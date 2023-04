Con il mese di aprile il mercato entra in un nuovo trimestre con un clima di lieve ripresa, grazie a un miglioramento degli approvvigionamenti, ma sempre con i consueti dubbi in merito all’energia e alle scelte future sulla motorizzazione, che condizionano l’acquisto delle automobili, in un clima internazionale sempre molto teso.

Le promozioni di aprile, comunque, continuano proseguendo il trend dei mesi scorsi, puntando su sconti e incentivi con o senza rottamazione, spesso indipendentemente dalla disponibilità degli ecoincentivi statali, rimasti ormai solo per ibride plug-in ed elettriche, e di eventuali incentivi territoriali.

A supporto delle offerte ufficiali, si perfezionano sempre di più i servizi internet, con chatbot sempre più avanzati -nell’epoca delle intelligenze artificiali- ma contemporaneamente anche con consulenti che aiutano telefonicamente a scegliere la vettura più adatta, come nelle proposte del gruppo Stellantis.

Offerte del mese di aprile 2023

Ecco alcune promozioni per le quali sono previsti singoli articoli nel mese di aprile:

La formula più comune rimane il finanziamento “balloon”, cioè con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale: per avere un’idea dei dati del mese, ecco una tabella relativa alle proposte analizzate

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Tonale PHEV 52.560 50.560 12.932 35 da € 490 28.929 Sì (ecobonus senza rottamazione) Citroen C3 Aircross benzina 26.400 22.800, 23.800 senza finanziamento 3.763 35 da € 250 14.935 No Dacia Sandero Stepway GPL 16.550 16.550 3.870 36 da € 148,61 11.420 No Fiat Panda MHEV 15.600 12.300, 13.800 senza finanziamento 3.753 59 da € 99 6.986 Sì (permuta o rottamazione) Ford Fiesta benzina 21.650 16.650, 18.400 senza finanziamento 2.800 48 da € 186,05 9.138 Sì (permuta o rottamazione) Honda CR-V HEV 33.000 30.300 7.250 47 da € 249 17.887,62 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai Kona HEV 30.400 26.700, 27.700 senza finanziamento 7.150 36 da € 198,76 16.720 Sì (voucher permuta o rottamazione) Jeep Compass PHEV 51.299 42.000 11.493 47 da € 299 25.348,53 Sì (ecobonus rottamazione) Lancia Ypsilon Silver MHEV 17.100 13.450, 15.250 senza finanziamento 2.173 35 da € 189 7.861 Sì (rottamazione) Mahindra KUV 100 GPL 17.395 15.445 2.396 48 da € 199 7.500 No Mazda 2 HEV 23.620 21.720 8.100 36 da € 144,59 11.573,8 Sì (permuta o rottamazione) Nissan Qashqai MHEV 31.520 27.820 6.348 36 da € 229 18.912 Sì (permuta o rottamazione) Opel Corsa benzina 19.950 13.950, 16.950 senza finanziamento 0 35 da € 199 11.353 No Renault Arkana HEV 31.750 31.650 7.550 36 da € 249,61 19.617,50 No Seat Ateca benzina 27.150 23.551,36 4.750 35 da € 299 12.822,13 No Skoda Karoq benzina 29.650 25.184 4.700 35 da € 299 14.935,59 No Toyota Yaris Cross HEV 28.050 24.300, 24.800 senza finanziamento 5.850 47 da € 188,44 15.479,10 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Taigo benzina 24.700 22.512 4.600 35 da € 199 14.604,12 No

Nonostante l’ecobonus rottamazione non sia disponibile per la maggior parte delle automobili in offerta, anche se ibride, molte Case richiedono comunque un’auto da rottamare o da fornire in permuta, per accedere all’offerta.

Nel caso, invece, delle vetture meno inquinanti come le ibride plug-in, si può ottenere uno sconto di 4.000 euro in caso di rottamazione, come per l’esempio della Jeep Compass, o di 2.000 euro senza rottamazione, che è il vantaggio iniziale per l’Alfa Romeo Tonale; in entrambi i casi, viene inclusa nel prezzo facoltativamente anche la Wallbox.

Non è detto che non si possano ottenere comunque sconti iniziali interessanti: per la Kona full hybrid, ad esempio, Hyundai continua l’iniziativa del Voucher da scaricare online, che vale 1.500 euro da aggiungere ai 2.200 euro di sconto per l’adesione al finanziamento. E' anche da segnalare l’offerta sulla Opel Corsa, senza rottamazione, con sconto di ben 6.000 euro complessivi, e senza versare anticipo.

In generale c’è un anticipo da versare, proporzionale al prezzo: sotto i 3.000 euro, tra questi esempi, ci sono soltanto Ford Fiesta, Mahindra KUV 100 e Lancia Ypsilon; le rate, invece, si mantengono piuttosto contenute, a parte la Tonale PHEV appena presentata: si segnalano la Fiat Panda con 99 euro, ma da distribuirsi in 59 mesi, la Mazda 2 ibrida con 145 euro e la Dacia Sandero Stepway con 149 euro.

Per la maxi rata finale, alcune Case come Honda o Mahindra propongono già un esempio di un secondo piano rateale per entrare in possesso dell’auto.

La sfida dei servizi compresi nella rata

Le offerte di esempio del mese di aprile comprendono quasi sempre alcuni servizi nelle rate, a volte concessi gratuitamente, ma quasi sempre con un costo distribuito mensilmente; spesso questi servizi sono facoltativi, però sicuramente utili, e con importi agevolati. Gli esempi ci mostrano cosa viene comunicato ufficialmente, tenendo però conto che quasi sempre le proposte sono personalizzabili.

