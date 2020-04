Torneremo A Guidare e sarà ancora più bello. E' questo il manifesto che abbiamo voluto dedicare a tutti gli appassionati di auto in Italia.

Ed è un pensiero (oltre che un desiderio) contagioso nella sua semplicità che da oggi vogliamo condividere con una serie di personaggi che fanno il mondo dell’auto. Amministratori di aziende, piloti, designer, ingegneri, collaudatori, tecnici e persone in grado di ispirare chi ama le automobili, per passione o professione.

Il primo ospite è Andrea Pontremoli, Amministratore Delegato di Dallara Automobili, un’azienda che fatto delle sensazioni di guida una missione. Dove le sensazioni sono funzionali alle prestazioni dell’auto da corsa o al piacere di guida di una supercar come la Dallara Stradale.

La nostra chiacchierata è partita dalla nostalgia che tutti noi proviamo per la guida, per arrivare alle possibili evoluzioni della mobilità dopo questa pandemia. Passando naturalmente per il ruolo che potrà avere il Motorsport in un contesto così complesso e pieno di incognite.