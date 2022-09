Da che mondo è mondo esistono due grandi categorie di automobili: quelle stradali e quelle da competizione: le prime vanno nel traffico, le seconde rigorosamente su circuiti chiusi alla circolazione.

Esistono però non poche auto che hanno molte più cose in comune con quelle da corsa di quante ne abbiano con i modelli di serie, e sarebbero in effetti certo più a loro agio in pista che sulle strade pubbliche.

Per necessità o per orgoglio

Molte di queste, in effetti, sono spesso state costruite per soddisfare i regolamenti di omologazione delle auto da corsa, che per diverse categorie richiedevano e richiedono tuttora la derivazione da modelli stradali prodotti in un certo numero di esemplari.

Qualche volta, invece, è stata la voglia dei costruttori di spingersi oltre a concepire auto che, pur senza essere da competizione, superano i limiti imposti per l'uso stradale. Si tratta di autentici gioielli, costruiti speso in pochissimi esemplari e dai costi esorbitanti, che fanno la gioia di facoltosi gentlemen driver disposti a spendere cifre spesso a sei zeri per oggetti da sfoggiare soltanto in esclusivi track day.

Il fenomeno è in gran parte recente, perché se escludiamo la BMW M1 Procar del 1979, considerata la capostipite di questa particolarissima classe, le altre sono tutte nate tra la fine degli Anni '90 e il decennio scorso: andiamo dalla Porsche 911 GT2 Clubsport della famiglia 993 alla Lamborghini Diablo Jota alla Lotus Exige Race 380 alle Pagani Zonda R e Revolucion.

Ferrari Enzo FXX Ferrari FXX K Evo

Vera fucina di "track exclusives" è stato il programma "XX" di Ferrari, iniziato con la 599 e proseguito con le derivate di Ferrari Enzo e LaFerrari (FXX e FXX-K) e relative Evoluzioni, contando nel primo caso anche la cugina Maserati MC12 Versione Corse, più la one-off P80/C su base 488 GT3.

Mercedes SLR McLaren 722 GT

In mezzo, la Mercedes-McLaren SLR 722 GT, la Lamborghini Sesto Elemento vista in "Need for speed" e la McLaren P1 GTR, per concludere con le Aston Martin Vulcan e Vulcan AMR Pro.

Lamborghini Sesto Elemento

Tante ma... poche

Bene, la buona notizia è che di auto del genere, oggi, ce ne sono un discreto numero, anche se ciascuna di esse, come accennato, è disponibile in poche o pochissime unità e a prezzi che in alcuni casi superano il milione di euro... anche di 2-3 volte. Vediamole.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro - 2021

Questa particolare variante della hypercar ibrida Aston Martin Valkyrie è stata privata della parte elettrica del powertrain, perdendo 100 CV ma anche un bel po' di kg. Inoltre è più lunga e larga di diversi cm per via delle nuove e ampie appendici aerodinamiche. La Casa non ha comunicato le prestazioni, ma fa sapere che l'accelerazione laterale in curva tocca i 3G.

Potenza: 1.000 CV (V12 6.5 aspirato)

1.000 CV (V12 6.5 aspirato) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 40 esemplari

40 esemplari Prezzo: n.d.

Brabham Automotive BT62 - 2018

La rinascita di Brabham, nome storicamente legato alla Formula 1, come casa automobilistica è affidato alla spettacolare BT62: non tanto nella potenza massima, 710 CV, che comunque arriva dal V8 aspirato più potente in circolazione, quanto nel peso (appena 972 kg) e nell'aerodinamica capace di generare un carico massimo di ben 1.200 kg. Esiste una variante R con omologazione stradale.

Potenza: 710 CV (V8 5.4)

710 CV (V8 5.4) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 70 esemplari

70 esemplari Prezzo: 1.137.000 euro tasse escluse

Bugatti Bolide - 2022

L'ultima estremizzazione del marchio francese sulla base del poderoso powertrain della Chiron prima della nuova era che trasformerà anche questo brand in elettrico: la potenza del W16 da 8 litri cresce di 100 CV ma anche qui, il grosso del lavoro riguarda la rimodellazione della carrozzeria a caccia di prestazioni aerodinamiche ancora più spinte.

