Come sempre, il mese di dicembre è importante per le vendite: la chiusura dell’anno e gli acquisti del periodo natalizio favoriscono promozioni e offerte.

In più, molte Case automobilistiche anticipano l’Ecobonus statale previsto per il prossimo anno, e ancora disponibile in realtà per le ibride plug-in e le elettriche: si moltiplicano così gli sconti rottamazione offerti diretttamente dai produttori, anche su modelli a gasolio o a benzina.

Non è la norma, ma nei finanziamenti, classici o con maxi rata, si assiste al ritorno dell’anticipo zero, e in alcuni casi anche del tasso zero, molto diffuso ad esempio negli acquisti di elettronica di consumo. Con lo sconto iniziale e i servizi inclusi nelle rate, si possono concludere dei buoni affari.

Offerte del mese di dicembre 2023

Questo l’elenco delle promozioni sulle auto analizzate nel mese di dicembre con singoli articoli:

Escludendo i casi dell’Alfa Romeo Giulia e della Mini Countryman, le cui offerte si riferiscono ad un Leasing Finanziario, le altre proposte riguardano finanziamenti classici o con maxi rata: vediamo di seguito alcuni dati significativi, per un confronto generico tra le diverse offerte, che riguardano comunque modelli di categorie differenti.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate € VFG € Rottamazione Audi Q3 benzina 49.415 47.890 15.927,44 35 rate da 399 23.829,03 No Cupra Formentor 38.500 34.682,91 6.900 35 rate da 365 20.461,98 No Dacia Sandero 14.750 14.750 4.100 36 da 118,72 9.588 No DR 4.0 19.900 19.900 0 60 rate da 339 0 No Fiat 600 PHEV 24.950 19.950 0 59 rate da 275 11.880,8 No Fiat Panda 15.500 13.000 0 59 rate da 165 6.938,5 Sì Ford Focus MHEV 31.000 24.000 3.000 36 rate da 193,82 16.120 Sì Hyundai Bayon 21.750 16.800 4.080 36 rate da 128,89 10.657,50 Sì Jeep Renegade 42.899 34.900 5.000 35 rate da 229 16.669,87 Sì KGM Torres 31.900 31.900 9.960 60 rate da 409 0 No Lancia Ypsilon Ecochic 20.900 16.900 1.410 11 rate da 139 14.398 No MG ZS 16.490 15.440 6.635 35 rate da 99 7.980,50 No Nissan X-Trail 44.070 39.450 7.655 36 rate da 349 26.882,70 Sì Opel Astra SW 27.400 21.900 1.356 35 rate da 229 16.410 No Peugeot 3008 51.050 44.550 7.839 35 rate da 399 26.871 Sì Renault Captur 28.850 25.450 5.700 36 rate da 150,10 18.464,00 Sì Skoda Octavia 31.800 27.001,60 5.000 35 rate da 229 16.669,87 Sì (permuta) Toyota Yaris Cross 28.050 23.050 5.000 47 rate da 158,59 14.364,35 Sì Volkswagen T-Roc 30.900 27.817 5.500 35 rate da 169 19.934,20 No

Dalla tabella emergono alcuni sconti piuttosto consistenti, ad esempio 7.999 euro per Jeep Renegade, 7.000 euro per Ford Focus o 6.500 euro per Peugeot 3008; le riduzioni maggiori hanno il vincolo della rottamazione, che è sempre più presente nelle offerte, anche se l’incentivo talvolta è della Casa.

Ricompare anche a dicembre l’anticipo zero per Fiat 600 e Panda e DR 4.0; quest’ultima consente di pagare tutto l’importo a rate, senza maxi rata finale, così come per la recente KGM Ssangyong Torres.

Da notare anche la forte differenza di prezzi tra modelli di grandezza simile, ma di categorie diverse, che permettono rate mensili contenute, a partire dai 99 euro al mese della MG ZS.

Una rata con servizi inclusi

Proseguono le diverse modalità di pubblicizzare le offerte di esempio: sebbene tutti permettano di aggiungere servizi alle rate, alcune Case preferiscono mostrare solo il valore della rata “pura”, mentre altre aggiungono anche assicurazioni, garanzie o manutenzione. Vediamo qualche esempio a dicembre:

Audi Q3 35 TFSI S tronic Identity Black: Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km, Manutenzione Premium Care 24 mesi 30.000 km in omaggio

Dacia Sandero Streetway Essential 1.0 TCe ECO-G: Pack Service comprensivo di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli), Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km, GAP Insurance in caso di furto/danno totale.

Fiat 600 Hybrid: Identicar 12 mesi, Tyre Insurance.

