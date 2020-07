Dopo 290 prove dei consumi reali Roma-Forlì e con i primi lunghi spostamenti in auto dopo il lockdown è arrivato il momento di fare un bilancio di tutti i test e vedere con quali auto e quali alimentazioni si spende meno per viaggiare.

I nostri lettori più assidui sanno già qual è il modo per risparmiare in auto e su quali motorizzazioni puntare, ma una classifica delle spese di viaggio può aiutare a dare un quadro ancora più completo anche a chi deve cambiare l'auto e non sa cosa scegliere fra benzina, diesel, ibrido, elettrico o metano, solo per fare alcuni esempi.

Spesa aggiornata coi prezzi di oggi dei carburanti

Per stilare questa classifica che raccoglie le spese per il viaggio di 360 km da Roma a Forlì e che quindi serve come confronto fra alimentazioni e modelli, siamo partiti dai risultati di consumo ottenuti (qui la classifica consumi completa e aggiornata) e abbiamo aggiornato la spesa con il costo dei carburanti di oggi.

I prezzi sono presi da un'app molto nota a utilizzata come Prezzi Benzina, con l'aggiunta delle medie Eurostat per il prezzo italiano dell'elettricità per consumatori domestici:

Benzina: 1,452 euro/l

Diesel: 1,335 euro/l

GPL: 0,577 euro/l

Metano: 0,976 euro/kg

Elettricità: 0,2301 euro/kWh

Dalle classifiche abbiamo escluso le auto che non sono più in vendita o che hanno cambiato motore e potenza, mentre le auto mild hybrid sono incluse nelle rispettive categorie di alimentazione, benzina o diesel.

Come spendere la metà rispetto all'auto a benzina

Prima di lasciarvi alle singole classifiche di spesa per tipologie di motore e alimentazione vogliamo proporvi una tabella riassuntiva che ci dice quanto si può risparmiare rispetto alla classica auto a benzina. Abbiamo preso le migliori di ogni categoria e calcolato il risparmio percentuale in base ai risultati delle prove dei consumi reali.

Alimentazione Spesa minima per 360 km Risparmio percentuale su benzina Metano 8,96 euro -52,9% Elettrica 9,94 euro -47,8% GPL 12,86 euro -32,4% Diesel 14,42 euro -24,3% Ibrida plug-in 15,09 euro -20,7% Full hybrid 16,73 euro -12,1% Benzina 19,05 euro 0

Pochi si stupiranno nello scoprire che l'auto a metano è ancora quella con sui si spende meno (più della metà), ma in una gara all'economia di viaggio la miglior auto elettrica è molto vicina a quella a gas naturale.

Top 10 Benzina

Top 10 Diesel

Top GPL

Top Metano

Top 10 Full Hybrid

Top 10 Plug-in Hybrid

Top Elettriche