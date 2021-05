L'emergenza Covid-19 sembra aver allentato un po' la stretta, in parte, forse, anche per gli effetti della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, ma le difficoltà che ha creato nei 15 mesi trascorsi dall'inizio della pandemia si fanno ancora sentire.

Per questo, diverse amministrazioni locali hanno adottato provvedimenti per venire in aiuto ai cittadini, concedendo ad esempio proroghe per il pagamento di tasse e tributi, un po' come hanno fatto anche a molte Case automobilistiche prolungando di qualche mese la durata delle garanzie in scadenza e degli intervalli di manutenzione.

Tra i tributi locali i cui termini sono stati prorogati rientra anche il bollo auto, su cui, appunto, sono direttamente le regioni a fissare termini e scadenze oltre a tariffe e modalità di pagamento. E alcune regioni hanno stabilito di spostare i termini di pagamento in scadenza in determinati mesi o periodi più avanti di qualche settimana. Ecco quali