Fiat Panda 1.0 70cv Hybrid: Identicar 12 mesi, Tyre Insurance.

Jeep Renegade 4xe Plug-in hybrid: Identicar 12 mesi, Tyre Insurance.

KGMobility Torres 1.5 Turbo GDI Road 2WD: Servizio Identicode, Polizza Pneumatici

MG ZS 1.5 Comfort: Polizza Credit Life, Kasko Pneumatici, Assistenza Stradale.

Nissan X-Trail N-Connecta e-Power 2WD: Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni Kasko + 3 anni di manutenzione Experta + 1 anno di Assicurazione Pneumatici.

Skoda Octavia Wagon Ambition 1.0 e-TEC DSG 110 CV: Extended Warranty.

Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV Sport: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km.

Da notare il cambio di politica di alcune Case, come Renault, che prima mostrava sempre i servizi e ora li ha tolti -a differenza, per rimanere nel gruppo, di Nissan e soprattutto Dacia. Ci sono poi Case che offrono alcuni vantaggi indipendentemente dall’offerta o dal finanziamento: da segnalare i 5 anni o 100.000 km di garanzia DR, i 7 anni di MG o i 5 di Hyundai, oppure le numerose proposte Toyota tra le quali il ventaglio di offerte WeHybrid.

Qualche offerta di Leasing

Appaiono spesso come seconda opportunità nelle offerte per privati, ma le formule di Leasing sono in realtà ben distribuite su tutti i modelli: ne sono un esempio le proposte su Alfa Romeo Giulia e Mini Countryman, che riguardano rispettivamente i Leasing Alfa Top Lease e Why-Buy:

Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 210cv Sprint, Leasing Alfa Top Lease: primo canone 10.248 euro, 35 canoni da 450 euro, servizi su richiesta

Mini Countryman benzina, Leasing finanziario Why-Buy: primo canone 6.983 euro, 47 canoni da 331,01 euro, servizi su richiesta

La formula, che proviene dai contratti aziendali e che prevede l’inclusione dell’IVA, prevede la proprietà della vettura da parte della Casa, con un eventuale riacquisto al termine del contratto: per entrambi gli esempi, infatti, è previsto un eventuale valore di riscatto garantito.

Tasso zero, e apertura pratica sopra i 400 euro

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Audi Q3 benzina 6,50% 7,40% 345 2,25 Cupra Formentor 6,99% 8,02% 345 2,25 Dacia Sandero 5,49% 7,48% 350 3,00 DR 4.0 0% 1,30% 420 3,50 Fiat 600 PHEV 8,75% 10,11% 395 3,5 Fiat Panda 8,75% 10,76% 395 3,5 Ford Focus MHEV 2,95% 4,15% 390 5,00 Hyundai Bayon 5,95% 7,93% 395 3,90 Jeep Renegade 2,95% 3,77% 395 3,5 KGM Torres 2,99% 4,59% 325 3,50 Lancia Ypsilon Ecochic 0% 3,24% 395 3,5 MG ZS 6,99% 9,76% 399 4,00 Nissan X-Trail 5,99% 6,87% 350 3,00 Opel Astra SW 7,99% 9,54% 395 3,5 Peugeot 3008 3,75% 4,44% 395 3,5 Renault Captur 7,00% 8,27% 350 3,00 Skoda Octavia 3,99% 4,98% 345 2,25 Toyota Yaris Cross 5,99% 7,27% 390 3,90 Volkswagen T-Roc 4,99% 5,97% 345 2,25

Novità in positivo sui tassi di interesse: il TAN è a zero per DR 4.0 e Lancia Ypsilon, e altre Case promuovono un micro o mini-tasso, come Jeep, Ford e KGM che non superano il 3%. Il valore medio tra quelli analizzati si attesta al 5,16% per il TAN e al 6,62% per il TAEG, con il dato migliore sempre per DR (1,30%).

In compenso, DR si segnala per una voce di spesa più elevata del normale: i 420 euro di apertura pratica, che superano la soglia psicologica dei 400 euro; il dato migliore in questi esempi è di 325 euro per KGM, seguita dal gruppo Volkswagen con 345 euro.

Per le spese mensili di incasso, che Stellantis include nell’indicazione della rata mensile, si va dai 2,25 sempre del gruppo Volkswagen ai 5 euro di Ford, ma di solito non si superano i 4 euro.

Vedremo a fine mese se sconti, tassi ridotti e servizi inclusi permetteranno al mercato di vivere un dicembre all’insegna dell’ottimismo, in previsione dei nuovi incentivi che arriveranno nel 2024.