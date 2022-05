Il mercato non vive sicuramente un momente roseo, tra conflitti, rincari dei carburanti, carenza di materie prime e di componenti, che causano anche l’allungamento dei tempi di consegna.

Nonostante questo, si attende una ripresa grazie ai nuovi incentivi statali, diversi rispetto a quelli precedenti, ma già previsti fino al 2024.

E nel frattempo le Case studiano promozioni che permettano di rendere appetibile l’acquisto di qualsiasi categoria di vetture, grazie a sconti sul listino, rate basse e offerte di servizi: anche senza incentivi, qualche buona proposta si può trovare.

Le offerte del mese di maggio 2022

Il primo sconto è sul listino

In presenza o meno degli incentivi, nessuna Casa rinuncia allo sconto sul listino, che viene effettuato con risorse interne e in collaborazione con le concessionarie.

Nel mese di maggio è raro che ci siano offerte con la sola rottamazione: o si chiede qualsiasi genere di usato in permuta, o non c’è alcun obbligo; con l’adesione a un finanziamento, poi, lo sconto iniziale è ancora superiore.

Tra gli sconti più elevati, quello sulla Giulia turbo diesel 160 CV, che arriva fino a 8.700 euro.

Alfa Romeo Giulia: da 48.400 a 39.700 euro

Citroen C3 Aircross: da 20.500 a 16.600 euro, 17.300 euro senza finanziamento

Fiat 500 hybrid: da 17.000 a 12.800 euro, 14.800 euro senza finanziamento, con permuta o rottamazione

Ford Kuga diesel: da 34.350 a 29.100 euro, 28.850 euro senza finanziamento

Honda Civic: da 26.700 a 22.200 euro senza finanziamento

Jeep Compass diesel: da 32.900 a 27.400 euro, 28.400 euro senza finanziamento, con permuta e su un lotto limitato di vetture in pronta consegna

Nissan Micra: da 18.050 a 12.750 euro, 14.050 euro senza finanziamento, con permuta o rottamazione

Opel Astra: da 24.900 a 20.250 euro, 21.150 euro senza finanziamento, con permuta o rottamazione

Renault Clio E-Tech: da 21.600 a 18.700 euro, con permuta o rottamazione

Skoda Octavia Wagon e-TEC: da 29.850 a 26.750 euro

Toyota Corolla hybrid: da 28.900 a 24.900 euro, con permuta o rottamazione

Volkswagen Taigo TSI: da 26.350 a 24.161 euro

Anticipi e rate: obiettivo dilazionare la spesa

Se nel periodo iniziale dell’anno la tendenza era di spendere il meno possibile nella fase iniziale del finanziamento, già da aprile le Case hanno proposto offerte con richieste di anticipo più consistenti, mantenendo la rata piuttosto bassa: questo, per lo meno, nei tradizionali finanziamenti “balloon”.

Resistono alcune Case, come Ford o Citroen, anche se Stellantis ha decisamente ridotto questa pratica, soprattutto con Fiat, che però mantiene la rata mensile piuttosto bassa.

E’ vero che i finanziamenti sono configurabili in vario modo, e che le vetture esaminate sono di diverse categorie: proviamo a mettere comunque a confronto qualche dato, tra le promozioni analizzate nel mese:

Alfa Romeo Giulia: anticipo 14.370 euro, 36 rate da 349 euro

Citroen C3 Aircross: anticipo zero, 47 rate da 250,72 euro

anticipo zero, 47 rate da 250,72 euro Dacia Sandero GPL: anticipo 3.425 euro, 36 rate da 119,62 euro

anticipo 3.425 euro, 36 rate da 119,62 euro Fiat 500 hybrid: anticipo 4.280 euro, 36 rate da 129 euro

anticipo 4.280 euro, 36 rate da 129 euro Ford Kuga diesel: anticipo zero, 36 rate da 412,38 euro

anticipo zero, 36 rate da 412,38 euro Jeep Compass diesel: anticipo 9.080,44 euro, 48 rate da 199 euro

anticipo 9.080,44 euro, 48 rate da 199 euro Nissan Micra: anticipo 3.812 euro, 60 rate da 129 euro

