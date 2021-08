Finalmente per il mese di agosto è stato deciso di ripristinare gli incentivi statali anche su alcuni modelli dalle basse emissioni, non solo elettrici. Le regole prevedono sempre la rottamazione di modelli con determinate specifiche, ma vengono estese le possibilità di acquisto, ad esempio sull’usato.

Le Case ne hanno subito approfittato, puntando proprio sulla ridefinizione delle offerte ufficiali, aggiungendo quando possibile gli ecoincentivi: questo in alcuni casi ha imposto solo vincoli sulla rottamazione, ma più spesso ha permesso di aumentare sensibilmente gli sconti di partenza, per lo meno su alcuni modelli.

Il risultato, comunque, è che i modelli in promozione in agosto sono tantissimi: vediamo soltanto alcune delle offerte ufficiali proposte.

Le offerte auto di agosto 2021

Incentivi, ripartenza, e acquisti online

Quali sono i messaggi più ricorrenti nelle promozioni di agosto? Sicuramente, tutte le Case più o meno mettono in evidenza, a differenza del mese scorso, la disponibilità degli incentivi statali. Non è detto che le proposte prevedano sempre l’ecobonus rottamazione, ma sicuramente la presenza di fondi statali può far accrescere la curiosità sulle vetture in vendita.

Un altro tema è sicuramente quello della ripartenza: a cavalcare quest’onda è sicuramente Fiat, che con lo slogan “l’Italia riparte alla grande” comunica molti concetti, compresi i recenti successi sportivi nazionali.

A volte è l’estate, invece, ad essere protagonista: ad esempio con la Kia Summer Experience, che prevede la prenotazione di test drive, la specifica app KiaMobility per il noleggio o roadshow di promozione per la gamma elettrificata.

Se da un lato si invita alla visita nelle Concessionarie, ad esempio il protocollo We all care dei marchi PSA, aumentano i servizi online: pensiamo ai servizi Renault e Dacia, alle chat più o meno automatiche presenti un po’ in tutti i siti, al Peugeot Webstore o a Hyundai Click to buy.

Opel debutta con nuovi vantaggi online, come la possibilità di restituire il veicolo comprato in rete entro 90 giorni, o l’assicurazione RCA gratuita. I marchi legati a Fiat, invece, offrono un voucher di 500 euro sulle auto online, mentre per Alfa Romeo l’offerta è l’incontro virtuale con i piloti del team Alfa Romeo Racing, e la possibilità di consegna a domicilio. Peraltro, Stelvio e Giulia sono disponibili anche in una specifica web edition.

Sconti fino a 12.000 euro grazie agli ecoincentivi

Gli incentivi sono tornati, e così gli sconti rottamazione ricavati dalla somma del bonus statale e delle offerte di Case e concessionarie. Rispetto al mese scorso, non è che quantitativamente gli importi siano cambiati più di tanto, però ci sono nuovi modelli in promozione, e cambiano sicuramente le formule di acquisto. Vediamo una panoramica dei principali sconti, in base agli esempi analizzati nel mese.

Audi Q3 Sportback 45 TFSI: 5.924,96 euro

Citroen C3 Feel Pack PureTech: 5.000 euro

Dacia Sandero Streetway Access 1.0 SCe: 400 euro senza ecobonus; il listino iniziale è molto basso, 8.550 euro

DS 7 Crossback: 5.000 euro senza ecoincentivi ma con permuta

Fiat 500L Connect 1.4: 6.050 euro

Ford Kuga MY 2.5 PHEV: 10.550 euro

Hyundai i30 N Line Hybrid 48V: 5.800 euro

Jeep Compass Limited 1.3 4xe: 12.000 euro

Kia XCeed 1.6 GDi PHEV: 10.000 euro

Lancia Ypsilon Silver Hybrid: 5.450 euro

Nissan Juke DIG-T 114: 6.500 euro

Opel Mokka Edition 1.2 T: 5.000 euro con Speciale Voucher online

Renault Kadjar Business benzina: 4.850 euro circa, senza ecobonus ma con rottamazione

Seat Ateca 1.0 TSI: 4.500 euro senza rottamazione

Skoda Superb Wagon iV: 11.000 euro

Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Cool: 4.750 euro

Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid: 10.500 euro, 6.000 euro senza ecobonus

Volkswagen Polo 1.0 EVO: 3.530 euro

Chi offre il tasso zero, e chi un minor numero di rate

Sostanzialmente, è ancora una volta il gruppo dei marchi di area FCA a proporre le offerte migliori per quel che riguarda l’anticipo:

Fiat 500L Connect 1.4, anticipo zero e prima rata a 180 giorni

Lancia Ypsilon Silver Hybrid, anticipo zero e prima rata a 180 giorni

Nelle altre offerte analizzate, a differenza dei mesi scorsi, non ci sono esempi simili; peraltro, accedendo agli sconti statali con la rottamazione di un veicolo, l’anticipo non può essere coperto dal valore di una permuta, ma deve essere subito versato.