Potenza: 1.600 CV (W12 8.0 quadriturbo)

1.600 CV (W12 8.0 quadriturbo) Velocità max: 500 km/h

500 km/h 0-100 km/h: 2,17 secondi

2,17 secondi Tiratura: 40 esemplari

40 esemplari Prezzo: 4.000.000 di euro

Donkervoort D8 GTO JD70 R - 2020

La D8 è una delle molte pronipoti della Lotus Seven, che rispetta il concetto di essenzialità originale spingendosi però sempre più oltre i limiti nel design e nelle prestazioni. Rispetto agli altri modelli di questa rassegna è un po' l'eccezione, visto che costa meno di 200mila euro ed ha "soltanto" 425 CV, ma con 700 kg di peso (grazie al corpo in acciaio e carbonio) le performance e il rapporto peso/potenza sono più che degne.

Potenza: 425 (5 cilindri 2.5 turbo)

425 (5 cilindri 2.5 turbo) Velocità max: 280 km/h

280 km/h 0-100 km/h: 2,7 secondi

2,7 secondi Tiratura: 70 esemplari

70 esemplari Prezzo: circa 170.000 euro tasse incluse

Ford GT MKII - 2019

La sportiva che omaggia le leggendarie GT40 regine dell'endurance a metà Anni '60 uscirà di produzione alla fine di quest'anno ma lascia una buona eredità. Tra le varianti speciali c'è infatti questa "track only" ottimizzata nell'aerodinamica e nel raffreddamento e alleggerita di altri 90 kg, che è stata presentata a Goodwood nel 2019 e che vanta una deportanza 4 volte superiore a quella del modello stradale.

Potenza: 700 CV (V6 3.5 turbo)

700 CV (V6 3.5 turbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 45 esemplari

45 esemplari Prezzo: 1.200.000 dollari

Gordon Murray Automotive T.50S Niki Lauda - 2021

Dedicata allo scomparso campione di F1 Niki Lauda, questa variante della nuova supercar stradale ideata dal celebre progettista di monoposto da F1 ha circa 50 CV in più e 140 kg in meno ed è una delle più rare e costose vetture di questa rassegna, oltre che delle più spinte nel rapporto peso/potenza, 1.2 kg/CV. Inoltre, conserva la soluzione della ventola posteriore per creare "effetto suolo" che Murray aveva ideato negli Anni '70 per la Brabham BT46.

Potenza: 711 CV (V12 4.0)

711 CV (V12 4.0) Velocità max: 336 km/h

336 km/h 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 25 esemplari

25 esemplari Prezzo: 3.100.000 sterline tasse escluse

KTM X-Bow GTX - 2020

Dall'essenziale sportiva a ruote scoperte KTM X-Bow è derivata questa berlinetta pensata per competere in categoria GT2, ma realizzata per fini omologativi anche in una variante destinata ai gentlemen driver anche se per la sola pista. Il motore è lo stesso 2.5 turbo Audi della Donkerwoort D8, ma portato a 600 CV, per meno di una tonnellata di peso totale.

Potenza: 600 CV (5 cilindri 2.5 turbo)

600 CV (5 cilindri 2.5 turbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 20 esemplari

20 esemplari Prezzo: n.d.

Lamborghini Essenza SCV12

Sviluppata con il contributo del Reparto Corse Lamborghini, è una lontana parente della Aventador , ma stravolta nella meccanica. Ha la trazione soltanto posteriore e un motore V12 potenziato oltre gli 800 CV ruotato di 180° e abbinato a un cambio Xtrac strutturale che supporta anche le sospensioni posteriori push rod.

Potenza: 830 CV (V12 6.5 aspirato)

830 CV (V12 6.5 aspirato) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 40 esemplari

40 esemplari Prezzo: n.d.

Maserati Project24

Per ora è un'idea in fase di sviluppo, come dimostra il nome che ne annuncia l'arrivo tra due anni. Si tratta di una derivata della MC20 con motore V6 Nettuno ancora potenziato di oltre 100 CV e che punta a un peso ridotto di ben 250 kg partendo dai 1.500 del modello di serie.

Potenza: 740 CV (V6 3.0 biturbo)

740 CV (V6 3.0 biturbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 62 esemplari

62 esemplari Prezzo: n.d.

McLaren Senna GTR - 2019

Secondo modello di questa rassegna intitolato a un grande campione scomparso, la McLaren Senna di base è un modello stradale della linea Ultimate da cui è stata derivata questa versione specifica da pista: ha un motore potenziato di altri 25 CV, un peso ridotto di 10 kg (1.188) e un carico aerodinamico a 250 km/h maggiore del 25%, vale a dire da 800 a 1.000 kg. Oltre a carreggiate allargate e altezza ridotta.

