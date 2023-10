In ottobre il mercato automobilistico cerca un rilancio, e le offerte si moltiplicano su tutti i modelli. C’è ancora l’Ecobonus statale, con o senza rottamazione, solo su alcuni modelli con i livelli più bassi di emissioni, però sono comunque le Case e le Concessionarie a proporre sconti, tassi agevolati o servizi su qualsiasi tipo di motorizzazione, come benzina, diesel o GPL, oppure sulle diverse tecnologie ibride.

Ricompare timidamente il tasso zero, così come l’offerta delle prime rate in omaggio, o l’assenza di anticipo: i dati degli esempi ufficiali permettono di farsi un’idea piuttosto chiara, prima della contrattazione con la richiesta di informazioni anche attraverso i servizi web, e gli accordi finali con le Concessionarie e i web store.

Offerte del mese di ottobre 2023

Le promozioni del mese di ottobre alle quali vengono dedicati singoli articoli:

Nella tabella seguente riportiamo alcune delle offerte analizzate, che si riferiscono soprattutto al finanziamento con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale, ma anche a un caso di finanziamento classico, a copertura totale dell’importo in 8 anni.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Audi Q5 TDI diesel 70.230 67.790 23.472,66 35 da € 599 31.109,69 No Citroen C3 Aircross PureTech benzina 23.650 19.800, 20.550 senza finanziamento 5.459 2 da € 0, 33 da € 149 13.330 No Cupra Leon 1.5 TSI benzina 32.350 27.905,61 5.450 35 da 295 16.620,45 No Dacia Duster TCe GPL 19.400 19.400 4.930 36 da € 168,72 12.222 No DR 3.0 CVT benzina 20.400 20.400 6.500 96 da 209 0 No Fiat Tipo 1.5 MHEV 26.800 21.950, 23.450 senza finanziamento 0 2 da € 0, 57 da € 359 9.845,5 Sì (rottamazione fino a Euro 3) Ford Puma 1.0 MHEV 27.150 22.900, 24.900 senza finanziamento e rottamazione 2.500 36 da € 215,1 14.661 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai Santa Fe 1.6 PHEV 62.100 57.900, 58.800 senza finanziamento 16.070 36 da € 498,86 32.913 Sì (con Voucher permuta o rottamazione) Lancia Ypsilon Platino MHEV 19.550 16.750, 17.500 senza finanziamento 2.010 11 da € 159 2.010 No Nissan Juke DIG-T benzina 23.700 19.200, 19.850 senza finanziamento 4.171 36 da € 170 13.983 Sì (permuta o rottamazione) Opel Grandland 1.2 benzina 33.200 23.200, 24.200 senza finanziamento 0 35 da € 259 19.866 No Peugeot 2008 PureTech benzina 25.850 21.900, 22.900 senza finanziamento 2.108 35 da € 199 17.275 No Renault Austral E-Tech HEV 39.700 35.750 7.900 36 da € 229,10 24.217 Sì (permuta con valutazione su Renault.it) Suzuki Swift Sport MHEV 27.400 25.400 7.550 36 da € 249 12.514 No Toyota Corolla Touring Sports HEV 33.300 28.800 8.980 47 da € 228,98 15.120 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Golf 8 TSI PHEV 42.500 36.066 7.000 35 da € 299 25.528,05 Sì (rottamazione, Ecobonus)



Ci sono alcune novità nel mese di ottobre, o per lo meno si assiste ad una differenziazione tra le offerte. Le ibride Plug-In consentono ancora l’accesso ai finanziamenti statali, anche se Hyundai resta legata al più flessibile Voucher Permuta o Rottamazione, con uno sconto complessivo che arriva a 4.200 euro.

Da qualche parte spunta un interessante “zero”: ad esempio, le proposte Fiat Happiness Formula o Citroen Simply Drive D azzerano le prime due rate, e per Fiat, così come per Opel, c’è anche l’anticipo zero; la DR 3.0, invece, si compra totalmente con il finanziamento, e alla fine delle rate da 209 euro diventa di proprietà.

Osservando gli sconti, troviamo differenze anche piuttosto importanti in alcuni casi, come per i 10.000 euro per una Opel Grandland a benzina, mentre in altri casi, come Dacia o DR, il listino proposto non riceve un ulteriore ribasso, pur rimanendo inferiore alla media.

Diversa dal solito la proposta di Lancia, che propone un finanziamento in 11 mesi, e poi il pagamento della rata finale, oppure la sostituzione del veicolo con un altro del Gruppo Stellantis.

Quando la rata mensile include anche i servizi

Più o meno con tutte le proposte di finanziamento si può concordare se aggiungere o meno alcuni servizi alle rate, ma è interessante osservare chi propone degli esempi già con i servizi inclusi, e chi no.

Audi Q5 TDI diesel: Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km compresa; Manutenzione Premium Care 24 mesi/30.000 km in omaggio

Dacia Duster TCe GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

DR 3.0 CVT benzina: Identicode, Polizza pneumatici

Fiat Tipo 1.5 MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance, facoltativi ma inclusi negli importi di esempio

Nissan Juke DIG-T benzina: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento e Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione Experta + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Suzuki Swift Sport MHEV: Primi tre interventi di manutenzione ordinaria, tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale, garanzia di 3 anni o 100.000 km,Suzuki Road Assistance ptre 3 anni 24/7 in Italia ed Europa, 5 anni di garanzia sul sistema ibrido

Toyota Corolla Touring Sports HEV: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta; possibilità di accedere alla garanzia estesa Relax Plus

Volkswagen Golf 8 TSI PHEV: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km

In percentuale, sono aumentate la Case che propongono offerte prive di servizi inclusi nella rata: emblematico il caso della Renault Austral la cui promozione nel sito ufficiale, rinnovata nel corso del mese, ha abbassato il costo iniziale togliendo però pack service e altre agevolazioni; questi ultimi rimangono invece su altre vetture dell’”Alleanza”, come Dacia Duster o Nissan Juke.

