Il 2022 è iniziato sempre con l’incertezza dell’emergenza Coronavirus e il mercato automobilistico si muove con decisione per cercare di proporre offerte allettanti sulle auto nuove.

Certamente ci sono alcune difficoltà da affrontare, dalla disponibilità di componenti e di versioni, alle scelte politiche in merito alle diverse motorizzazioni, con l’aggravante dell’attesa di eventuali nuovi incentivi specifici.

Tuttavia, Case e Concessionarie propongono sconti - con o senza rottamazione - che in alcuni casi e per alcuni modelli si avvicinano a quelli dei contributi statali; le rate mensili, in generale, si mantengono piuttosto basse, e la battaglia si gioca anche sulle offerte di assicurazioni, manutenzione e garanzie, e sui sempre più completi servizi online.

Offerte auto di gennaio 2022

Sconti garantiti dalle Case

Anche se potrebbe ritornare in nuove forme, l’Ecobonus dello scorso anno sulle vetture nuove è ormai da qualche tempo esaurito. Come già avvenuto in passato, in circostanze simili, le Case sono corse al riparo e, in collaborazione con la rete di vendita, propongono sconti con specifiche promozioni, più alti se uniti a un finanziamento.

Non è detto che venga richiesta obbligatoriamente la rottamazione, e le riduzioni sono piuttosto varie: in linea di massima, l’incentivo statale era più generoso con le auto dalle minori emissioni.

Le finanziarie, delle Case o esterne, provvedono poi a tarare gli importi di anticipo, rate ed eventuale rata finale, per rendere la spesa più sostenibile e per mantenere la rata mensile piuttosto bassa.

Dagli esempi con i valori del listino scontato, si può avere l’idea dello sconto: si va da meno di 2.000 euro fino agli 8.000 euro per la Giulia.

Alfa Romeo Giulia Turbo Diesel: listino 48.000 euro, listino scontato 40.000 euro

Citroen C4 BlueHDi: listino 25.250 euro, listino scontato 22.650, 21.950 euro con il finanziamento

Dacia Sandero TCe ECO-G: listino scontato 11.650 euro

Fiat 500 Hybrid: listino 16.250 euro, listino scontato 13.850 euro, 11.850 euro con il finanziamento, con permuta o rottamazione e supervalutazione dell’usato

Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrd: listino 25.750 euro, listino scontato 22.350 euro, 21.600 euro con il finanziamento

Hyundai i30 Hybrid: listino 26.700 euro, listino scontato 23.600 euro, con permuta o rottamazione

Nissan Qashqai Mild Hybrid: listino scontato 29.650 euro, 28.450 con il finanziamento, con permuta o rottamazione

Opel Mokka 1.2 T: listino scontato 20.300 euro, con voucher Opel con permuta o rottamazione

Renault Clio TCe: listino scontato 13.600 euro, con permuta o rottamazione

Seat Ibiza 1.0 MPI: listino scontato 16.750 euro

Skoda SUperb SW iV: listino scontato 40.900 euro

Toyota Corolla Touring Sports: listino 29.300 euro, listino scontato 25.300 euro, con permuta o rottamazione

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI: listino 25.500 euro, listino scontato 23.696 euro

Anticipo zero: raro ma presente

Non è cambiato molto rispetto alla fine dell’anno passato: le Case propongono quasi tutte finanziamenti con il versamento di un anticipo, ma ci sono alcune eccezioni.

In particolare, sono ancora Fiat e Ford a fronteggiarsi con questo tipo di offerta, che ancora una volta ha qualche variazione, tra i due marchi ma anche tra modelli dello stesso marchio. Vediamo due esempi:

Fiat 500 Hybrid: anticipo zero, 12 rate da 128.07 euro, 84 rate da 180,65 euro, senza rata finale, solo in caso di permuta o rottamazione

Ford Puma Hybrid: anticipo zero, senza permuta o rottamazione, 36 rate mensili da 320,67 euro, maxi rata da 13.390,01 euro

Nei conteggi finali bisogna tenere conto degli eventuali accessori compresi nelle vetture offerte, e anche degli oneri finanziari: ad esempio, nella rata Fiat sono comprese le spese di incasso di 3,5 euro al mese.

C’è da dire che anche alcune offerte di leasing per privati o di noleggio a lungo termine, prevedono il versamento delle sole rate: restando in Stellantis, una Jeep Renegade 4xe può essere acquistata con il noleggio Be Free con rate da 669 euro al mese, e alcuni servizi inclusi.

