Se avete un sostanzioso conto in banca e avete perso l'occasione di comprare una delle circa cento Mercedes G 63 AMG 6x6 prodotte tra il 2013 e il 2015, allora potete rimediare all'errore.

Il commerciante tedesco Mechatronik mette infatti in vendita un esemplare dell'assurdo fuoristrada pick-up con sei ruote motrici e motore V8 biturbo da 544 CV per una cifra pari a 1.037.659 euro (con l'IVA tedesca rimborsabile).

Ha fatto solo 240 km

Il milione di euro richiesto per questa creazione ufficiale di Affalterbach su base Mercedes G 63 AMG si giustifica in parte con la rarità del mezzo, con le caratteristiche tecniche di tipo militare che le consentono di muoversi su ogni terreno (o quasi, come vediamo in questo video) e con il fatto che è praticamente nuova con i suoi 230 km sul contachilometri.

Verniciata in beige metallizzato e con interni in pelle nera e marrone chiaro, questa G 63 6x6 del 2015 vanta dotazioni uniche per la guida off-road, a partire dagli assali a portale per arrivare al comando di regolazione della pressione pneumatici (da 37" su ruote da 18") e all'altezza di guado di un metro.

3,85 tonnellate di lusso estremo

Ricordiamo che, nonostante un peso di 3,85 tonnellate e una lunghezza di 5,87 metri, la Mercedes G 63 AMG 6x6 è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi e di raggiungere i 161 km/h.

Il merito è del poderoso "cuore" AMG 5.5 V8 biturbo da 544 CV e 788 Nm accoppiato al cambio automatico 7G-Tronic e alla trazione su tutte e sei le ruote.