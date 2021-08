Le auto mild hybrid, o ibrido leggero, possono essere una soluzione "ponte" ed economicamente conveniente in attesa della mobilità elettrica? Se pensate di sì, vi forniamo le spiegazioni del caso e una lista con tutti i modelli adatti alla città (e non solo).

Dal 2035 in Unione Europea si venderanno infatti soltanto veicoli elettrici o a idrogeno. Lo prevede la proposta Fit for 55, un piano strategico per la riduzione delle emissioni inquinanti e nocive per l’atmosfera.

Oggi chi valuta l’acquisto di un nuovo modello difficilmente non terrà conto dei prossimi scenari legislativi ma, allo stesso tempo, potrebbe non sentirsi pronto per un passo importante come la transizione totale all’auto elettrica. Ecco che, quindi, la risposta potrebbe essere un’auto ibrida.

Le ibride non sono tutte uguali

Si fa presto, però, a dire "ibrida": le tecnologie di elettrificazione parziale sono differenti e chi magari non mastica di motori tutti i giorni potrebbe non avere chiara la distinzione tra mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Queste sono molto diverse tra loro e destinate ad automobilisti con esigenze specifiche.

Le mild hybrid - letteralmente ibrido leggero - rappresentano il primo step di elettrificazione, quello più semplice e, di conseguenza, anche più economico all’acquisto, sebbene meno efficiente. Non solo: in pochi anni, proprio per i motivi appena citati, quello "mild" è diventato anche lo schema ibrido più diffuso e perciò si trova oramai su un numero elevatissimo di modelli, dai segmenti cittadini fino alle grandi auto premium.

È proprio la categoria delle auto pensate per la città, SUV compresi, che vogliamo vedere in rassegna per capire quali modelli sono offerti, oggi, dalle Case. Non prima di aver inquadrato, brevemente, le caratteristiche della tecnologia di cui parliamo.

Mild Hybrid, come funzionano e a chi convengono

Al motore a benzina (o anche diesel, in casi più rari) è abbinato un piccolo motore elettrico. Il suo scopo non è dare trazione alle ruote - perciò non si può guidare in elettrico – ma funzionare da starter e da generatore, recuperando energia in frenata e accumulandola in una batteria dedicata per poi riutilizzarla in fase di accensione e per dare una "spinta" al motore termico. In questo modo, si riducono i consumi.

Sul libretto di circolazione, la dicitura al foglio 2, punto P.3, è quella di "Ibrido". Non ci sono quindi, da un punto di vista normativo, distinzioni con le auto full hybrid o plug-in hybrid. Ciò significa che godono di quelle agevolazioni fiscali che alcune regioni concedono alle auto ibride, come per esempio l'esenzione del bollo per più anni.

Le auto mild hybrid sono consigliate a coloro che abitano in queste regioni, così come nelle province o nei comuni nei quali si può beneficiare di vantaggi e agevolazioni. In molte città sono gratis anche i parcheggi sulle strisce blu (bisogna verificare sul sito del Comune e registrare la targa dell’auto) e, allo stesso modo, è possibile circolare durante i blocchi del traffico. L’accesso è gratuito anche nell’Area C di Milano, ma attenzione: da ottobre 2022 le auto le cui emissioni di CO2 sono superiori a 100 g/km pagheranno regolarmente, perciò occhio ai dati di omologazione.

E infatti, più in generale, la sempre più estesa diffusione dei modelli mild hybrid e, allo stesso tempo, l’inasprimento delle misure per la riduzione delle emissioni potrebbero far cambiare le cose in un futuro prossimo, con un'esclusione di questi da altre agevolazioni che rimarrebbero solo per le ibride più "virtuose" in fatto di efficienza, cioè le full hybrid e le plug-in.

Le citycar

Fiat Panda

Marca Modello Prezzo base Fiat 500 15.950 euro Fiat 500C 18.450 euro Fiat Panda Hybrid 14.000 euro Lancia Ypsilon 15.100 euro Suzuki Swift 17.090 euro

Le utilitarie

Ford Fiesta

Marca Modello Prezzo base Ford Fiesta 21.150 euro Hyundai i20 19.250 euro Mazda 2 17.800 euro Kia Rio 18.000 euro

Le compatte

Volkswagen Golf

Marca Modello Prezzo base Audi A3 30.600 euro Ford Focus 25.550 euro Hyundai i30 26.200 euro Kia Ceed 25.800 euro Mazda 3 23.700 euro Seat Leon 25.100 euro Volkswagen Golf 28.800 euro

I SUV compatti

Suzuki Vitara