Il gruppo Volkswagen continua ad offrire estensioni di garanzia, ma non sulla Cupra, e con un’offerta maggiore sulla proposta Audi Value. Tanti i vantaggi Suzuki, mentre Toyota indica solo la disponibilità di assicurazioni o altro, proponendo però offerte specifiche sulla garanzia; sono di solito da richiedere alla Concessionaria le eventuali integrazioni per le vetture Stellantis.

Tanti esempi di noleggio a lungo termine e leasing

Dopo le offerte di finanziamento, classico o “balloon”, quasi tutte le Case propongono anche le più recenti formule di noleggio a lungo termine o leasing per privati. Negli esempi analizzati, il leasing Alfa Romeo non prevede servizi aggiuntivi, mentre nei due casi di noleggio il canone mensile comprende quasi tutte le spese della vettura, carburanti esclusi.

Alfa Romeo Tonale TI 1.6 130 CV Diesel, Leasing Alfa Top Lease: anticipo 7.520 euro, 35 canoni da 350 euro, servizi su richiesta

Jeep Avenger 1.2 turbo Longitude, Noleggio a lungo termine Stellantis Renting: primo canone 6.659 euro, 35 canoni da 349 euro, con Manutenzione ordinaria ed estensione di garanzia, Assistenza stradale H24, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio Furto e Kasko, Garanzia Perdita di Lavoro (se ricorrono le condizioni per poterne usufruire), Tassa di Proprietà.

Skoda Enyaq 80, Noleggio Clever Change: primo canone 0 euro, 24 canoni da 769 euro, con Copertura assicurativa RCA massimale 25.000.000 € senza franchigie – Tutela conducente con massimale di 77.500 € – Tutela Legale – Limitazione di responsabilità per Incendio/furto con penale del 3% min. 250 € - Copertura Danni, Atti vandalici ed Eventi naturali con penale a 1.000 € – Immatricolazione e messa su strada – Manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la Rete Ufficiale Škoda – Soccorso stradale e traino 24h/24 in Italia ed Europa – Accesso al portale Clienti.

A proposito di questa nuova offerta Skoda, proposta anche su Enyaq coupé full electric alle stesse condizioni, c’è la possibilità di estinzione anticipata gratuita dopo 6 mesi, se si acquisterà una nuova vettura Skoda con motorizzazione termica.

Ricompare il tasso zero

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Audi Q5 TDI diesel 6,50 7,25 345 2,25 Citroen C3 Aircross PureTech benzina 7,99 9,81 395 3,50, incluse nella rata Cupra Leon 1.5 TSI benzina 6,99 8,19 345 2,25 Dacia Duster TCe GPL 4,49 5,97 350 3 DR 3.0 CVT benzina 7,95 10,20 325 3,50, incluse nella rata Fiat Tipo 1.5 MHEV 8,75 10,06 395 3,50, incluse nella rata Ford Puma 1.0 MHEV 2,95 4,22 390 5 Hyundai Santa Fe 1.6 PHEV 7,45 8,38 395 3,90 Lancia Ypsilon Platino MHEV 0 3,43 395 3,50, incluse nella rata Nissan Juke DIG-T benzina 5,99 7,48 350 3 Opel Grandland 1.2 benzina 7,99 9,35 395 3,50, incluse nella rata Peugeot 2008 PureTech benzina 6,99 8,37 395 3,50, incluse nella rata Renault Austral E-Tech HEV 5,75 6,67 350 3 Suzuki Swift Sport MHEV 7,02 8,34 300 3,40 Toyota Corolla Touring Sports HEV 7,99 9,34 390 3,90 Volkswagen Golf 8 TSI PHEV 7,99 9,03 345 2,25

Se era comparso in estate nelle proposte Hyundai e poi sparito, il tasso zero ritorna nella singolare offerta Lancia di rate di un anno: il periodo ridotto e le condizioni del finanziamento consentono di tenere i tassi molto ridotti, con TAN allo 0% e TAEG al 3,43%, superando i valori di riferimento del Microtasso Ford (TAN 2,95%, TAEG 4,22%).

Per il resto, il TAEG sopra il 10% è negli esempi presente solo per le offerte Fiat e DR, mentre il TAN si assesta in media sopra il 6,5%, ma si avvicina in molti casi all’8%.

Il costo di apertura pratica è sempre più vicino ai 400 euro, senza però raggiungere mai questo importo, mentre il costo mensile rimane uguale nel tempo per i diversi gruppi: si va dai 5 euro di Ford da aggiungere alla rata ai 2,25 euro del gruppo Volkswagen, mentre i 3,50 euro di Stellantis e DR sono inclusi nella rata mensile di esempio. Speriamo che iniziative come il tasso zero siano sempre più diffuse tra i costruttori, nei mesi di fine anno.