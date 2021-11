Anche l’anno prossimo, come accaduto per il 2021, il Salone di Ginevra non farà da cornice alla proclamazione del modello vincitore del premio Auto dell’anno 2022 a causa dell’annullamento, il terzo consecutivo dovuto alla pandemia, della kermesse elvetica.

L’auto che succederà alla Toyota Yaris, nominata Auto dell’anno 2021, sarà selezionata tra una lista di 39 modelli, tra cui figura anche la Maserati MC20, la supercar modenese spinta dall'inedito V6 Nettuno che sarà alla base del rilancio del marchio del Tridente.

Elettrico sugli scudi

La lista delle candidate include numerosi modelli ad alimentazione completamente elettrica: Audi Q4 E-tron, BMW iX, Cupra Born, quest’ultima la prima auto ad emissioni zero prodotta della Casa spagnola, l'economica Dacia Spring, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Mercedes-Benz EQS, Renault Mégane E-Tech, Škoda Enyaq iV, Tesla Model Y e Volkswagen ID.4.

C'è spazio anche per auto disponibili sia in varianti termiche che elettrificate come la DS 4 e la Peugeot 308, entrambe basate sulla piattaforma modulare EMP2 di terza generazione del Gruppo Stellantis, oltre alle nuove versioni di crossover compatti quali la Nissan Qashqai e la Opel Mokka.

Le 38 candidate per il premio Auto dell'anno 2022

1. Aiways U5

2. Audi Q4 E-tron/Q4 E-tron Sportback

3. Audi E-tron GT/RS E-tron GT

4. BMW Serie 2 Coupé

5. BMW Serie 2 Active Tourer

6. BMW i4

7. BMW iX

8. Cupra Born

9. Dacia Spring

10. DS 4

11. DS 9

12. Ford Mustang Mach-E

13. Honda HR-V

14. Hyundai Bayon

15. Hyundai Ioniq 5

16. Kia EV6

17. Lexus NX

18. Lynk & Co 01

19. Maserati MC20

20. McLaren Artura

21. Mercedes-Benz Classe C

22. Mercedes-Benz EQS

23. Mercedes-Benz Classe T/Renault Kangoo

24. MG EHS

25. MG Marvel R

26. Nissan Qashqai

27. Opel Mokka

28. Peugeot 308

29. Renault Arkana

30. Renault Mégane E-Tech

31. Škoda Fabia

32. Škoda Enyaq iV

33. Subaru Outback

34. Tesla Model Y

35. Toyota Yaris Cross

36. Toyota Highlander

37. Volkswagen ID.4

38. Volkswagen Caddy

39. Volkswagen T7 Multivan

Le prossime fasi del premio

Sono candidate al premio auto nuove attualmente in vendita o che lo saranno entro la fine del 2021 in un minimo di cinque differenti Paesi europei. Il prossimo passo sarà la selezione, da parte della giuria, di 7 modelli tra i 38 presenti in lista, programmata per il prossimo 29 novembre, con il vincitore che verrà poi rivelato nel febbraio del 2022.