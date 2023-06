Le offerte del mese di giugno aprono definitivamente le porte all’estate, in un momento in cui spesso c’è una certa ripresa del mercato, con l’ottimismo della bella stagione.

Ci sono numerose proposte sia per ogni modello di auto, sia con ogni metodo di acquisto: si va dal semplice sconto in listino al finanziamento con maxi rata finale, e convivono sia il noleggio per privati, che non prevede il possesso della vettura, sia il finanziamento classico su tutto l’importo dell’auto, variamente configurabile dopo un certo periodo di tempo.

C’è ancora l’Ecobonus statale per le vetture meno inquinanti, come elettriche e ibride plug-in, ma le Case tendono comunque ad offrire vantaggi sulle diverse motorizzazioni; in più, molte amministrazioni territoriali aggiungono specifici sconti rottamazione, anche piuttosto consistenti, che si possono sommare alle altre agevolazioni.

Insomma: anche grazie a tassi di interesse leggermente più bassi, e nonostante il clima incerto generale a livello internazionale, si possono concludere buoni affari, direttamente dai rivenditori o sfruttando i sempre più numerosi servizi online e telefonici.

Offerte del mese di giugno 2023

Le promozioni del mese di giugno alle quali sono dedicati articoli specifici:

La maggior parte di queste promozioni, in evidenza nella comunicazione ufficiale delle Case, riguarda il finanziamento “balloon”, quindi con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale: vediamo qualche esempio di questi importi, e soprattutto se è indispensabile o meno il ritiro di un usato:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Giulia diesel 59.550 52.524 10.762 35 da € 490 33.787 No Dacia Sandero Streetway GPL 15.400 15.400 4.000 36 da € 138,33 10.318 No DR 3.0 benzina 18.900 18.900 4.930 96 da € 199 0 No Fiat 500X 1.5 MHEV 28.050 23.050, 24.550 senza finanziamento 6.313,1 2 rate mensili da € 0, 57 rate mensili da € 199 12.628,25 Sì (permuta o rottamazione) Ford Puma MHEV 27.000 24.750 2.500 36 da € 263,85 14.850 No Hyundai Tucson PHEV 47.600 39.750, 40.750 senza finanziamento 9.540 36 da € 208,93 29.512 Sì (voucher permuta o rottamazione, ecobonus) Jeep Renegade 1.5 MHEV 33.400 29.600 9.190 47 da € 199 16.390,75 No Lancia Ypsilon Alberta Ferretti MHEV 19.900 15.500, 17.300 senza finanziamento 3.153 35 da € 189 9.219 Sì (rottamazione) Nissan X-Trail e-Power 44.070 40.750 22.549 2 rate mensili da € 1, 34 rate mensili da € 348,99 25.119,90 Sì (permuta o rottamazione) Opel Mokka 1.2 benzina 25.700 21.900 2.817 35 da € 149 15.979 No Peugeot 408 benzina 35.600 31.100, 32.100 senza finanziamento 6.396 35 da € 349 19.487,30 No Renault Twingo benzina 15.350 14.600 4.750 36 da € 129,03 8.135,50 No Seat Leon MHEV 31.850 27.386,57 6.055 35 da € 309 15.311,56 No Skoda Scala 1.0 benzina 23.700 18.456,14 3.500 35 da € 199 11.113,64 Sì (permuta) Toyota Yaris HEV 24.100 20.600, 21.100 senza finanziamento 6.200 47 da € 168,38 11.330 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen T-Roc 1.0 benzina 31.650 29.288 6.550 35 da € 249 19.111,53 No

Non sempre c’è uno sconto iniziale, e i vantaggi più alti sono relativi alle vetture che possono contare anche sull’ecobonus: nei nostri esempi, c’è sicuramente Hyundai con 7.850 euro di sconto.

E’ estremamente variabile il valore dell’anticipo, quasi sempre pagabile almeno in parte con un’auto in permuta, mentre le rate degli esempi proposti partono da 129 euro al mese della piccola Twingo a benzina fino ai 490 euro della Giulia, l’unica turbo diesel del lotto.

Sono inoltre da segnalare due promozioni stagionali, che di fatto permettono di saltare il pagamento delle rate nei mesi estivi: per la Nissan X-Trail le prime due rate ammontano a 1 euro, per la Fiat 500X non si pagano.

Da segnalare altre due tipologie di offerta: per la Citroen C4 a benzina da 100 CV, ad esempio, viene segnalata la sola possibilità di sconto iniziale, pari a 3.350 euro senza rottamazione, e si è poi eventualmente liberi di contattare una finanziaria estena; c’è poi il caso della DR 3.0, tra le tante, che promuove l’offerta sul finanziamento completo, con anticipo e rata mensile, ma senza maxi rata e limite chilometrico.

Le offerte comprendono i servizi

E’ bene leggere attentamente le condizioni delle offerte, perché ormai tutte le formule di finanziamento consentono di aggiungere servizi alle rate, ma in alcuni esempi molti di questi sono già compresi, se non addirittura regalati.

