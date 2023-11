Anche nel mese di novembre il settore automobilistico cerca di vivacizzare le vendite, e si osserva un aumento delle promozioni su tutti i modelli.

L'Ecobonus statale è ancora disponibile, sia con che senza rottamazione, e si applica solo a una selezione di veicoli con basse emissioni; tuttavia, le Case automobilistiche e le Concessionarie offrono autonomamente sconti, tassi di interesse agevolati e servizi promozionali su veicoli con diverse tipologie di motorizzazione, inclusi benzina, diesel, e GPL, oltre ai motori ibridi.

E’ ancora molto raro, ma si assiste finalmente al ritorno del tasso zero, già visto in ottobre, o comunque alla riduzione consistente dei tassi di interesse; alcune promozioni includono poi la possibilità di non pagare le prime rate o l'anticipo.

Novembre è anche il mese del Black Friday, l’attesa data di sconti commerciali che per il 2023 è il 24 novembre: nel periodo in prossimità di quel giorno ci sono sempre offerte, anche dell'ultimo minuto, ma alcune Case propongono specifiche iniziative già dall’inizio del mese.

Due esempi: lo sconto Black Friday su Hyundai i20 di 450 euro, o la proposta Black Friday Nissan sulla gamma Qashqai, con sconto, anticipo zero e MiniTasso (TAN) allo 0,9%.

Offerte del mese di novembre 2023

A novembre vengono analizzate alcune tra le promozioni delle Case automobilistiche, con singoli articoli; eccone un elenco:

La tabella che segue riguarda alcuni dati delle offerte di finanziamento con rata mensile di novembre; più che i singoli numeri, che si riferiscono a modelli diversi, si possono confrontare le politiche delle Case in merito alle promozioni del mese.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Citroen C4 X benzina 26.450 23.000, 23.750 senza finanziamento 5.190 2 da € 0, 33 da € 199 15.884 No Dacia Jogger HEV 25.950 25.950 7.000 36 da € 208,66 17.387 No EVO 4 benzina 18.900 18.900 5.060 84 da € 229 euro 0 No Fiat 500 MHEV 17.700 12.950, 14.450 senza finanziamento 0 1 da € 0, 58 da € 210 6.169,1 Sì (rottamazione fino a Euro 3) Ford Fiesta benzina 21.250 17.400, 19.400 senza finanziamento e rottamazione 2.500 36 da € 151,10 11.050 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai i20 benzina 19.800 16.800, 17.400 senza finanziamento 3.700 36 da € 118,81 10.692 Sì (con Voucher permuta o rottamazione) Jeep Compass PHEV 48.499 38.000 7.361 35 da € 249 25.784,79 Sì (Ecobonus rottamazione) Lancia Ypsilon Platino MHEV 19.550 16.750, 17.500 senza finanziamento 2.010 11 da € 159 2.010 Sì (rottamazione) Mahindra KUV 100 benzina 15.645 15.145 3.993 84 da € 179 0 No MG HS benzina 22.890 22.090 6.530 35 da € 199 13.764,60 No Nissan Qashqai MHEV 28.130 25.900 0 36 da € 298,62 16.878 No Peugeot 308 diesel 34.370 30.870, 31.870 senza finanziamento 6.623 35 da € 290 19.970 No Renault Twingo benzina 15.350 13.600 4.250 36 da € 89,96 7.982 No Skoda Kamiq benzina 25.900 20.873,90 3.800 35 da € 169 14.360,77 No Toyota Corolla Touring Sports HEV 24.100 20.350 5.700 47 da € 148,96 11.192,50 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Golf 8 TSI PHEV 25.650 22.652 4.000 35 da € 179 15.865,03 No

La tabella offre un dettaglio completo delle offerte relative a vari modelli di automobili, presentando i prezzi di listino e quelli promozionali, gli anticipi richiesti, le rate mensili e la presenza o assenza di programmi di rottamazione o permuta.

Si notano le celle con il valore zero: basta osservare l’assenza di anticipo per la Fiat 500 Mild Hybrid o per la Nissan Qashqai con l’offerta Black Friday; non si pagano anche la prima rata della 500, o le prime due della Citroen C4 X, mentre EVO 4 e Mahindra KUV 100 coprono in 84 piccole rate l’intero importo della vettura, con anticipo ma senza maxi rata.

Alcune riduzioni di prezzo iniziale sono piuttosto consistenti, e lo sono ancora di più se si può accere all’Ecobonus rottamazione: basta ossevare i 10.499 euro di sconto sulla Jeep Compass PHEV.

L’esempio sulla Lancia Ypsilon è il medesimo di ottobre, per controllare le differenze: in questo mese sono cambiati i tassi, ed è richiesta esplicitamente la rottamazione, come in passato.

Tanti servizi nella rata mensile

Ci sono due filosofie nella presentazione delle offerte da parte della Case: aggiungere alla rata mensile tanti servizi, o indicare il costo del solo finanziamento, che appare quindi più basso -anche se si può sempre aggiungere qualcosa in fase di contrattazione.

