Mentre si attende la possibile fine dello stato di emergenza, che in Italia dura ormai dall'inizio del 2020, e si confida nel ritorno di una qualche forma di incentivi statali, le Case e le Concessionarie corrono ai ripari con sconti su tutti i modelli.

Si tratta in particolare di offerte finanziarie, con formule classiche che precedono anticipo, piccole rate e maxi rata finale, oppure di varie tipologie di noleggi o leasing per privati, pensati più per la restituzione finale che per il riscatto, e con rate che comprendono vari costi di uso e manutenzione.

Le offerte riguardano un po’ tutti i modelli, compresi quelli realizzati in modo specifico per la prenotazione o l’acquisto online.

Offerte auto di febbraio 2022

Sconti sul listino: ci pensano le Case

Sempre nell’attesa di qualche novità sugli incentivi statali, sono le Case e le Concessionarie a proporre sconti sul listino.

Non sempre viene richiesta una vettura in permuta o rottamazione, oppure i vincoli sull’età dell’auto da restituire o sul periodo di possesso non sono così stringenti come per gli incentivi statali.

Lo sconto iniziale può essere svincolato dal finanziamento, ma con l’adesione al pagamento rateale di solito la riduzione del listino è superiore.

Non essendo legati ad importi fissi, come per gli incentivi, gli sconti sono molto vari: si va da qualche centinaio di euro fino a cifre simili a quelli del periodo dell’ecobonus. Qualche esempio con gli sconti più consistenti tra le proposte analizzate del mese:

Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-In: listino 42.350 euro, listino scontato 35.350 euro con finanziamento,

Fiat 500X (RED) 1.0 120 CV: listino 26.100 euro, listino scontato 19.500 con finanziamento e permuta o rottamazione

Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV: listino 28.550 euro, listino scontato 22.850 con finanziamento

Hyundai Kona ICE N Line 48V: listino 26.500 euro, listino scontato 22.400 euro, con rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31/12/2011 “Maxi Rottamazione”

Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Hybrid Gold: listino 17.500 euro, listino scontato 13.200 euro con finanziamento e rottamazione

Nissan Micrca Acenta IG-T 93: listino 17.700 euro, listino scontato 12.350 euro con finanziamento, solo con permuta o rottamazione di un veicolo immatricolato da almeno 6 mesi

Opel Corsa Edition 5 porte 1.2 75 CV: listino 15.100 euro, listino scontato 13.200 euro con permuta o rottamazione “Speciale Voucher online”

Peugeot 3008 Hybrid 225 Allure Pack: listino 47.380 euro, listino scontato 39.880 euro

Skoda Scala Ambition 1.0 TSI: listino 21.850 euro, listino scontato 17.800 euro

Suzuki S-Cross Hybrid 1.4 Top+: listino 28.890 euro, listino scontato 25.890 euro con permuta o rottamazione

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Active: listino 25.900 euro, listino scontato 23.150 euro, con rottamazione o permuta di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi

Volkswagen Golf Golf 8 1.0 eTSI EVO 110 CV Life: listino 29.800 euro, listino scontato 27.123 euro

Contro la crisi, l’anticipo zero

Se in qualche modo il tasso zero (TAN) è quasi un ricordo, resiste l’anticipo zero: una formula che consente di pagare subito a rate, a parte gli importi di alcuni oneri come le spese di apertura pratica, se subito dovute. Tra le offerte analizzate, ci sono almeno tre proposte con anticipo zero:

Fiat 500X (RED) 1.0 120 CV: anticipo zero, 12 rate da 204,57 euro, 84 rate da 289,44 euro, senza rata finale, solo con permuta o rottamazione

Ford Focus ST-Line 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV: anticipo zero, 36 rate da 313,26 euro, maxi rata da 15.131,50 euro, senza permuta o rottamazione

Opel Corsa Edition 1.2 75 CV: anticizpo zero, 35 rate da 236,08 euro, maxi rata da 8.590,25 euro, con permuta o rottamazione

Sostanzialmente, le proposte con zero anticipo riguardano da qualche mese Ford e alcuni marchi del gruppo Stellantis, anche per offerte di noleggio a lungo termine: resiste, ad esempio, l’offerta Be Free su Jeep Renegade 4xe, sempre con rate da 669 euro al mese comprensive di servizi.

