portofino - 101 Ferrari 812 - 71 Maserati MC20 - 45 Mercedes-AMG GT - 43 Chevrolet Corvette - 41 Bentley Continental GT - 38 Aston Martin Vantage - 18 Audi R8 - 18 Dallara Stradale - 13 Aston Martin DB11 - 8 Aston Martin DBS - 7 McLaren 765LT - 7 McLaren GT - 4 Lotus Emira - 3 McLaren 720S - 2 Rolls-Royce Wraith - 1

Totale: 2.338 supercar (0,17% del mercato)

Terza è una vera e propria icona delle supercar, quella Ferrari F8 (sia in versione chiusa Tributo che aperta Spider) che mette a segno la bellezza di 134 immatricolazioni nel 2022. La potenza è di 720 CV e il prezzo va dai 236.000 ai 262.000 euro.

Lamborghini Huracan quarta per pochissimo, tallonata da Ferrari 296

Tra le altre considerazioni che si possono fare scorrendo la classifica di vendita delle supercar notiamo il quarto posto della Lamborghini Huracan, superata di un esemplare proprio dalla Ferrari F8. Ottimi risultati li ottiene anche la nuova ibrida Ferrari 296, ma anche i numeri della Ferrari 812 impressionano, visto che la biposto a motore anteriore-centrale si avvicina al regno delle hypercar.

Lamborghini Huracan Tecnica Ferrari 296 GTS Ferrari 812 Competizione

Una citazione la merita anche la buona prestazione della Maserati MC20 e della Dallara Stradale, mentre è da notare che le pochissime supercar e hypercar elettriche non sono ancora presenti nelle classifiche di vendita italiane.

Hypercar

Con le hypercar ci addentriamo ancor di più nel regno delle auto dei sogni, quelle che si avvicinano o superano la fatidica soglia dei 1.000 CV e in alcuni casi costano più di un milione di euro. Nel 2022 in Italia ne sono state immatricolate 110 (0,008% del mercato) e la regina di questa nicchia per super ricchi è la Ferrari SF90, Stradale e Spider con ben 65 unità. Davvero tante se si tiene conto dei 1.000 CV di potenza e dei 430.000 euro di listino.

Ferrari SF90 Spider Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae Ferrari Monza SP1

Sul secondo gradino del podio e con 29 auto immatricolate c'è la Lamborghini Aventador (coupé e roadster) che con i suoi 780 CV e i 383.000 euro massimi potrebbe anche rientrare nella categoria inferiore, quella delle supercar. Noi abbiamo deciso di inserirla invece tra le hypercar per via delle prestazioni e dell'immagine della vettura che è da sempre un riferimento per i cultori del genere. Nel conteggio rientrano anche 2 immatricolazioni per le versioni ibride, ma non è dato sapere se si tratta di Sian FKP 37 o Countach LPI 800-4.

Ferrari SF90 - 65 Lamborghini Aventador - 29 Ferrari Monza SP - 6 Pagani Huayra - 4 Ferrari Daytona SP3 - 3 Aston Martin Valkyrie - 1 Ford GT - 1 McLaren Senna - 1

Totale: 110 hypercar (0,008% del mercato)

Terzo posto di grande pregio per un duo di Ferrari appartenenti alle serie speciale limitata Icona. Sono infatti 6 in tutto le Ferrari Monza SP1 e Monza SP2 immatricolate nel nostro Paese nel 2022. Niente male per monoposto e biposto con 810 CV e un prezzo di listino di circa 1,6 milioni di euro.

Altri gioielli milionari con targa italiana

Scorrendo poi la breve classifica si nota come il 2022 ha visto l'arrivo su strada di quattro Pagani Huayra (1,5 milioni di auro come minimo) con targa italiana, tre Ferrari Daytona SP3 (2 milioni di euro) e addirittura un'Aston Martin Valkyrie che costa quasi 3 milioni di euro.

Pagani Huayra Tricolore Ferrari Daytona SP3 Aston Martin Valkyrie

Fa quasi impressione pensare a questi gioielli su ruote immatricolati in Italia, visto che ormai certe hypercar si possono vedere solo all'estero, in Paesi come gli Emirati Arabi o il Principato di Monaco, oppure a Londra o Pebble Beach.

I criteri di scelta