Sembra scomparso, almeno per il momento, il tasso zero, così come è sempre più raro avere qualche agevolazione nei primi mesi di finanziamento: ad esempio, c’è un’offerta Easy i-Move per la Peugeot 2008 che prevede zero rate per un anno.

Anche i servizi nella rata

Considerando la velocità con cui tecnologie e politica cambiano frequentemente gli scenari e le tempistiche sulle motorizzazioni future, è probabile che le forme di acquisto più popolari delle prossime generazioni possano essere proprio leasing o noleggi, con rate tutto compreso e la restituzione della vettura a fine contratto.

In effetti, la battaglia si gioca su quanto viene offerto nella rata, anche per le soluzioni del finanziamento classico: scorrendo gli esempi, si possono trovare diverse tipologie di proposta, che nel complesso non si discostano molto da quanto offerto dalle Case alla fine del 2021.

Alfa Romeo Giulia: polizza furto e incendio, tre anni di garanzia

Dacia Sandero GPL: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km

Ford Puma: assicurazione “Guida protetta”, copertura “New 4 Life”, facoltativi ma inclusi nell’esempio

Hyundai i30: Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo, durata 36 mesi

Nissan Qashqai: Finanziamento Protetto e Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio

Opel Mokka: Flexcare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria)

Renault Clio: Finanziamento Protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Ibiza: quattro anni di garanzia

Volkswagen T-Roc: estensione di garanzia extra time due anni o fino a 80.000 km

C’è da segnalare che, a differenza dei mesi scorsi, la comunicazione mette meno in risalto l’emergenza sanitaria, come per i pacchetti di sicurezza o le assicurazioni sulla malattia: l’unico servizio rimasto in tal senso è l’assicurazione sul credito protetto, utile in tempi di incertezza economica.

Quando i servizi sono online

Una tendenza che ormai sembra inarrestabile è l’ampliamento dei servizi online delle Case, in vista certamente delle ventilate riforme delle reti di vendita, ma anche come perfezionamento di quanto creato per fronteggiare la prima emergenza Coronavirus.

A parte qualche rara eccezione, ormai tutte le Case permettono una grande quantità di servizi interamente online, che vanno dalle chat con operatore o virtuali alla richiesta di informazioni, fino a configuratori o show room più o meno articolati, per arrivare a valutazioni rapide dell’usato o richiesta di preventivi.

C’è anche l’acquisto vero e proprio, a volte con versioni nate per il web, come ad esempio le Opel Blitz o le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Web Edition, che permettono di ottenere dotazioni aggiuntive o specifiche.

Il web consente anche di fronteggiare gli eventuali tempi di consegna troppo lunghi, permettendo la ricerca non solo dell’usato certificato, ma anche delle vetture nuove disponibili. Qualche esempio:

Dacia e Renault: vari servizi digitali, come virtual tour, preventivi, appuntamenti con l’officina, e valutazione rapida dell’usato online inserendo la targa

Nissan: Stock veicoli nuovi, “trova la tua Nissan”, Valutazione usato

Fiat e Jeep: possibilità di restituire l’auto entro 14 giorni, due tagliandi inclusi nel prezzo in caso di acquisto online

Lancia: voucher Mopar di 500 euro

Alfa Romeo: stock locator per la ricerca di vetture dispinibili, tre anni di garanzia e due tagliandi inclusi nel prezzo in caso di acquisto online

Ford: acquisto online e modelli in pronta consegna

Hyundai: Online showroom per vedere le auto e Click to buy per la prenotazione

Opel: edizioni specifiche Blitz, un anno di assicurazione RCA gratuita inclusa, possibilità di restituire l’auto entro 90 giorni

Peugeot: sezioni del sito Stock per le vetture nuove e Spoticar per l’usato, un anno di estensione di garanzia e un anno di polizza furto e incendio in caso di acquisto online

Citroen: auto in pronta consegna, Spoticar per la scelta delle auto usate, appuntamenti e preventivi online

Skoda: Click’n’Clever servizi online dal preventivo alla configurazione, fino alla manutenzione

Toyota: Toyota in un click, vari servizi online

Volkswagen: auto in pronta consegna, Das WeltAuto (auto usate anche degli altri brand del gruppo)

Ripartenza, in attesa del futuro

Diciamo che l’inizio dell’anno nuovo non porta molte novità: anzi, dal punto di vista sanitario, e anche economico, permangono numerose criticità. Attendiamo i prossimi mesi, anche con la presentazione delle novità dell’anno, per capire come evolveranno le offerte sul nuovo del prossimo futuro.