La differenza è nei servizi

Negli esempi del mese di febbraio, ci sono certamente rate mensili di importo diverso, non necessariamente proporzionali al valore complessivo dell’auto: questo perché le finanziarie tendono a mantenere piuttosto basso l’importo prolungato nel tempo, anche a costo di lasciare alti l’anticipo o la rata finale.

Tuttavia, oltre ai tassi di interesse, un parametro importante per valutare la convenienza di un’offerta è data dai servizi inclusi nella rata.

Ovviamente, ci sono più servizi nelle offerte di leasing o noleggio a lungo termine; uno, tra i tanti esempi:

Jeep Compass Limited 1.3 4xe: anticipo e rata di 419 euro per 36 mesi e chilometri illimitati, che comprende copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria; servizio copertura incendio e furto, servizio riparazione danni, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo di gratuito dell’app Leasys UMov, e- mobility card, e-parking, cavo di ricarica.

Tuttavia, anche per il classico finanziamento “Balloon”, possono essere inclusi nel finanziamento vari servizi, gratuiti o rateizzati, obbligatori o facoltativi. Qualche esempio:

Citroen C5 Aircross: servizio facoltativo IdealDrive, con due anni di garanzia contrattuale, 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata per 36 mesi o 30.000 km.

Dacia Duster: finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Ford Focus ST-Line: Assicurazione Guida Protetta e copertura New 4 Life, facoltative ma incluse nella rata

Hyundai Kona 48V: 5 anni di garanzia a km illimitati; polizza assicurativa furto e incendio obbligatoria con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo

Opel Corsa: FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria)

Peugeot 3008 Hybrid: 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d'uso; servizio facoltativo Efficiency (2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 Km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30.000 Km

Renault Arkana: finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Ateca: 4 anni di garanzia

Skoda Scala: Pacchetto di Manutenzione Skoda Service Care Basic 4 anni e/o 60.000 km

Suzuki S-Cross: conrolli gratuiti per tre anni, garanzia di 3 anni o 100.000 km e di 5 anni per i componenti ibridi, assistenza full time

Volkswagen Golf 8 eTSI: Estensione di garanzia extra time di 2 anni oppure 80.000 km

Quando si compra online

Per finire, una considerazione sulla tendenza sempre maggiore ad offrire servizi online, da parte di tutte le Case automobilistiche: l’esperienza del lockdown e dell’emergenza sanitaria ha fatto investire sulle tecnologie internet, che ora sono a disposizione dei clienti.

Ci sono ancora Case che puntano sui servizi di igienizzazione per la visita alle vetture in concessionaria, come ad esempio Skoda, ma i servizi di rete sono sempre più numerosi.

Online si può fare di tutto: dalla prenotazione online alla valutazione dell’usato -in questo, ad esempio, il gruppo Renault promette tempi di risposta rapidi; dall’elenco delle vetture usate a quello per le auto in pronta consegna, servizio utilissimo in questo periodo; inoltre, visualizzazioni 3d o showroom virtuali, e chat o appuntamenti online, come quello Toyota, per la presentazione delle automobili.

Anche i configuratori sono cambiati: Ford, per esempio, permette di variare con una certa libertà anticipo, rata e durata del finanziamento, con una specifica sezione per l’acquisto online.

Ci sono offerte specifiche per chi compra attraverso il sito web ufficiale, ad esempio:

Citroen: un anno di polizza furto e incendio

Jeep, Fiat: 2 tagliandi inclusi nel prezzo

Lancia: 5 anni di garanzia inclusi nel prezzo

Peugeot: un anno di estensione garanzia, manutenzione programmata, un anno di polizza furto e incendio

Inoltre, esistono vetture vendute esclusivamente online, che oltre ad avere allestimenti specifici, hanno di solito qualche vantaggio economico, a cominciare dalla dotazione di serie; ad esempio, la Lancia Ypsilon Unyca, a 12.500 euro o 139 euro al mese, con unità disponibili limitate.