Diciamo che negli ultimi mesi la tendenza è di non sommare alla rata di esempio i costi di assicurazioni, garanzie o manutenzione, ma non è così nelle promozioni seguenti:

Dacia Jogger HEV: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

EVO 4 benzina: Identicode, Polizza pneumatici

Fiat 500 MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre Insurance

Jeep Compass PHEV: Easy Wallbox

Mahindra KUV 100 benzina: 3 anni di assicurazione furto e incendio in omaggio

MG HS benzina: Polizza Furto e Incendio e garanzie Cristalli, Atti vandalici e Sociopolitici, Eventi naturali, assistenza furto e fino a 24 mesi di Valore a Nuovo, durata 36 mesi; polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale

Skoda Kamiq benzina: Extended warranty

Toyota Corolla Touring Sports HEV: Extra bonus di 1.000 euro con preventivo online e contratto in concessionaria. Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta

Volkswagen Golf 8 TSI PHEV: Design Pack in omaggio, estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km

Emblematici, in questo senso, un paio di casi: Renault, che sulla piccola Twingo toglie il consueto pack service per mettere in risalto il piccolo importo mensile della rata -poco più di 90 euro con le spese, o Mahindra che addirittura propone tre formule diverse, tra le quali Maxi-Rata e Simply Buy, quest’ultima con importi più alti, e tre anni di assicurazione furto e incendio inclusi.

Ovviamente, non mancano le Case che offrono già nella propria gamma alcuni vantaggi, indipendentemente dal finanziamento, come gli anni di garanzia in più per MG o Hyundai , oppure le numerose proposte di Toyota su manutenzione e assicurazione per veicoli ibridi -che non pagano quando si va in elettrico.

Oltre la proprietà per il noleggio e il leasing

Naturalmente, si perfezionano per tutte le Case le proposte di leasing e noleggio a lungo termine per privati.

Per il leasing, con proprietà della vettura da parte della Casa e l'acquisto che si può concludere o meno solo al termine del contratto, vediamo l’esempio Alfa Romeo, che non prevede servizi aggiuntivi:

Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210cv Sprint, Leasing Alfa Top Lease: primo canone 11.125 euro, 35 canoni da 450 euro, servizi su richiesta

Per il noleggio a lungo termine, invece, sono proposti nel canone fisso anche molti servizi aggiuntivi, ma non viene neppure indicato il valore di un eventuale riscatto: di solito, l’auto si restituisce o sostituisce al termine degli anni previsti:

Opel Mokka 1.2 T 100 CV Edition MT6, Noleggio a lungo termine Stellantis Renting: primo canone 6.191 euro, 35 canoni da 349 euro, con Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio Furto e Kasko franchigia 1.000 euro, Garanzia Perdita di Lavoro (se ricorrono le condizioni per poterne usufruire), Tassa di Proprietà, Gestione sinistri.

Tassi di interesse, c’è chi li abbassa

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Citroen C4 X benzina 7,99 9,54 395 3,50, incluse nella rata Dacia Jogger HEV 6,99 8,32 350 3 EVO 4 benzina 7,95 10,38 325 3,5 Fiat 500 MHEV 8,75 10,66 395 3,50, incluse nella rata Ford Fiesta benzina 2,95 4,61 390 5 Hyundai i20 benzina 3,95 5,83 395 3,90 Jeep Compass PHEV 2,95 3,74 395 3,50, incluse nella rata Lancia Ypsilon Platino MHEV 0 3,43 395 3,50, incluse nella rata Mahindra KUV 100 benzina 7,95 10,54 350 6 MG HS benzina 6,98 8,73 399 4,5 Nissan Qashqai MHEV 0,9 1,74 350 3 Peugeot 308 diesel 7,99 9,27 395 3,50, incluse nella rata Renault Twingo benzina 7 9,43 350 3 Skoda Kamiq benzina 5,99 7,37 345 3 Toyota Corolla Touring Sports HEV 5,99 7,52 390 3,90 Volkswagen Golf 8 TSI PHEV 5,99 7,21 345 2,25

A novembre, Lancia ripropone il tasso zero, anche se per una formula singolare che dura soltanto un anno, con il TAEG che resta invariato al 3,43%.

A fronte di un TAN medio di circa il 7%, in realtà si moltiplicano le offerte che riducono di parecchio questo valore: il Microtasso Ford (2,95%) e il Mini-tasso Jeep (2,95%) e Nissan, in questo caso con degli ottimi valori di TAN (0,9%) e TAEG (1,74%) per l’offerta Black Friday.

I tassi più alti sono invece per Fiat 500, che però non prevede il pagamento di anticipo e prima rata.

Per il costo di apertura pratica, di solito spalmato sul debito, resiste la soglia psicologica dei 400 euro -il limite è 399 euro per MG, mentre si mantengono simili i costi di gestione mensili, con Stellantis che include l’importo nella rata di esempio.

Un novembre all’insegna del Black Friday, dunque, nell’attesa del mese delle feste -e delle offerte- natalizie.