Un momento sicuramente difficile, ma il mercato del nuovo cerca di andare avanti, con offerte su tutti i modelli: così si potrebbe riassumere la situazione delle promozioni del mese di aprile.

Ci sono le incertezze del conflitto in Ucraina, le difficoltà di approvvigionamento che ora coinvolgono le materie prime, i prezzi altalenanti di benzina e gasolio, nonostante l’intervento del Governo, ma anche l'aumento dei costi dell'energia elettrica: tutti elementi che porterebbero a ritardare un eventuale acquisto.

In più, a partire da maggio inoltrato, ci saranno gli attesi incentivi statali, ma con una fascia ristretta di vettura acquistabili, privilegiando elettriche e ibride, e con una maggior flessibilità già prevista per i contributi futuri.

Le Case corrono al riparo riproponendo, in autonomia, sconti sul listino, importi delle rate il più possibile ridotti, e in molti casi anche servizi in omaggio o inclusi nelle rate a prezzo agevolato. Il tutto facendo a volte a meno della rottamazione, e con la presenza di servizi online sempre più numerosi, a cominciare dalle sezioni dedicate alle vetture disponibili.

Offerte auto di aprile 2022

Gli sconti delle Case anticipano gli incentivi

Come già accade da qualche mese, le principali promozioni ufficiali prevedono uno sconto sul listino iniziale proposto direttamente da Case e Concessionarie, che aumenta se si aderisce a un finanziamento, o a una promozione speciale, dal voucher all’acquisto online.

In molti casi non è necessaria la permuta o la rottamazione di un veicolo usato, anche se in generale sembra che questa formula sia in aumento, forse per prepararsi alle modalità delle future offerte.

Qualche esempio degli importi degli sconti, da leggere in percentuale e in rapporto al totale delle offerte:

Alfa Romeo Stelvio: listino 55.200 euro, listino scontato 44.500 euro

Citroen C5 X PHEV: listino 45.250 euro, listino scontato 38.849 euro con finanziamento, 40.849 euro senza finanziamento

Dacia Duster: listino 16.950 euro, listino scontato 16.150 euro

Fiat Tipo 5p 100 CV: listino 20.950 euro, listino scontato 16.250 euro con finanziamento, 18.250 senza finanziamento, solo con permuta o rottamazione

Ford Fiesta benzina 75 CV: listino 19.850 euro, listino scontato 15.850 euro con finanziamento, 16.600 euro senza finanziamento

Jeep Wrangler Unlimited 4xe: listino 74.800 euro, listino scontato 67.654 euro

Nissan Qashqai Hybrid: listino 33.000 euro, listino scontato 28.800 euro con finanziamento, 30.000 euro senza finanziamento; solo con permuta o rottamazione di autovettura di proprietà da almeno 6 mesi

Opel Corsa 1.2 benzina: listino 18.400 euro, listino scontato 14.500 euro con finanziamento, 15.400 euro senza finanziamento; solo con permuta o rottamazione, e richiesta preventivo online

Renault Megane Sporter diesel: listino 27.350 euro, listino scontato 23.450 euro; solo con permuta o rottamazione di autovettura di proprietà da almeno 6 mesi

Toyota Yaris Hybrid: listino 22.900 euro, listino scontato 19.200 euro con finanziamento, 19.950 euro senza finanziamento; solo con permuta o rottamazione di autovettura di proprietà da almeno 5 mesi

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI: listino 23.150 euro, listino scontato 20.966 euro

Qui invece potete leggere come scendono i prezzi dei modelli più venduti con gli incentivi 2022.

Più anticipo e rate più basse

A marzo, la linea generale era di aumentare le proposte con anticipo zero; per il mese di aprile, la tendenza sembra invece quella di privilegiare un anticipo, anche con permuta, e ridurre l’importo della rata, almeno negli esempi ufficiali.