anticipo 3.812 euro, 60 rate da 129 euro Opel Astra: anticipo 4.567,68 euro, 35 rate da 199 euro

anticipo 4.567,68 euro, 35 rate da 199 euro Renault Clio E-Tech: anticipo 5.600 euro, 36 rate da 129,72 euro

anticipo 5.600 euro, 36 rate da 129,72 euro Seat Arona TGI: anticipo 4.300 euro, 35 rate da 129 euro

anticipo 4.300 euro, 35 rate da 129 euro Skoda Octavia Wagon e-TEC: anticipo 6.753,54 euro, 35 rate da 239 euro

anticipo 6.753,54 euro, 35 rate da 239 euro Toyota Corolla hybrid: anticipo 7.750 euro, 47 rate da 208,54 euro

anticipo 7.750 euro, 47 rate da 208,54 euro Volkswagen Taigo TSI: anticipo 4.700 euro, 35 rate da 239 euro

Attenzione, perché al valore della rata mensile vanno aggiunte le spese di incasso mensili, più o meno dai 2,25 euro del gruppo Volkswagen ai 4 euro di Ford, tranne qualche eccezione, tra cui Fiat o Jeep.

La differenza è nei servizi

Tra le proposte sopra indicate, potrebbero fare la differenza i servizi inclusi, come estensioni di garanzia, pacchetti di manutenzione o assicurazioni specifiche.

Un po’ tutte le proposte possono includere nelle rate vari servizi, molti dei quali non obbligatori: è interessante, tuttavia, vedere cosa è compreso sicuramente negli esempi analizzati:

Alfa Romeo Giulia: Identicode, Polizza pneumatici Plus, Polizza furto e incendio, un anno o 120.000 km di estensione di garanzia Maximum Care (facoltativa)

Dacia Sandero GPL: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Fiat 500 hybrid: Identicode, polizza pneumatici

Jeep Compass diesel: Servizio Identicode, Polizza pneumatici, Maximum Care 2 anni/160.000 km facoltativo ma incluso nell’esempio

Nissan Micra: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio

Opel Astra: FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), facoltativa ma inclusa nell’esempio

Renault Clio E-Tech: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Seat Arona TGI: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40.000 km

Toyota Corolla hybrid: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta

Da segnalare anche le numerose offerte di noleggio a lungo termine, o di leasing. Vediamo, nel primo caso, l’esempio Peugeot Free2Move Lease:

Peugeot 308 SW BlueHdi 130 Allure Pack EAT8, primo canone 3.100 euro, 47 canoni da 399,17 euro che includono manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, tassa di proprietà, per un totale di 10.000 km

Nel secondo, Land Rover Jump+, che è un laesing per persone giuridiche o privati, con o senza partita IVA, ma con tutti i valori di esempio IVA compresa:

Land Rover Defender 110 SE D200 MHEV AWD automatica, primo canone 18.170 euro, 47 canoni mensili da 450 euro, rata finale (o riscatto) 36.817,42 euro fino a un massimo di 80.000 km. Non sono indicati i servizi aggiuntivi, ma si può ottenere un bonus di 2.000 euro in caso di sostituzione di Defender con un nuovo finanziamento

Tra i servizi web, le auto in pronta consegna

Come abbiamo avuto modo di segnalare, i siti ufficiali delle Case automobilistiche permettono non solo la configurazione o la richiesta di informazioni online, ma anche l’acquisto diretto dell’auto.

In questo caso, si ottengono alcuni vantaggi, che di solito sono sconti dedicati, oppure qualche servizio in più; le vetture potrebbero anche nascere in modo specifico per il web, come ad esempio la Lancia Ypsilon Unyca.

Tuttavia, i sistemi di acquisto online dispongono di almeno un paio di funzioni sicuramente utili: l’indicazione dei tempi di consegna effettivi-ad esempio, nel servizio Configura e ordina dell’Opel Store, oppure la ricerca di vetture già disponibili nei piazzali.

Quasi sempre la ricerca permette poi la prenotazione o l’acquisto online, e soprattutto consente di superare il problema dei lunghi tempi di consegna del nuovo.