L'Italia è da sempre patria delle supercar, quelle auto sportive e ultra sportive che fanno sognare milioni di appassionati in tutto il mondo e che riempiono i garage di ricchi collezionisti e fortunati conoscitori del genere.

Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Alfa Romeo, Bizzarrini, Iso rivolta e De Tomaso, solo per citare alcuni nomi che hanno fatto grande la tradizione italiana delle coupé sportive e delle "berlinette", sono i grandi maestri che oggi guidano l'esercito delle nuove startup italiane che vogliono produrre supercar.

Le nuove supercar italiane, scopriamole una a una

La nostra idea è quella di fare una sorta di censimento di tutti questi nuovi marchi emergenti in cerca di gloria e desiderosi di far scendere in strada e in pista le auto più veloci, belle e desiderabili. Inauguriamo quindi oggi una nuova serie di appuntamenti che ci faranno conoscere da vicino la speciale categoria "piccole supercar crescono", quella delle aziende italiane più dinamiche e attive.

Mazzanti Evantra Pura FV Frangivento Sorpasso GT3 Ares Design S1 Project

In ogni puntata di questo viaggio ci occuperemo di una di queste startup, scopriremo nel dettaglio le supercar prodotte o ancora in fase di sviluppo, conosceremo meglio le persone che le hanno ideate, progettate e disegnate e cercheremo di capire quali sono i loro piani per il futuro.

Startup e non solo

Queste aziende emergenti, accomunate da una grande passione per l'auto e la voglia di creare qualcosa di unico, sono in alcuni casi delle vere e proprie startup innovative nel senso economico del termine, con organizzazione, investimenti e scalabilità da manuale.

In altri casi siamo invece di fronte a società di recente creazione che puntano con pochi mezzi iniziali e tanta voglia di emergere a diventare le Ferrari del futuro. In fondo anche la Casa di Maranello ha avuto un suo inizio nel 1948 e pure Ferruccio Lamborghini è partito da zero quando ha deciso di fondare la sua azienda nel 1963.

Ecco allora che oggi troviamo a far notizia le nuove super sportive firmate Mazzanti, Ares Design, Kimera o Frangivento, alcuni dei nomi che conosceremo meglio assieme a voi e che coinvolgeremo in questo progetto.

Gli esempi virtuosi

A dare speranza a questi nuovi creatori di supercar ci sono storie di successo che anche negli ultimi anni ci dimostrano quanto la voglia di supercar e hypercar sia grande in tutto il mondo. Marchi come Pagani, Koenigsegg o McLaren dimostrano come sia possibile creare capolavori stradali con qualche decennio di grande lavoro e investimenti.

Se poi il fondatore si chiama Mate Rimac, allora è possibile "bruciare le tappe" e arrivare nel giro di pochi anni da una piccola azienda croata a un nuovo impero delle hypercar elettriche chiamato Bugatti-Rimac. Un esempio per tutti coloro che vogliono creare supercar e hanno mezzi e tenacia per riuscire.