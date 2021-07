Con il mese di luglio, le Case auto continuano con le promozioni su tutti i modelli, ma con alcune differenze rispetto al passato, e anche un minimo di ambiguità legata all’incertezza del periodo.

Se, infatti, da una parte c’è il desiderio di ripresa in un’estate che sembra regalare una tregua all’emergenza Coronavirus, dall’altra non si esagera troppo sul concetto di “ripartenza”, tema conduttore delle offerte dello scorso anno.

E poi c’è il dubbio sugli incentivi statali, che usciti dalla finestra, potrebbero rientrare dalla porta principale, allargandosi anche a tipologie di vetture nuove: nelle promozioni attuali, quindi, si parla poco di ecobonus, e si lascia spesso alle note in piccolo il compito di chiarire se lo sconto iniziale proviene dall’incentivo statale, o dal contributo diretto di Case e Concessionarie.

L’impressione è che comunque vada, lo sconto per la promozione sia più o meno lo stesso, e che in ogni caso i marchi si stiano preparando un po’ a tutte le possibili situazioni, con l’obiettivo di ridare slancio al mercato nei mesi estivi.

Le offerte auto di luglio 2021

Sicurezza o ripartenza estiva?

L’ambiguità nella comunicazione si trova anche nel linea di separazione non netta tra il senso di sicurezza originato dall’emergenza, e la voglia di ripartenza estiva con libertà. Rispetto allo scorso anno, infatti, c’è un po’ di tutto, a cominciare da promozioni fortemente estive come K Summer dedicata alla gamma SUV di Skoda, o il Summer Bonus di Mazda.

I servizi online, prima nati per garantire la necessaria sicurezza anche in lockdown, ora fanno parte di pacchetti di servizi integrati nelle proposte di tutti i gruppi: possiamo citare Toyota digital showroom, i servizi digitali di Dacia e Renault che comprendono anche la valutazione rapida dell’usato, Nissan Shop@Home, le chat di esperti di Ford o del gruppo Volkswagen, Click to Buy di Hyundai o i recenti servizi di Citroen, chiamati Carstore e Spoticar, quest’ultimo dedicato all’usato.

C’è anche chi punta sulla sicurezza, come We All Care di PSA che garantisce l’accesso sicuro nelle concessionarie, o la Opel Grandland X che tra i servizi comprende ancora la protezione salute gratuita per un anno. Però, il D-Fence Pack di FCA, che prima veniva incluso in alcune offerte, ora è un accessorio esterno di Mopar, dal costo di circa 300 euro.

Sempre in merito al gruppo che ruota intorno a Fiat, chi prenota online a luglio può avere uno sconto di 500 euro, che sono invece 1.000 per la richiesta di preventivo per la Grandland X; i clienti Alfa Romeo, tuttavia, ricevono la consegna a domicilio, e un incontro virtuale con i piloti del team Alfa Romeo Racing.

Tanti sconti sul listino su tutti i modelli

Che ci siano ancora incentivi statali o che si considerino terminati, la promozione per il mese di giugno punta comunque sullo sconto iniziale, che può essere più o meno alto non solo a seconda della presenza di eventuali ecobonus, ma anche del tipo di promozione nel suo complesso. Vediamo una panoramica dei principali importi, desunti dagli esempi analizzati.

Alfa Romeo Giulietta: 4.600 euro senza usato

Citroen Grand C4 SpacrTourer BlueHDi 130 CV: 6.700 euro con permuta/rottamazione

Dacia Duster 1.5 dCi Comfort: 890 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010

Fiat 500 Hybrid Cult: 4.500 euro in caso di permuta/rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011 e da almeno 12 mesi di proprietà dell’intestatario o di un suo familiare

Ford Fiesta Titanium 75 CV: 4.750 euro con permuta/rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011 di proprietà del cliente da almeno 6 mesi

Hyundai i20 ConnectLine 48V: 3.600 euro in caso di rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2010

Jeep Renegade 4xe: 9.230 euro, compresi eventuali incentivi statali

Lancia Ypsilon Hybrid Silver: 2.900 euro con permuta/rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011

Mazda3: 3.000 euro con permuta/rottamazione

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV Intense: 14.000 euro con permuta/rottamazione

Nissan X-Trail DIG-T 160 CV: 7.650 euro con permuta/rottamazione di un’auto immatricolata da almeno 6 mesi

Opel Grandland X 1.6 PHEV Elegance: 12.500 euro con rottamazione ed eventuale ecobonus

Renault Arkana Intens Hybrid E-Tech 145: 5.460 euro con permuta/rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 6 mesi

Seat Leon 1.0 eTSI 110 CV DSG FR: 5.900 euro circa, senza usato

Skoda Scala Ambition 1.0 G.Tec: 4.500 euro con permuta/rottamazione

Subaru XV Pure 1.6 CVT: 2.050 euro senza usato

Suzuki Swace 1.8 Cool: 4.600 euro con permuta/rottamazione

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active: 3.350 euro con permuta/rottamazione di un veicolo posseduto dal almeno 5 mesi

Volkswagen Golf 8 1.0 eTSI DSG: 3.189 euro senza usato

Tasso zero, anticipo zero

Anche se non sono frequentissime, ci sono offerte che prevedono di non versare anticipo. Il versamento di un anticipo, di solito piuttosto consistente, può essere un problema non solo nei momenti di crisi, ma ad esempio quando non si ha un usato in permuta, oppure quando è prevista la sola rottamazione -e non è quasi mai il caso di luglio, che prevede spesso nelle offerte qualsiasi tipo di usato.

