Il bollo auto, ovvero la tassa di circolazione che è in realtà una tassa di possesso, è dovuta indipendentemente dall'utilizzo reale del veicolo in tutta Italia. Trattandosi però di un tributo locale, modalità e importi possono però essere diversi da regione a regione o da provincia a provincia nel particolare caso del Trentino Alto Adige, la regione di cui ci occupiamo in questo approfondimento.

Le Province Autonome di Trento e Bolzano, che trattiamo insieme sia per continuità territoriale sia per analogia nei contenuti, permettono entrambe di versare la tassa auto tanto attraverso intermediari fisici, come tabaccai o agenzie di pratiche auto, quanto per mezzo di canali digitali, seppur con qualche differenza. Eccole nel dettaglio.

Calcolo del bollo

Per ottenere l'importo della tassa occorre moltiplicando i kW di potenza riportati nel libretto (alla voce P.2) per la tariffa stabilita a seconda della classe di emissioni e che è doppia, con un importo per i primi 100 kW e uno per quelli che eccedono tale limite. Qui sotto gli importi specifici di entrambe provincia, per ulteriori informazioni ecco i link al tariffario 2021 completo di Trento e di Bolzano (volendo si può anche utilizzare il servizio online di ACI):

Trento Trento Bolzano Bolzano Classe ambientale Fino a 100 kW Oltre i 100 kW Fino a 100 kW Oltre i 100 kW Euro IV 1,96 €/kW 2,95 €/kW 1,99 €/kW 2,98 €/kW Euro V 2,06 €/kW 3,10 €/kW 2,09 €/kW 3,13 €/kW Euro IV 2,58 €/kW 3,87 €/kW 2,32 €/kW 3,48 €/kW Euro III 2,70 €/kW 4,05 €/kW 2,43 €/kW 3,65 €/kW Euro II 2,80 €/kW 4,20 €/kW 2,52 €/kW 3,78 €/kW Euro I 2,90 €/kW 4,35 €/kW 2,61 €/kW 3,92 €/kW Euro 0 3,00 €/kW 4,50 €/kW 2,70 €/kW 4,05 €/kW

Occorre poi ricordare che per chi sceglie il pagamento frazionato anziché annuale gli importi sono leggermente superiori.

Quando si deve pagare il bollo

Il bollo è una tassa di possesso che, sia nella Provincia di Trento che in quella di Bolzano (come in tutta Italia d’altra parte), è dovuta da tutte le persone che possiedono, o sono locatarie utilizzatrici in caso di noleggio a lungo termine, di un veicolo iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

In entrambe le Province la prima rata del bollo va versata entro la fine del mese di immatricolazione, o entro la fine di quello successivo se questa avviene negli ultimi 10 giorni del mese. La tassa va poi rinnovata ogni dodici mesi, con il versamento che deve avvenire entro la fine del mese successivo alla scadenza. Ulteriori informazioni qui per l'Alto Adige, alla voce “Quando pagare”, e qui per il Trentino, sempre alla voce “Quando pagare".

Al di là delle regole generali, anche nelle due Province Autonome esistono delle categorie di veicoli o conducenti che godono di sconti o esenzioni dal pagamento dell’auto. Un esempio possono essere le persone affette da disabilità, un altro i veicoli ultratrentennali (che sono tenuti al pagamento della sola tassa di circolazione, importo fisso di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli).

Per ulteriori informazioni su esenzioni o agevolazioni, si può visitare la pagina dedicata dei portali della Provincia Autonoma di Trento, alla voce “Quanto pagare”, e della Provincia Autonoma di Bolzano alla voce “Esenzioni”. Per non dimenticare i termini di pagamento del bollo, anche in queste due province è attivo il servizio “Ricorda la Scadenza” di ACI, con pagina specifica per Trento e per Bolzano, che avvisa quando bisogna procedere con il pagamento della tassa auto.

Pagamento tramite sportelli o intermediari

Come detto nell'introduzione, su tutto il territorio del Trentino-Alto Adige si possono trovare diversi intermediari che si occupano del pagamento della tassa automobilistica. Per versare la quota del bollo nelle due province autonome ci si può rivolgere a: Delegazioni ACI e altre Agenzie di Pratiche Auto presenti sul territorio; tabaccai abilitati; poste; istituti bancari aderenti all’iniziativa PSP (Prestatori di Servizio di Pagamento).

In ogni caso il pagamento avverrà attraverso la piattaforma pagoPA, dallo scorso anno unico canale di pagamento nei confronti della pubblica amministrazione, presso cui tutti gli intermediari sono accreditati come PSP. All'importo dovuto si accompagna una commissione, il cui costo varia a seconda dell’intermediario scelto per la transazione.

Pagamento via internet tramite pagoPA

I pagamenti online, come quelli effettuati attraverso intermediari fisici, avvengono esclusivamente via pagoPA, ma sono diversi i canali disponibili. Chi vuole effettuare il versamento del bollo via internet nelle Province Autonome di Trento e Bolzano può farlo accedendo direttamente alla piattaforma pagoPA tramite il servizio Bollonet di Aci oppure usando i servizi di homebanking degli istituti di credito che aderiscono all’iniziativa PSP.

In più, in territorio altoatesino e dunque per la provincia di Bolzano è già disponibile il pagamento del bollo tramite l’APP IO, strumento ufficiale per i servizi pubblici.

In sintesi

Ecco tutte le modalità di pagamento del bollo nelle Province Autonome di Trento e Bolzano:

A) Sportelli o intermediari

agenzie di pratiche auto e delegazioni ACI abilitate

tabaccai abilitati

poste

istituti bancari accreditati come PSP

B) Via internet (pagoPA) - Bollonet di ACI

homebanking (Istituti di Credito e Poste Italiane purché aderenti alla piattaforma pagoPA)

APP IO (Provincia di Bolzano)

