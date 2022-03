Le piccole auto da città, chiamate anche citycar o vetture di segmento A, hanno visto negli ultimi anni scendere la loro popolarità tra gli automobilisti europei e questo nonostante l'Italia resti una solida roccaforte per le vendite delle auto più compatte.

Molti clienti preferiscono salire di dimensioni e dotazioni scegliendo un'utilitaria di segmento B o i sempre più venduti SUV compatti. Le scelte degli acquirenti, la riduzione delle motorizzazioni disponibili e l'offerta sempre più ridotta da parte delle Case auto che vedono erodersi i profitti sulle auto più piccole portato a una sorta di selezione naturale. Una selezione che salva solamente le citycar di maggior successo e rende sempre più rari i debutti di nuovi modelli.

Piccole auto sempre più rare

C'è però ancora una speranza per chi vuole comprare un'auto piccola, pratica e dai costi contenuti, visto che i listini dei principali Costruttori sono sempre meno affollati di citycar, ma non completamente deserti. La recente interruzione della produzione di Citroen C1, Peugeot 108, Seat Mii, Skoda Citigo e Toyota Aygo ha ridotto la rosa delle auto cittadine disponibili sul mercato, ma già sono arrivate o stanno per arrivare delle novità che promettono di ridare spinta al segmento A.

Le citycar in vendita

Vediamo allora cosa offrono i listini italiani in fatto di citycar e quali sono invece i modelli già annunciati e in arrivo nei prossimi anni per soddisfare la voglia di auto cittadine, con lunghezze comprese tra i 3,50 e i 3,70 metri e motorizzazioni a benzina, mild hybrid, a GPL, metano o elettriche. Le piccole con motore diesel non sono invece più previste in nessun listino.

Abarth 595 e 695

Abarth F595 Speciale

La più sportiva delle piccole auto è sempre lei, la versione Abarth della Fiat 500 declinata nelle edizioni 595 e 695. Disponibile sia con carrozzeria chiusa a tre porte che in quella a tetto apribile della 500C, questa Abarth monta esclusivamente il motore 1.4 turbo benzina T-Jet con potenza variabili tra 145, 160, 165 e 180 CV. Il prezzo base parte da 22.350 euro.

Citroen C1

Citroen C1

L'ultima Citroen C1 è uscita dalle linee di produzione di Kolín, nella Repubblica Ceca, ma nei listini della Casa francese è ancora disponibile fino a esaurimento scorte. Le uniche versioni in vendita sono dotate del motore 1.0 benzina da 72 CV, sia con carrozzeria chiusa 3 e 5 porte che con il tetto apribile in tela della variante Airscape. Il prezzo base parte da 10.750 euro.

Dacia Spring

Dacia Spring

La Dacia Spring è praticamente unica nel panorama delle citycar per via della sua carrozzeria tipo crossover/SUV abbinata alla motorizzazione esclusivamente elettrica. La piccola EV prodotta in Cina ha cinque porte, una potenza di 45 CV e una batteria da 26,8 kWh che consente un'autonomia omologata di 230 km. Il prezzo base è fissato a 20.650 euro.

Fiat 500

Fiat 500 Hybrid

La Fiat 500 è la citycar per antonomasia, iconica rappresentante delle piccole auto da città che è anche l'italiana più venduta in Europa. 500 e 500C sono offerte con due motorizzazioni: la mild hybrid 1.0 benzina da 70 CV e la bifuel benzina/GPL mossa dal 1.2 EasyPower da 69 CV. Il listino parte dai 17.000 euro della versione Cult.

Fiat 500 elettrica

Fiat 500 elettrica "la Prima"

L'evoluzione del mitico "cinquino" si chiama Fiat 500 elettrica, la nuova versione a batteria della famosa citycar torinese che cambia nello stile e nei contenuti ed è proposta con carrozzeria berlina, cabrio e 3+1 con una piccola portiera posteriore sul lato destro. A spingere la 500 elettrica ci pensa un motore da 95 o 118 CV, mentre la batteria può avere una capacità di 23,7 o 42 kWh. Ne consegue che l'autonomia con un pieno elettrico oscilla tra i 190 e i 320 km. Il prezzo della versione d'accesso Action è di 27.000 euro.

Fiat Panda

Fiat Panda RED

In Italia la Fiat Panda è da anni l'auto più venduta e neppure il calo di popolarità delle citycar è riuscita a scalfire il suo successo. Tra i motivi di queste continue affermazioni c'è anche l'ampia scelta di motorizzazioni che spaziano da quella a benzina (0.9 TwinAir Turbo 85 CV, solo 4x4) alla mild hybrid 1.0 da 70 CV, passando per la GPL 1.2 69 CV EasyPower e l'ormai rara alimentazione a metano della 0.9 TwinAir Turbo 70 CV Natural Power. Anche i diversi allestimenti di carrozzeria Life, City Life, Sport, City Cross e Cross contribuiscono a creare una gamma variegata per la Panda che ha un prezzo base di 14.750 euro.