Potenza: 825 CV (V8 4.0 biturbo)

825 CV (V8 4.0 biturbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 75 esemplari

75 esemplari Prezzo: 1.560.000 euro tasse escluse

McLaren 720S GT3X - 2021

Può una "track series" essere più spinta e più costosa di una da competizione? Questa sì: deriva dalla 720S GT3, che a sua volta è la derivata da gara della supercar 720S, ma non è omologata né per le competizioni né per la strada e supera di quasi 300.000 euro il prezzo della prima. Il motore ha 710 CV con una riserva di altri 30 CV da scatenare con un pulsante, alettone maggiorato e specifici elementi aerodinamici nella parte anteriore.

Potenza: 740 CV (V8 4.0 biturbo)

740 CV (V8 4.0 biturbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 15 esemplari

15 esemplari Prezzo: 850.000 euro

McLaren Solus GT - 2022

Sembra uscita da un videogame? Lo è. La McLaren Solus fa parte della schiera di hypercar "virtuali" che le Case si divertono a progettare per il celebre gioco "Gran Turismo", e poi a realizzare dal vero.

Infatti, ha poco in comune con le pur velocissime altre McLaren: il motore è un 10 cilindri aspirato e la scocca ultracompatta è un monoblocco senza portiere con tetto e parabrezza che si sollevano in avanti e un telaio in alluminio e magnesio. Il peso resta sotto la tonnellata, il carico aerodinamico in velocità raggiunge i 1.200 kg anche grazie a un ricercato effetto suolo.

Potenza: 829 CV (V12 5.2 aspirato)

829 CV (V12 5.2 aspirato) Velocità max: 320 km/h (non ufficiali)

320 km/h (non ufficiali) 0-100 km/h: 2,5 secondi (non ufficiali)

2,5 secondi (non ufficiali) Tiratura: 25 esemplari

25 esemplari Prezzo: n.d.

Mercedes-AMG GT3 Edition 55 - 2022

Le edizioni speciali della Mercedes-AMG GT sono una piccola flotta, ma quella lanciata per festeggiare i 55 anni del reparto sportivo di Affalterbach è un po' più unica delle altre: soltanto 5 esemplari imparentati con la GT3 da competizione e con motore potenziato a 650 CV e scarico da F1 senza silenziatore, a richiesta può essere omologata per correre e riportata ai 550 CV e alle altre specifiche previste dal regolamento FIA.

Potenza: 650 CV (V8 6.3 biturbo)

650 CV (V8 6.3 biturbo) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 5 esemplari

5 esemplari Prezzo: 650.000 euro tasse escluse

Pagani Huayra R

Pagani non utilizza mai la lettera R con troppa leggerezza: anzi, per la Casa italo-argentina, il modello destinato a riceverla è sempre il più estremo e veloce della sua generazione. La Huayra R infatti ha un motore V12 da 850 CV, sempre fornito da AMG, ma riprogettato interamente, scocca irrigidita, peso contenuto in 1.050 kg e una profusione di materiali pregiati che giustificano il prezzo esorbitante.

Potenza: 850 CV (V12 6.0 aspirato)

850 CV (V12 6.0 aspirato) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: 30 esemplari

30 esemplari Prezzo: 2.600.000 euro tasse escluse

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport - 2022

Più che una variante esclusivamente da "track day" questa Cayman è la variante da pista della 718 Cayman GT4 RS stradale, e dunque fa anche da base per le competizioni. Meccanica e aerodinamica devono molto alla 911 GT3, da cui riprende il motore 4.0 aspirato, l'alettone regolabile e una serie di altri elementi. In sintesi, è la Porsche pensata per fare quello che si vuole, purché con il casco.

Potenza: 1.000 CV (V12 6.5)

1.000 CV (V12 6.5) Velocità max: n.d.

n.d. 0-100 km/h: n.d.

n.d. Tiratura: -

- Prezzo: oltre 200.000 euro tasse escluse

Porsche 935

L'omaggio all'indimenticata 935 che spopolava tra gli Anni '70 e '80 nell'endurance, ha offerto ai progettisti Porsche l'occasione di togliersi uno sfizio: prendere la moderna 911 GT2 RS da 700 CV e liberarla dai vincoli estetici e tecnici di una vettura stradale, rimodellandoci sopra le mitiche forme dell'antenata, nella fattispecie della variante '78. Nonostante sia lunga quasi 4 metri e 90 cm, ha perso pure 200 kg.

La tiratura è una delle più generose tra quelle delle auto analizzate in questa rassegna, ma niente paura: esistono alcuni esemplari più speciali degli altri che valgono da 1,5 a oltre 2 milioni di euro.