Tra gli esempi analizzati, tre sono le vetture che non prevedono anticipo, due delle quali del gruppo FCA:

Fiat 500 Cult Hybrid

Ford Fiesta Titanium 1.1 75 CV

Lancia Ypsilon Hybrid

Per le vetture italiane, tra l’altro, il finanziamento consente l’acquisto totale della vettura, con rateazione molto lunga, e con importi più bassi nei primi due anni: sembra studiato apposta per un momento di crisi, in attesa di recuperare un po’ di liquidità.

C’è anche il tasso zero, almeno su un paio di vetture:

Hyundai i20 (TAEG 2,16%)

Jeep Renegade 4xe (TAEG 1,35%)

Da segnalare la proposta Jeep, con la formula Jeep Free, che prevede di non versare niente per due anni dopo l’anticipo: questo spiega anche il TAEG sensibilmente più basso della media.

Rate rimborsate o mesi in omaggio

Ci sono anche casi di rate posticipate o rimborsate: ad esempio, l’ormai classico Progetto Valore Volkswagen con tre rate rimborsate dopo averle pagate regolarmente, su alcuni modelli come Volkswagen T-Cross e Tiguan, ma non sulla Golf ibrida analizzata negli esempi.

Attenzione ad un particolare: più o meno tutte le Case prevedono la prima rata a 30 giorni dal pagamento dell’anticipo, ma alcuni tolgono proprio un mese dal finanziamento totale. Ad esempio, le rate per Citroen Gran C4 Spacetourer o Seat Leon sono per 35 mesi anziché i soliti 36, così come i mesi di rate per la Toyota Yaris Hybrid sono 47 e non 48.

Servizi a non finire inclusi nel finanziamento

Tutte le finanziarie, delle Case o esterne, che gestiscono le promozioni di luglio, prevedono la possibilità di aggiungere alla rata anche alcuni servizi, dalle assicurazioni alla manutenzione. Negli esempi, questi servizi vengono chiaramente indicati, sia quando sono compresi nel prezzo totale, sia quando costituiscono un vero a proprio omaggio.

Citroen Grand C4 Spacetourer: IdealDrive, con 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km

Dacia Duster Comfort 1.5 dCi: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance

comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance Hyundai i20 48V: Polizza Incendio, Furto e garanzie Cristalli, Atti vandalici, Eventi naturali, Assistenza Furto e 24 mesi di Valore a Nuovo

Nissan X-Trail: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione Experta + 1 anno di assicurazione RC Auto

Renault Arkana Hybrid E-Tech: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Leon 1.0 eTSI FR: Due anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Scala G-Tec Ambition: Protezione delle rate

Subaru XV Pure 1.6 CVT: 5 anni di garanzia a km illimitati, 3 anni o 45.000 km di manutenzione ordinaria programmata

Suzuki Swace: Assicurazione furto e incendio in caso di danno totale e in caso di danno parziale per una durata di 3 anni; primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria

Volkswagen Golf 8 1.0 eTSI EVO Life: Estensione di garanzia di due anni o 80.000 km

Come per Subaru, ci sono Case che offrono comunque servizi di garanzia estesa: possiamo citare ad esempio i 7 anni di garanzia Kia, o i 5 anni di garanzia e manutenzione di Mitsubishi. Hyundai, invece, propone Voucher su singoli modelli, o per chi possiede già una Hyundai in famiglia, ma non su tutti i modelli -non sulla i20 dell’esempio.

Toyota propone assicurazioni su richiesta, tra cui è interessante la WeHybrid, che è gratuita per i chilometri percorsi in elettrico. Alcune Case non aggiungono questi servizi negli esempi, come i marchi FCA o Ford, puntando invece alla particolare gestione di anticipo e rate.

Un’occhiata ai tassi

Non sono pochi i modelli degli esempi citati ad avere un TAN, cioè gli interessi sulle sole rate, inferiore al 4%; l’offerta migliore, escludendo il tasso zero, è per l’Alfa Romeo Giulietta (2,95%), ma sono da citare anche Ford Fiesta (3,45%), Mazda3 (3,99%), Renault Arkana (3,99%, che ha anche un ottimo TAEG del 4,9%), Seat Leon (3,99%) e Skoda Scala (3,99%).

Tra i tassi maggiori c’è quello sulle rate della Citroen Grand C4 Spacetourer (TAN 5,49%, TAEG 6,86%), anche se i valori più alti restano quelli per Fiat 500 e Lancia Ypsilon ibride, entrambe con TAN al 6,85%, e con TAEG del 9,14% e 9,22%, ben il 2,37% in più. Per queste due auto, tuttavia, gioca a sfavore il lunghissimo periodo del finanziamento, che copre tutto l’importo della vettura.

Leasing e noleggio, sempre più occasioni

Infine, qualche esempio di noleggio a lungo termine e leasing, formule sempre più diffuse su ogni tipo di modello o motorizzazione.