Una nota interessante riguarda invece il numero delle rate: negli esempi viene sempre messo in evidenza l'importo della rata mensile, ma bisogna anche guardare quante sono. Queste alcune delle offerte con una rata in meno rispetto al numero di mesi dell’anno -cioè, ad esempio, si versano in tre anni 35 rate mensili e non 36, oltre ad anticipo e maxi rata finale:

Citroen C3 Feel Pack PureTech: 35 rate

DS 7 Crossback: 35 rate

Kia XCeed 1.6 GDi PHEV: 35 rate

Opel Mokka Edition 1.2 T: 35 rate

Seat Ateca 1.0 TSI: 35 rate

Skoda Superb Wagon iV: 35 rate

Toyota RAV4 2.5 Plug-in Hybrid: 47 rate

Volkswagen Polo 1.0 EVO: 35 rate

Tassi di interesse, da zero a oltre il 6%

Se guardiamo, invece, i tassi di interesse, troviamo negli esempi analizzati un solo caso di tasso zero:

Jeep Wrangler Unlimited Sahara con Jeep Free: tasso zero (TAEG 0,85%) senza rate per 24 mesi, dopo l’anticipo di 18.000 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione

In questo caso, cioè, non solo il TAN è a zero, ma il TAEG -le spese fisse nel totale del finanziamento- è piuttosto basso, e per due anni le rate non si pagano proprio.

Quanto alle altre vetture, segnaliamo il buon valore per la Hyundai i30 N Line Hybrid 48V (TAN 2,95%, TAEG 4,52%), così come per Ford e il gruppo Volkswagen, con TAN sempre inferiore al 4% (3,45% per la Kuga).

Fanalini di coda, le vetture Fiat e Lancia prima lodate per l’anticipo zero e la rata a 180 giorni: il finanziamento lungo con rate basse e la tipologia di offerta portano a costi un po’ più alti della media, addirittura con un TAEG che si avvicina al 10% per la Ypsilon:

Fiat 500L Connect 1.4: TAN 6,85%, TAEG 8,82%

Lancia Ypsilon Silver Hybrid: 6,85%, 9,61%

Tanti servizi inclusi nelle offerte

Come di consueto, le finanziarie delle Case o esterne permettono sempre di aggiungere alla rata alcuni servizi, come assicurazioni, manutenzione, estensione di garanzia. A volte sono veri e propri omaggi, ma in ogni caso aderendo alla promozione i servizi sono compresi:

Audi Q3 Sportback 45 TFSI: Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km; manutenzione Premium Care 24/30.000 km

Citroen C3 Feel Pack PureTech: IdealDrive -2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km

Dacia Sandero Streetway Access 1.0 SCe: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance

DS 7 Crossback: estensione di garanzia DS Extended Care (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 45.000 Km

Ford Kuga MY 2.5 PHEV: Assicurazione “Guida Protetta”

Nissan Juke DIG-T 114: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 2 anni di Furto e Incendio

Opel Mokka Edition 1.2 T:

Renault Kadjar Business: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Ateca 1.0 TSI: 4 anni di garanzia o 40.000 km

Suzuki Vitara Hybrid 1.4 Cool: primi 3 tagliandi di manutenzione ordinaria

Volkswagen Polo 1.0 EVO: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km

Ci sono da considerare le Case che offrono regolarmente servizi di garanzia, manutenzione e assistenza più estesi del normale: vanno verificati bene per quel che riguarda le clausole, sempre aggiornate, ma comunque sono un vantaggio in più.

Ci sono quindi i 7 anni di Kia, che sulla XCeed aggiunge anche UVO Connect con 7 anni di traffico dati e aggiornamento mappe, oppure i 5 anni di Subaru, Mitsubishi e Hyundai.

A proposito di Hyundai, vengono offerti due specifici Voucher sulla i30 da 750 euro, che però non sono cumulabili: il Voucher i30 destinato a chi permuta una vettura del segmento C di una Casa concorrente, oppure il Voucher Hyundai in famiglia, se si possiede già una Hyundai nel nucleo familiare. Ogni marchio, comunque, permette di aggiungere assicurazioni facoltative alla rata.

Le offerte di noleggio a lungo termine

Tutte le Case ormai propongono, in alternativa al finanziamento classico, delle offerte di noleggio a lungo termine per privati, seguendo una prassi che fino a poco tempo fa era prerogativa solo delle aziende; qualche esempio: