Lo spostamento del Salone di Ginevra a ottobre 2023 dà ulteriore importanza al Salone di Bruxelles, il primo dell'anno in Europa.

In programma dal 14 al 22 gennaio, la fiera belga è l’occasione per vedere dal vivo le ultime novità in tema di elettrificazione delle principali Case auto. Non solo: per la prima volta, qui viene eletta l’Auto dell’Anno, con la cerimonia che si tiene venerdì 13 alle 12.

Car of the Year

Sono sette i modelli che si contendono il riconoscimento di Auto dell’Anno a Bruxelles. Delle 45 vetture iniziali, la giuria di 61 giornalisti ha votato Jeep Avenger, Peugeot 408, Nissan Ariya, Toyota bZ4X, Volkswagen ID.Buzz, Subaru Solterra e Kia Niro.

Nel video che trovate qui sotto è possibile assistere alla cerimonia di premiazione in diretta venerdì 13 alle 12.

Alfa Romeo

Alfa Romeo Tonale plug-in hybrid Q4

Il Biscione espone le ultime novità della sua gamma, a partire dalla Tonale ibrida plug-in da 275 CV che raggiungerà a breve tutte le concessionarie europee. Fari puntati anche sui restyling di Giulia e Stelvio, che portano con sé uno stile aggiornato e una nuova strumentazione di bordo.

BMW

BMW 3.0 CSL (2023)

BMW è presente con tanti modelli sportivi e non solo. Chiaramente, le maggiori attenzioni sono rivolte alla 3.0 CSL, l'esclusiva supercar prodotta in 50 esemplari che ha chiuso col botto il 2022, il 50esimo anniversario dalla nascita della divisione M. Presenti anche la nuova M2, la M3 Touring, la Z4 M40i recentemente oggetto di restyling e le elettriche iX1 e i4.

Fiat

Fiat 500 elettrica La Prima by Bocelli

Nello stand belga di Fiat troviamo la gamma al completo, dall’elettrica 500e (tra i modelli più venduti in Europa) alla 500X, passando per i furgoni e i veicoli commerciali E-Doblò, E-Scudo e E-Ducato. Non manca anche la Tipo con motorizzazione 1.5 mild hybrid a benzina abbinato al cambio automatico a doppia frizione a 7 marce.

Visto l’imminente lancio della 500 elettrica negli USA, è possibile che la Casa sveli qualche dettaglio in più riguardo alla sua strategia per conquistare la clientela Oltreoceano.

Hyundai

Hyundai Ioniq 6

In un Salone molto orientato alle BEV, nello stand Hyundai ci sono due importanti rappresentati come la Ioniq 5 e la Ioniq 6. L'elettrificazione della gamma passa comunque anche per il crossover compatto Bayon e per la Tucson (anche ibrida plug-in).

Jeep

Jeep Avenger turbo benzina, le foto ufficiali

Gamma elettrificata anche per la Casa americana, che a Bruxelles dà ampio risalto all'Avenger, disponibile sia in versione 100% elettrica che (per Italia e Spagna) 1.2 turbo a benzina. Per il resto, si possono vedere dal vivo anche Grand Cherokee 4xe, Wrangler 4xe e Compass e Renegade in motorizzazioni mild hybrid e ibride plug-in.

Mazda

Mazda MX-30 Model Year 2022

Tra le star del Salone di Bruxelles c’è la MX-30 con motore rotativo come range extender. Questa versione si affiancherà alla Mazda 100% elettrica e promette di aumentare la percorrenza complessiva con un pieno (di corrente e di benzina).

Il funzionamento dovrebbe essere simile a quello visto sulla Nissan Qashqai e-Power, col motore elettrico sempre collegato alle ruote e l’unità termica impiegata esclusivamente come generatore di energia.

MINI

MINI Aceman EV, le nuove foto spia

MINI anticipa il suo futuro mostrando ancora una volta il concept Aceman che prefigura un nuovo modello di serie a metà tra la 3 porte e la Countryman. Nello stand del marchio inglese ci sono anche l'elettrica Cooper SE e proprio la Countryman ibrida plug-in.

Opel

Opel Astra Electric (2023) e Opel Astra Sport Tourer Electric (2023)

La Casa del Fulmine mostra le sportive ibride plug-in con marchio GSe, ossia l’Astra (anche Sports Tourer) e la Grandland, con 225 CV per compatta e wagon e 300 CV per il SUV crossover.

Un’altra novità recente del listino Opel è anche la Mokka Electric, che ha ricevuto una nuova batteria da 54 kWh capace di aumentare l’autonomia del 20% rispetto all’unità precedente (406 km nel ciclo WLTP). Presenti anche l’Astra e l’Astra Sports Tourer elettriche, per la prima volta di fronte al grande pubblico.

Sempre in tema elettrico, a Bruxelles non mancano le Corsa-e, il Combo-e e la Vivaro-e.

Peugeot

Peugeot 408

Alla kermesse belga, Peugeot espone tutta la sua gamma elettrificata, a partire dalla 408, uno degli ultimi modelli ad essersi aggiunto alla gamma del Leone. Disponibile anche in versione ibrida plug-in, la 408 ha una batteria da 12,4 kWh e una potenza totale di 180 e 225 CV a seconda degli allestimenti. E nel prossimo futuro arriverà anche un modello completamente elettrico.

A Bruxelles ci sono anche la e-208 (recentemente aggiornata con un motore elettrico più potente da 156 CV e un’autonomia di 400 km), la 308 station wagon (che a breve sarà in vendita anche come elettrica) e la 508 PSE, un’ibrida plug-in da 360 CV. A completare lo stand sono presenti le e-2008, 3008 Plug-in Hybrid, e-Expert e l’hypercar da Le Mans 9X8.

Seres

Seres 5

Il SUV Seres 5 è tra i modelli elettrici cinesi più interessanti. Lungo 4,70 m, questo grande SUV è dotato di un doppio motore elettrico da 695 CV e 1.040 Nm che consentono uno scatto 0-100 km/h di 3,5 secondi. Dotato di una batteria da 88 kW, può percorrere 500 km nel ciclo WLTP.

Nello stand del marchio del Dragone c'è anche la Seres 3, un crossover compatto con batteria da 53,6 kWh, autonomia di oltre 300 km e 163 CV.