Hyundai i10

Hyundai i10 N Line

La Hyundai i10 è un altro classico del segmento A, una piccola 5 porte che vanta design, finiture e dotazioni di molte auto di categoria superiore. La più piccola delle vetture col marchio Hyundai è venduta con il motore 1.0 benzina aspirato da 67 CV (anche con cambio automatico) e con la sua versione turbo da 100 CV. Lo stesso propulsore con alimentazione bifuel benzina/GPL arriva a 65 CV. Il listino di Hyundai i10 parte da 13.450 euro.

Kia Picanto

Kia Picanto

Stretta parente della Hyundai è la Kia Picanto che sfrutta la stessa piattaforma e la stessa meccanica della cugina. Ecco allora il 1.0 aspirato benzina da 67 CV (anche automatica) e la sua variante turbo da 100 CV affiancata dalla bifuel benzina/GPL da 65 CV. Caso più unico che raro, la Picanto a GPL è offerta anche con cambio automatico robotizzato a 5 marce. Il prezzo di partenza è fissato a 13.000 euro per la 1.0 DPI 67 CV.

Mahindra KUV100

Mahindra KUV100

La Mahindra KUV100 è una delle poche citycar con carrozzeria rialzata in stile SUV crossover e in 3,70 metri di lunghezza offre 5 porte e una motorizzazione 1.2 benzina da 87 CV che nella versione bifuel benzina/GPL scendono a 85 CV. Il cambio di questa piccola indiana in chiave SUV è un manuale a 5 marce e il prezzo di listino della versione d'accesso è fissato in 13.995 euro.

Renault Twingo

Renault Twingo Electric

La terza e ultima generazione della Renault Twingo resta saldamente nei listini in attesa di lasciare il posto tra un paio d'anni all'elettrica Renault 5 che sarà però più grande. Chi vuole la Twingo può scegliere tra la 1.0 benzina da 65 CV e l'elettrica da 82 CV con batteria da 22 kWh e autonomia di 190 km, entrambe a 5 porte. La Twingo "termica" parte da 15.250 euro e l'elettrica da 22.750 euro.

smart EQ fortwo

smart EQ fortwo

La smart EQ fortwo, sia Coupé che Cabrio, è da alcuni anni disponibile esclusivamente in versione elettrica, da cui il nome EQ. La due posti a batteria lunga 2,69 metri è verso fine carriera, ma è ancora ordinabile col suo motore elettrico da 81 CV, l'accumulatore da 17,6 kWh e l'autonomia di 132 km. Il listino si apre con i 25.210 euro dell'allestimento Pure.

smart EQ forfour

smart EQ forfour

La smart EQ forfour, la cinque porte elettrica sorella della Twingo, si prepara a lasciare il posto alla più grande smart #1 attesa al debutto entro il 2022, primo SUV marchiato smart. Motore e batteria sono uguali alla forfour e l'autonomia elettrica è di 130 km. Il prezzo di listino parte da 25.832 euro.

Suzuki ignis

Suzuki Ignis

La Suzuki Ignis viene definita dalla Casa giapponese un "SUV ultracompatto", ma i suoi 3,70 metri di lunghezza la fanno rientrare di diritto tra le citycar. La gamma è interamente basata sul motore 1.2 benzina mild hybrid da 83 CV, abbinato alla trazione anteriore o all'integrale AllGrip. Il cambio automatico CVT è riservato alla due ruote motrici. Il listino si apre con l'allestimento Easy Top da 17.500 euro.

Toyota Aygo X

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X è la più giovane del lotto delle citycar, in arrivo nelle concessionarie a primavera 2022 e già ordinabile. Anche per la Aygo X lo stile si distacca dal modello precedente e prende la strada del crossover compatto che in una lunghezza di 3,70 metri fa entrare 5 porte, carrozzeria berlina chiusa e il tetto apribile in tela della versione Air. Il tutto abbinato al motore 1.0 benzina con cambio manuale o automatico CVT. Prezzo base di listino da 16.500 euro.

Volkswagen up!

Volkswagen e-up!

La Volkswagen up! è l'unica rimasta delle tre citycar prodotte in precedenza anche coi marchi Seat e Skoda e viene venduta con diverse motorizzazioni e carrozzeria a 3 e 5 porte. A fare da apripista è la 1.0 benzina da 65 CV che in versione a metano (unica citycar assieme alla Panda) arriva a 68 CV. Con la sportiva up! GTI la potenza sale a 116 CV, mentre l'elettrica e-up! ha 83 CV, batteria da 37 kWh e autonomia di 260 km. I prezzi partono dai 15.700 euro della tre porte a benzina, toccano i 21.950 euro per la GTI e arrivano a 25.850 euro nel caso della e-up!

