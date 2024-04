Le novità cinesi riguardano sempre di più anche noi europei. Tra modelli elettrici pensati (anche) per il Vecchio Continente e Case auto che guardano al mercato del Dragone con grande interesse, l'edizione 2024 del Salone di Pechino si prepara a essere una delle più importanti di sempre.

Per questo motivo, quest'anno ci siamo anche noi di Motor1.com, raccontandovi sui nostri social tutte le novità più interessanti della rassegna, dandovi tutte le informazioni sulle novità in arrivo anche in Italia. A tal proposito, ecco quali sono alcuni dei modelli più attesi.

Audi Q6 e-tron

Il nuovissimo SUV elettrico di Audi si prepara a diventare Audi Q6L e-tron. Al Salone di Pechino debutta infatti la variante a passo lungo della già presentata Q6 e-tron.

Audi Q6L e-tron, il teaser

Il nuovo modello progettato proprio per il mercato interno secondo i gusti degli automobilisti cinesi, sarà prodotto nell'impianto di Audi FAW NEV di Changchun a fianco di Q6 e-tron e A6 e-tron.

BMW i4 restyling

BMW i4 restyling, le foto spia

La filante berlina tedesca in formato elettrico si prepara a ricevere un primo restyling. Le foto spia degli scorsi mesi ci hanno fatto capire che le modifiche saranno limitate ad alcuni aspetti della carrozzeria e potrebbero essere sostanzialmente le stesse viste sulla Serie 4 Coupé aggiornata alcuni mesi fa. Nel salone cinese si attende anche il restyling della BMW Serie 4 Gran Coupé.

Denza Z9 GT

Denza Z9 GT

Il modello di punta di Denza (brand nell'orbita di BYD e frutto della joint venture con Mercedes) potrebbe essere l'anti Porsche Taycan.

Imponente nelle dimensioni, la Z9 GT potrebbe avere un powertrain composto da tre motori elettrici e dalla trazione integrale, per un totale di oltre 960 CV.

Exeed E08

Exeed E08

Il brand di lusso del Gruppo Chery mostra a Pechino una monovolume di alto livello equipaggiata con motorizzazioni elettriche e dotate di range extender a benzina.

Ci aspettiamo soluzioni tecnologiche innovative e interni raffinati per questo modello che potrebbe arrivare anche in Europa nei prossimi anni.

Fangchengbao

Fangchengbao Super 3 Fangchengbao Super 9

Il marchio di BYD presentato nel 2023 presenta la Super 3 e la Super 9. La prima vuole essere una rivale della Toyota Land Cruiser, mentre la seconda è una supercar elettrica a due posti con monoscocca in fibra di carbonio. A Pechino debutta anche il grande SUV fuoristrada Fangchengbao Bao 8.

GWM ORA 07

GWM Ora 07

Dopo il lancio della ORA 03 Funky Cat, la Casa del Gruppo Great Wall Motors allarga la gamma con la Ora 07. La berlina elettrica dovrebbe essere proposta con versioni a trazione posteriore e integrale fino a 400 CV e uno scatto 0-100 km/h di 4,4 secondi.

La batteria da 83 kWh dovrebbe consentire un'autonomia di circa 600 km.

Honda

Honda al Salone di Pechino 2024

La Casa giapponese presenta il nuovo marchio Ye, che debutta con tre modelli, tutti pensati esclusivamente per il mercato cinese: parliamo dei crossover S7 e P7 e della berlina GT Concept.

Lamborghini Urus ibrida plug-in

Lamborghini Urus PHEV, le foto spia

Dopo anni di avvistamenti e speculazioni, è finalmente il momento della prima Urus con motorizzazione ibrida plug-in.

Lamborghini non ha anticipato nulla riguardo al powertrain, anche se si pensa che il SUV emiliano possa impiegare il 4.0 V8 biturbo abbinato a un motore elettrico per un totale di circa 830 CV.

Li Auto L6

Il costruttore indipendente cinese Li Auto presenta a Pechino il suo quinto modello in gamma, quell'L6 che è un SUV relativamente compatto a 5 posti, lungo 4,92 metri e con dotazioni tecnologiche molto avanzate come da tradizione del marchio.

Li Auto L6

A spingere la Li Auto L6 c'è un sistema ibrido plug-in range extender con trazione esclusivamente elettrica sulle ruote (AWD bimotore da 408 CV totali) e un motore 1.5 benzina che ricarica la batteria da 36.8 kWh. L'autonomia elettrica dichiarata è di 212 km nel ciclo CLTe quella complessiva di 1.390 km. In Cina il prezzo base è l'equivalente di 32.300 euro.

Mercedes

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance Mercedes Classe G elettrica, il prototipo

Due novità importanti per Mercedes al Salone di Pechino. La prima - rivoluzionaria - è il modello di serie della Classe G elettrica. Stando alle prime informazioni ufficiali, la G 580 ha un consumo medio compreso tra 27,7 e 30,3 kWh/100 km e, considerando la presenza di batterie da 100 kWh (come anticipato tempo fa), si presuppone un'autonomia di circa 320 km.

Nella kermesse cinese c'è spazio anche per la Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, la coupé ibrida plug-in con 816 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

MINI Aceman

MINI Aceman

Il crossover lungo 4,07 m e proposto unicamente con motorizzazioni elettriche fa il suo debutto ufficiale a Pechino. La MINI Aceman debutterà sul mercato a fine 2024 e potrebbe essere equipaggiato con un pacco batterie da 40 e 54 kWh per un'autonomia massima di circa 400 km nella variante con accumulatore più grande.

Nel 2026 arriverà la versione sportiva JCW.

Omoda 7

Omoda 7, il teaser

Il secondo modello di Omoda (marchio del Gruppo Chery) ha dimensioni più grandi della Omoda 5 (lunga 4,4 metri). Durante il Salone vengono svelate maggiori informazioni sulla tecnologia di guida e sulle motorizzazioni, oltre che sulla data di commercializzazione in Italia.

smart #5

smart #5 concept, il teaser

La terza smart della gamma viene presentata sotto forma di concept, prima dell'arrivo in concessionaria previsto nella seconda metà del 2024. Dotata di un look squadrate e improntata all'avventura, è un SUV di segmento C 100% elettrico.

Volkswagen

A Pechino la Volkswagen porta un nuovo concept elettrico della famiglia ID da costruire nello stabilimento cinese di Volkswagen Anhui per il mercato locale.

Il teaser del concept Volkswagen per Pechino

Al Salone ci sono anche due nuovi modelli, non meglio specificati, che propongono il motore a combustione interna, oltre a "le ultime tecnologie in fatto di efficienza e digitalizzazione".

Zeekr Mix

Zeekr Mix

La monovolume cinese viene svelata in anteprima a Pechino, prima di un suo possibile sbarco in Europa (si parla già di una commercializzazione nel Regno Unito nel 2026). Molto probabilmente, la Mix è dotata della stessa batteria da 86 kWh e dell'architettura da 800 Volt montata sulla 001.