La differenza sta negli accordi con diversi fornitori, spesso esterni, ma anche nell’immagine che si vuole dare al pubblico, considerando ad esempio che l’entità delle somme da mostrare negli annunci è inferiore se non ci sono servizi inclusi.

Alfa Romeo Giulia diesel: Extened Care Premium 1 anno/120.000 km, Identicar 12 mesi, Tyre insurance, facoltativi ma inclusi nell’esempio

Dacia Sandero Streetway GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

DR 3.0 benzina: Identicode, Polizza pneumatici

Fiat 500X 1.5 MHEV: Prima rata a settembre; servizi Identicar e Tyre insurance facoltativi ma inclusi nell’esempio

Jeep Renegade 1.5 MHEV: Identicar, Tyre insurance

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti MHEV: Polizza cristalli, Tyre insurance

Nissan X-Trail e-Power: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento e Pack Service comprendente 3 anni di Protezione Auto + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Renault Twingo benzina: Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 30.000 km, manutezione ordinaria 3 anni o 30.000 km, incluso il servizio door to door valet; GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Seat Leon MHEV: 2 anni di garanzia aggiuntiva o fino a un massimo di 40.000 km totali

Skoda Scala 1.0 benzina: Extended Warranty

Volkswagen T-Roc 1.0 benzina: Tech Pack incluso nel prezzo, estensione di garanzia Extra Time per 2 anni oppure 80.000 km

C’è quindi chi, come Toyota, segnala come possibili aggiunte alla rata alcuni servizi come assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, Restart e Kasko, ma non li include nelle cifre di esempio; nel caso specifico, però, ci sono altre promozioni in corso, come ad esempio la formula Relax Plus per l’estensione per molti anni della garanzia.

A proposito di garanzia, si segnalano i 5 anni di Hyundai o i 7 anni di MG e Kia, proposti su tutta la gamma indipendentemente dal finanziamento; il gruppo Volkswagen, invece, aumenta la garanzia con l’adesione all’acquisto rateale.

Per trovare molti servizi inclusi nella rata, bisogna invece osservare gli esempi di Renault e delle Case correlate, come Nissan e Dacia: tra questi, continua anche l’iniziativa “door to door valet” per la manutenzione con ritiro e consegna a domicilio.

Il noleggio per privati che include l’IVA

Per chi non è interessato al possesso della vettura, ci sono le numerose proposte di noleggio a lungo termine, con IVA inlcusa per una maggiore chiarezza. Tra gli esempi proposti, vediamo quello di MG, gestito da Arval:

MG ZS 1.5 LUX MT: primo canone 3.500 euro, 36 canoni mensili da 359 euro per 100.000 km; servizi inclusi: Immatricolazione, messa su strada e consegna del veicolo, manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale MG, assicurazione RCA, infortunio conducente (PAI J), rimpatrio veicolo.

Interessante il modo con cui questi esempi vengono presentati nel sito ufficiale: anticipo e rata mensile, servizi inclusi, ma nessuna indicazione diretta su prezzo di listino, valore di un eventuale riscatto o tassi: l’idea è quella del pagamento senza pensieri, che include in un solo canone gran parte dei costi dell’auto.

Tassi di interesse, qualcosa si muove in meglio

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Giulia diesel 6,55 7,38 395 3,5 incluse nella rata Dacia Sandero Streetway GPL 6,99 9,00 350 3 DR 3.0 benzina 6 8,26 350 3 Fiat 500X 1.5 MHEV 8,25 9,61 395 3,5 incluse nella rata Ford Puma MHEV 2,95 4,16 390 5 Hyundai Tucson PHEV 6,95 7,97 395 3,90 Jeep Renegade 1.5 MHEV 5,95 7,07 395 3,5 incluse nella rata Lancia Ypsilon Alberta Ferretti MHEV 7,99 10,28 395 3,5 incluse nella rata Nissan X-Trail e-Power 5,99 6,20 350 3 escluse le prime due rate Opel Mokka 1.2 benzina 2,99 4,19 395 3,5 incluse nella rata Peugeot 408 benzina 7,99 9,31 395 3,50 incluse nella rata Renault Twingo benzina 6 8,26 350 3 Seat Leon MHEV 7,99 9,34 345 2,25 Skoda Scala 1.0 benzina 6,99 8,61 345 2,25 Toyota Yaris HEV 8,49 10,27 390 3,90 Volkswagen T-Roc 1.0 benzina 7,49 8,67 345 2,25

Forse la tandenza del mese scorso ad un lieve ribasso sta proseguendo, almeno guardando i valori degli esempi analizzati. Il TAN di Ford resta al 2,95%, ma si aggiunge ora anche il 2,99% di Opel, e non si sale oltre l’8,49% di Toyota.

Per il TAEG, significativo sui costi nell’intero finanziamento, siamo oltre il 10% solo per Lancia e Toyota, mentre sono ancora Opel e Ford a scendere sotto il 4,20%.

Sempre sotto i 400 euro il costo di apertura pratica, mentre la spesa di incasso mensile è inclusa nella rata per Stellantis, ma è più bassa -2,25 euro al mese- per il gruppo Volkswagen. Ancora una volta non pervenuto il tasso zero, sempre più una rarità nel mondo automobilistico.