Alfa Romeo Tonale PHEV: Extended Care Premium 1 anno/120.000 km, Identicar 12 mesi, Tyre insurance, eProWallbox (facoltativi, ma inclusi nell’esempio)

Dacia Sandero Stepway GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km, GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Fiat Panda MHEV: Polizza cristalli, polizza pneumatici, facoltative ma incluse negli importi

Honda CR-V HEV: Fino a 8 anni di garanzia estesa gratuita

Jeep Compass PHEV: Easy Wallbox, Identicar, Tyre insurance

Lancia Ypsilon Silver MHEV: Polizza cristalli, Tyre insurance, facoltativi ma inclusi nell’esempio

Nissan Qashqai MHEV: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento e Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione Experta + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Renault Arkana HEV: Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km, manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km comprensiva di servizio door to door valet, GAP insurance in caso di furto/danno totale per la durata del finanziamento

Seat Ateca benzina: Due anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40.000 km totali

Skoda Karoq benzina: Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km

Volkswagen Taigo benzina: Estensione di garanzia extra time 2 anni o fino a 80.000 km

Balzano all’occhio le diverse politiche dei vari gruppi automobilistici, o delle finanziarie di riferimento: il gruppo Renault-Nissan, inclusa Dacia, tende ad aggiungere molti servizi, compreso il recente “porta a porta” per la manutenzione ordinaria, quasi come per un noleggio a lungo termine, mentre altri offrono servizi specifici, come le assicurazioni per Stellantis o l’estensione di garanzia per il gruppo Volkswagen, con sconti sui servizi di manutenzione.

Da notare come alcune Case propongano comunque vantaggi al di là del finanziamento, come la garanzia di 5 anni e chilometri illimitati e 8 anni e 200.000 km sulla batteria per la Kona ibrida, oppure la formula Relax Plus di Toyota che estende la garanzia per parecchi anni, seguendo specifiche procedure.

Toyota, peraltro, indica sempre quanto può essere aggiunto al finanziamento, a richiesta: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko, più la restituzione della vettura anche prima della scadenza.

Infine, le offerte in primo piano delle Case spesso riguardano allestimenti con dotazioni specifiche, come per la Tonale ibrida plug-in Edizione Speciale o la C3 Aircross Rip Curl.

Le offerte senza pensieri di noleggio a lungo termine

Continuano anche ad aprile le proposte di noleggio a lungo termine, e di leasing per privati, calcolate con IVA; vediamo ad esempio quanto proposto da Stellantis Renting, che sta in questo periodo normalizzando per tutto il gruppo le offerte di noleggio.

Peugeot 308 SW BlueHDi 130 Allure Pack: primo canone 3.650 euro, 23 canoni mensili da 380,49 euro per 10.000 km; servizi inclusi: Manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, garanzia Kasko con franchigia 500 euro, tassa di proprietà

Questo esempio è calcolato sulla Provincia di Milano, che non ha limitazioni specifiche che potrebbero invece riguardare altre province; nei dati proposti, manca il listino iniziale, ma anche un canone finale: un eventuale riscatto, evidentemente, non è la scelta più comune per questo tipo di offerta.

TAEG sempre più verso il 10%

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Tonale PHEV 6,70 7,61 395 3,5 incluse nella rata Citroen C3 Aircross benzina 7,99 8,75 395 3,5 incluse nella rata Dacia Sandero Stepway GPL 6,99 8,83 350 3 Fiat Panda MHEV 8,25 10,52 395 3,5 incluse nella rata Ford Fiesta benzina 7,95 9,92 390 5 Honda CR-V HEV 7,47 8,75 350 3,40 Hyundai Kona HEV 6,95 8,42 395 3,90 Jeep Compass PHEV 6,49 7,35 395 3,5 incluse nella rata Lancia Ypsilon Silver MHEV 7,99 10,52 395 3,5 incluse nella rata Mahindra KUV 100 GPL 9,45 10,52 350 5 Mazda 2 HEV 6,99 9,04 399 4,5 Nissan Qashqai MHEV 5,99 7,14 350 3 Opel Corsa benzina 9,95 12,23 395 3,5 incluse nella rata Renault Arkana HEV 5,25 6,27 350 3 Seat Ateca benzina 8,59 10,14 345 2,25 Skoda Karoq benzina 8,49 9,92 345 2,25 Toyota Yaris Cross HEV 7,99 9,38 390 3,90 Volkswagen Taigo benzina 7,49 8,92 345 2,25

L’asticella per misurare i tassi di interesse del mese di aprile è data dal TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale, che almeno sulle offerte analizzate sembra in aumento: il tasso per Fiat, Lancia, Mahindra, Opel e Seat supera il 10%, ed è oltre il 9% anche per Ford, Mazda, Skoda e Toyota.

Quella che si difende meglio, tutto sommato, è anche in aprile Renault, che per la Arkana propone il TAN più basso tra gli esempi del mese, pari al 5,25%, e un TAEG del 6,27%; record negativo, invece, per la Corsa, con TAEG al 12,23%. E' certamente un valore indicativo, che è anche legato al modo di formulare l'offerta, ma lo scorso anno questi valori erano comunque più bassi.

Le spese di apertura pratica tornano al di sotto dei 400 euro, ma spesso di pochissimo, partendo dai 345 euro del gruppo Volkswagen, che ha anche le spese di incasso mensili più basse, cioè 2,25 euro; quelle del grupo Stellantis, però, sono incluse nell’importo della rata di esempio.

Vedremo se, con l’avvicinarsi del periodo estivo, si assisterà ad una riduzione di questi importi, che vanno sommati agli altri oneri finanziari.