Quanto comunicato da Opel nella promozione della Corsa è emblematico: offerta fino al 6 aprile con anticipo zero e rata da 241 euro al mese, è stata poi proposta, nella medesima versione e con vantaggi simili, con anticipo di 4.498 euro e rate da 119 euro al mese.

Se anche in Fiat gli esempi prevedono ora il versamento di un anticipo, è Ford a rimanere fedele alla formula dell’anticipo zero, con il finanziamento IdeaFord:

Ford Fiesta benzina 75 CV: anticipo zero, 36 rate da 239,69 euro, maxi rata da 9.330,48 euro, senza permuta o rottamazione

Dacia non prevede anticipo zero, ma il basso listino delle versioni proposte permette di lanciare messaggi ad effetto: per una Duster ECO-G a GPL, ad esempio, la rata di 180 euro al mese corrisponde a circa 6 euro al giorno, servizi inclusi.

Il tasso zero è invece presente in poche formule specifiche, come ad esempio Jeep Free, che prevede un anticipo importante e nessuna rata per due anni:

Jeep Wrangler Unlimited 4xe: anticipo 23.500 euro, 0 rate per 24 mesi, rata finale 44.154 euro

E’ evidente che la contrattazione, anche attraverso i servizi online, consente di variare con facilità gli importi delle rate, compreso l'anticipo; tuttavia, le promozioni ufficiali sono sempre molto significative sulle politiche commerciali delle Case.

Sempre numerosi i servizi inclusi

Uno degli elementi da tenere sempre in considerazione è cosa viene incluso nella rata mensile: che sia un omaggio, o una distribuzione mensile del costo totale, l’importo fornito nella comunicazioni ufficiali può comprendere assicurazioni, garanzie e altri servizi. Vediamo qualche esempio:

Alfa Romeo Stelvio: Identicode, Polizza furto e incendio, estensione di garanzia Maximum Care 1 anno/120.000 km

Audi Q2: Manutenzione Audi Premium Care 24/30.000 km in omaggio; Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km inclusa nelle rate

Citroen C5 X PHEV: stazione di ricarica WallBox da 2,3 kW, servizio facoltativo IdealDrive -2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30000 Km

Dacia Duster GPL: Finanziamento protetto, Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Nissan Qashqai Hybrid: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione Experta

Renault Megane Sporter fCi 115: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Tarraco 1.5 TSI: 4 anni di garanzia

Volkswagen T-Cross: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km

Ovviamente, i servizi sono tanto più numerosi nelle offerte di noleggio a lungo termine per privati, come ad esempio quello proposto da Free2Move Lease sulla Peugeot 208:

Peugeot 208 PureTech 75 Active Pack, primo canone 3.100 euro, 47 canoni da 298,87 euro che includono manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, garanzia Kasko con franchigia 1.000 euro, tassa di proprietà

Un esempio di acquisto online

Abbiamo trattato molto di servizi online, che sono sempre più numerosi nei siti ufficiali delle Case. In rete si può trovare di tutto, dalla richiesta di preventivo alla consulenza virtuale, o a distanza, per conoscere un modello.

Molto attuali anche i sistemi di ricerca di vetture usate, anche con specifiche garanzie delle Case, oppure nuove o km 0 in pronta consegna: queste pagine sono utilissime in un periodo in cui i tempi di consegna sono spesso molto lunghi.

Vediamo però, nello specifico, un esempio di automobile venduta solo online: si tratta della Lancia Ypsilon UnYca, il cui allestimento è disponibile esclusivamente con l’acquisto in rete, versando una caparra di 500 euro.

Le modalità di acquisto sono diverse, e valutabili con una calcolatrice finanziaria; però l’offerta di base sul modello senza accessori aggiunti prevede:

Listino 15.100 euro

Listino scontato 12.550 euro

Anticipo 3.960 euro

Rate mensili: 36 da 140,50 euro

Maxi rata 5.395,17 euro.

Si può annullare l’ordine senza costi aggiuntivi, oppure restituire l’auto entro 14 giorni dalla consegna. Il tutto solo online.