ZD D2S

ZD D2S

La più piccola delle citycar in vendita in Italia è la ZD 2DS che, derivando da una famiglia di quadricicli, è un'auto elettrica biposto lunga meno di 1,80 metri con omologazione M1. Il motore elettrico ha una potenza di 41 CV e la batteria da 17 kWh o 27 kWh garantisce un'autonomia variabile tra i 180 e i 280 km. Con un listino base di 18.500 euro è l'auto elettrica più economica venduta in Italia.

Le nuove citycar in arrivo

La transizione verso la mobilità elettrica apre nuove porte alle auto da città, perfette nel loro ruolo di piccole navette urbane a zero emissioni locali. Via libera allora a una serie di nuovi progetti come ad esempio tutte le prossime elettriche di segmento A del gruppo Stellantis che saranno basate sulla piattaforma STLA Small con batteria tra 37 e 82 kWh di capacità e un'autonomia fino a 500 km.

Fiat Panda elettrica

Da questa nuova architettura è prevista anche la nascita della nuova Fiat Panda elettrica che potrebbe essere realizzata in versione citycar e con carrozzeria in stile crossover simile alla concept Centoventi.

Fiat Concept Centoventi

Da questa stessa base STLA Small, oltre alla piccola italiana, potranno nascere anche le prossime piccole elettriche marchiate Citroen e Peugeot, oltre alla già annunciata Lancia Ypsilon elettrica del 2024.

Hyundai e Kia, il futuro elettrico

Ancora il gruppo Hyundai non ha specificato se tra gli 11 nuovi modelli elettrici a marchio Hyundai e le 14 novità a marchio Kia (entro il 2030) c'è posto anche per nuove citycar elettriche.

Kia ha appena annunciato l'avvio produttivo in Europa di non meglio specificate "auto elettriche compatte e medie" entro il 2025, mentre Hyundai si limita a parlare di sei SUV, a partire dalla grande Ioniq 7 del 2024. Di certo c'è che Hyundai ha registrato tutta una nuova serie di nomi tra cui Ioniq 1 e Ioniq 2 che fanno pensare a piccole elettriche future, come i nomi EV1 ed EV2 brevettati da Kia.

MINI Minor

Della nuova MINI Minor se ne parla ormai da alcuni anni. Sin dalla creazione della joint venture Spotlight Automotive Project creata da BMW e Great Wall nel 2019 si inseguono le voci di una nuova city car MINI a batteria che potrebbe tornare alle origini del modello disegnato da Alec Issigonis riducendo la lunghezza rispetto alla MINI attuale e attestandosi sui 3,50 metri.

MINI Rocketman Concept

La nuova piccola tre porte elettrica prodotta in Cina è prevista al debutto tra la fine del 2022 e il 2023, mentre la sua "cugina" con motore a combustione interna che nascerà nel Regno Unito è giù su strada coi primi muletti. Le voci più insistenti dicono che lo stile potrebbe prendere ispirazione dalla MINI Rocketman concept del 2011 e 2012.

Toyota bZ1

Toyota ha già annunciato che lancerà trenta modelli elettrici entro il 2030 e tra questi ha svelato anche il concept bZ Small Crossover che dovrebbe prendere il nome di Toyota bZ1 nella versione di serie.

Toyota bZ Small Crossover

Si tratta di un SUV ultracompatto con forme molto vicine a quella della Aygo X che avrà un'efficienza record tra le auto a batteria: 12,5 kWh/100 km. Il prezzo sarà tra i più bassi all'interno della nuova gamma BEV di Toyota.

Volkswagen ID.1

Ancora non è chiaro se la piccola elettrica Volkswagen ID.1 avrà un futuro come sostituta della e-up! La nuova citycar a batteria attesa tra il 2023 e il 2024 porterà al debutto la piattaforma MBE Lite, ma potrebbe avere misure più simili a quelle di una Polo e cambiare nome proponendo due tipi di carrozzeria: ID.2 e ID.2 X simile alla concept ID.Life.

Volkswagen ID.2, il render esclusivo di Motor1.com

Il gruppo Volkswagen avrà un'intera famiglia di piccole auto elettriche marchiate VW, Cupra, Skoda e Seat, con quest'ultimo brand dedicato allo sviluppo dei modelli a batteria a Martorell, in Spagna. La decisione finale spetta al colosso tedesco dell'auto che deve valutare se esistono ancora dei margini di guadagno sulle vetture da città.