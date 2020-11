Nel 2020 il mercato italiano dell'auto è rimasto fermo per due mesi, da marzo ad aprile causa lockdown, ma le vendite auto si sono riprese anche grazie al boost degli incentivi di agosto che hanno dato una bella spinta alle auto elettrificate che hanno conquistato un'importante fetta delle quote mercato.

Siamo entrati adesso nell'ultimo trimestre del 2020, anche se in calo a ottobre. L'anno nuovo è sempre più vicino, ma ci sono alcuni modelli che stanno scalando in fretta le classifiche di vendita. Ecco quali sono le auto più vendute in Italia da gennaio ad ottobre 2020.

La Renault Clio conquista il podio

Il sorpasso era nell'aria e ad ottobre si è concretizzato. La Renault Clio balza al terzo posto nella classifica delle auto più vendute in Italia nel 2020 a scapito della Fiat 500X confermandosi anche come auto straniera più venduta. Attenzione però che il secondo posto della Lancia Ypsilon, visti i numeri della francese, non è più così saldo. Inarrivabile al primo posto la Fiat Panda.

Boom delle mild hybrid che si avvicinano alle benzina

I frutti dell'Ecobonus sommato ai nuovi incentivi auto 2020 del decreto Rilancio iniziano finalmente a maturare e infatti si registra un vero e proprio boom delle auto elettrificate, quelle più agevolate dagli sconti statali.

Le ibride full e mild hybrid (HEV) registrano una quota mercato del 26,1%. Sommandola a quella delle ibride plug-in (1,8%) ed elettriche (1,4%) arriviamo a una quota del 29,3% sul totale dell'immatricolato, valore molto vicino a quello delle auto a benzina (34,8%) che calano rispetto agli ultimi mesi. Tutte alimentazioni che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, vendono adesso circa quattro volte di più.

Dacia prima tra le GPL, Volkswagen regina del metano

Con la continua ascese dell'elettrificazione si parla meno delle auto a gas, comunque ottime soluzioni per evitare i blocchi del traffico e ridurre le emissioni. Tra le GPL è interessante vedere come Dacia abbia in mano il mercato con la Duster al primo posto e la Sandero al terzo, separate dalla Fiat Panda.

Il Gruppo Volkswagen invece domina incontrastato per quanto riguarda le benzina-metano. La Volkswagen Golf è prima, la Seat Arona seconda mentre al terzo posto si conferma la Volkswagen Polo.

Salgono le ibride: Kuga, Puma e Yaris in evidenza

La Ford Kuga PHEV allunga nella classifica delle ibride plug-in più vendute in Italia nei primi dieci mesi dell'anno davanti a Volvo XC40 e MINI Countryman, ma salgono velocemente le Jeep Compass e Renegade 4xe, i due modelli alla spina più venduti di ottobre.

Per quanto riguarda le mild hybrid, la Ford Puma continua la scalata passando dal 18esimo al 14esimo posto, così come la Yaris Hybrid che balza dal 20esimo al 13esimo.

Tra le elettriche pure la Tesla Model 3 guadagna il terzo gradino del podio a scapito della Volkswagen e-up!, terza fino a settembre. Sempre saldamente in testa la Renault Zoe.

Top 20

(gennaio-ottobre 2020)

1. Fiat Panda 90.469 2. Lancia Ypsilon 34.089 3. Renault Clio 26.650 4. Fiat 500X 25.778 5. Jeep Renegade 25.061 6. Citroen C3 23.312 7. Fiat 500 22.443 8. Dacia Sandero 21.658 9. Renault Captur 20.922 10. Dacia Duster 20.880 11. Opel Corsa 20.843 12. Jeep Compass 20.399 13. Toyota Yaris 20.124 14. Ford Puma 19.696 15. Volkswagen T-Roc 19.574 16. Volkswagen Polo 19.537 17. Peugeot 208 18.625 18. Ford Fiesta 18.254 19. Volkswagen T-Cross 17.779 20. Volkswagen Golf 16.304

Top 3 benzina

(gennaio-ottobre 2020)

1. Fiat Panda 56.816 2. Citroen C3 18.503 3. Lancia Ypsilon 18.204

Top 3 diesel

(gennaio-ottobre 2020)

1. Jeep Compass 14.440 2. Jeep Renegade 15.024 3. Fiat 500X 14.474

Top 3 GPL

(gennaio-ottobre 2020)

1. Dacia Duster 11.903 2. Fiat Panda 9.598 3. Dacia Sandero 8.420

Top 3 metano

(gennaio-ottobre 2020)

1. Volkswagen Golf 4.504 2. Seat Arona 3.652 3. Volkswagen Polo 2.911

Top 3 ibride (mild hybrid+full hybrid)

(gennaio-ottobre 2020)

1. Fiat Panda 21.539 2. Toyota Yaris 14.927 3. Ford Puma 13.820

Top 3 ibride plug-in

(gennaio-ottobre 2020)

1. Ford Kuga 1.232 2. Volvo XC40 1.223 3. MINI Countryman 1.104

Top 3 elettriche

(gennaio-ottobre 2020)