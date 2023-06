Quante auto si producono in Italia e, sopratutto, se ne producono in numero sufficiente? Questo tema ricorre ciclicamente quando si parla di auto e politiche industriali nel nostro paese, fra chi ha nostalgia dei tempi d'oro della Fiat che da sola sfornava due milioni di auto e chi oggi è terrorizzato dall'irrilevanza del nostro paese in materia per le conseguenze occupazionali.

Un tema molto "caldo" che arriva anche in TV con inchieste come quella appena trasmessa da Report. Un'altra allerta su questo fronte è stata lanciata anche da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy, che parlando dello squilibrio produttivo tra stabilimenti francesi e italiani del gruppo Stellantis ha detto:

"Oggi Stellantis produce un milione di autovetture in Francia e solo 473.000 in Italia. Bisogna portare anche i livelli produttivi a un milione di auto riducendo quello che oggi è un gap insostenibile tra produzione e mercato nazionale."

Ma come stanno davvero le cose? Per rispondere partiamo dai numeri, quelli forniti da Oica (Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore) e relativi alla produzione auto 2022 nei diversi Paesi europei.

Più di 12 milioni di auto prodotte in Europa

Nei 2022 i ventisette Paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito hanno costruito oltre dodici milioni di auto, per la precisione 12.025.961 vetture. Se a questa cifra aggiungiamo anche le auto prodotte in una più vasta area dell'Europa geografica, come la Turchia e la Russia, allora il totale sale a quota 13.725.107 auto.

Tesla Gigafactory Berlino

Sono numeri elevati in assoluto, ma che confrontati con gli oltre 23,8 milioni di auto costruite in Cina nel 2022 assumono una dimensione più contenuta. La cosa più interessante di queste statistiche è però nascosta nel dettaglio della produzione auto per Paese, un dato che dimostra come questa industria sia ormai slegata dalla presenza di Costruttori nazionali.

Una classifica con molte sorprese

Com'è possibile notare dalla tabella e dal grafico pubblicati qui sotto, la Germania resta leader europeo nella produzione di auto con 3,4 milioni di pezzi nel 2022 e diversi Costruttori nazionali.

Occorre però ricordare che la filiera italiana della componentistica auto contribuisce in maniera sostanziale a questo primato e che un contributo importante arriva anche dalla Gigafatory Tesla di Berlino.

La fabbrica Volkswagen di Wolfsburg (Germania)

Al secondo posto c'è la Spagna che produce oltre 1,7 milioni di auto all'anno non solo grazie ai marchi Seat e Cupra, ma soprattutto col contributo dei tanti stabilimenti creati in terra iberica da diversi gruppi come Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan, Ford, Renault e Stellantis. Anche la Spagna, assieme a Germania, Francia e Regno Unito, è tra i principali sbocchi per l'export italiano di componentistica (dati Anfia).

Lo stabilimento Stellantis di Vigo (Spagna)

La produzione di auto in Europa nel 2022, Paese per Paese

Germania: 3.480.357 Spagna: 1.785.432 Repubblica Ceca: 1.217.787 Francia: 1.010.466 Slovacchia 1.000.000 Regno Unito: 775.014 Romania: 509.465 Italia: 473.194 Ungheria: 441.729 Portogallo: 256.018 Polonia: 255.100 Svezia: 238.955 Belgio: 232.100 Austria: 107.500 Paesi Bassi: 101.670 Finlandia: 73.044 Slovenia: 68.130

Oltre il milione di auto prodotte nel 2022 ci sono anche Repubblica Ceca e Francia. Proprio per la Francia occorre sottolineare come il dato di 1.010.466 auto prodotte nel 2022 non possa essere interamente attribuito a Stellantis, come detto da Urso. A questa cifra occorre infatti togliere almeno 400.000 vetture prodotte sempre in territorio francese da Renault, smart e Toyota.

Slovacchia prima tra i Paesi senza marchi nazionali. E l'Italia?

La Slovacchia, con un milione esatto di auto costruite, vince invece la speciale classifica dei Paesi produttori privi di un qualsiasi marchio nazionale. A questo punto vi chiederete: ma l'Italia come sta messa in classifica?

L'Italia è ottava nella graduatoria europea dei Pesi costruttori di auto, subito dietro alla Romania e a quota 473.194 auto nel 2022. Molto vicina come produzione è ormai l'Ungheria, altro Paese senza marchi propri che produce vetture dei brand Audi, Mercedes e Suzuki. Sui marchi stranieri si basa anche la crescente industria dell'auto in Portogallo, Polonia, Belgio e Austria.

Lo stabilimento Stellantis di Cassino

In Italia si fanno quasi solo auto italiane

Ricordiamo invece che in Italia vengono a oggi assemblate quasi solamente auto con marchi italiani. Le poche eccezioni riguardano il gruppo Stellantis che produce le Jeep Renegade e Compass nello stabilimento di Melfi e le Dodge Hornet che escono dall'impianto di Cassino.

Come detto anche in apertura, molto spesso quando si parla di produzione di auto in Italia prevale un visione "Stellantis-centrica" (ex Fiat-centrica), mentre numerosi esempi di altri Paesi dimostrano che la produzione di vetture può passare benissimo - e forse anche meglio - attraverso gli investimenti di gruppi e brand stranieri attratti a collocare fabbriche e centri di ricerca proprio in Italia.

Tutti i marchi delle auto prodotte in Italia

oltre a:

Non è più una questione di Costruttori nazionali

Ormai da molti anni l'industria europea dell'auto non è più legata, nei singoli Paesi, a quelli che venivano chiamati i "Costruttori nazionali". Al contrario, l'Italia sembra piuttosto in ritardo su questa tendenza che vede i diversi gruppi auto impiantare fabbriche nei Paesi che offrono le migliori attrattive dal punto di vista logistico, finanziario, infrastrutturale e della disponibilità di mano d'opera.

Altri Paesi come la Spagna, il Regno Unito e la stessa Germania hanno da molto tempo accolto entro i loro confini gli stabilimenti di Ford e General Motors (fin dal primo dopoguerra), ma anche giganteschi impianti produttivi per Nissan, Tesla e Stellantis.

Dalla Turchia quasi il doppio di auto rispetto all'Italia

Allargando lo sguardo oltre i Paesi EU+UK+EFTA troviamo il caso della Turchia che con le sue 810.889 vetture prodotte nel 2022 supera il Regno Unito, quasi "doppia" l'Italia e potrebbe occupare la sesta posizione nella classifica vista sopra.

Lo stabilimento Toyota di Sakarya (Turchia)

Così la Turchia, che assembla vetture per Ford, Hyundai, Renault, Stellantis e Toyota, ha superato la Russia che dagli 1,35 milioni di auto sfornate nel 2021 è scesa a 448.897 unità (-67%). In Ucraina l'invasione russa ha praticamente cancellato l'industria locale dell'auto, mai veramente risollevatasi dalla crisi finanziaria del 2008/2009.

Altri Paesi dell'Europa geografica allargata: produzione auto 2022