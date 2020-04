Consumi reali in autostrada. la classifica delle auto che consumano meno

Chi viaggia tanto in autostrada o, meglio, chi tornerà a farlo dopo l’emergenza Coronavirus, sa quanto siano importanti i consumi quando si percorrono decine di migliaia di chilometri all’anno a velocità sostenuta.

Fino ad oggi la soluzione migliore per questi grandi viaggiatori autostradali era l’auto diesel, quella che garantiva praticità e bassi costi chilometrici, ma l’evoluzione tecnologica ha portato altre motorizzazioni a ottimi livelli di efficienza. Sembra difficile a credersi, ma vogliamo dimostrarvelo andando a stilare una serie di classifiche dei consumi in autostrada partendo dal nostro database dei consumi reali Roma-Forlì.

Da casello a casello con le auto più nuove

Qui sotto trovate tutte le graduatorie dei consumi in autostrada suddivise per alimentazione e basate su oltre 9 anni di prove e 286 auto testate. Per rendere più attuali e utili i dati di consumo abbiamo deciso di elencare solo le auto che sono ancora in vendita con la stessa motorizzazione e la stessa potenza, anche se oggetto di qualche restyling.

Se invece siete curiosi di rivedere tutti i risultati storici potete leggervi qui la classifica completa e aggiornata ad ogni nuova prova. I consumi delle auto ibride plug-in sono quelli a batteria scarica. In caso di parità di consumo prevale in classifica l'auto che ha ottenuto per prima il risultato.

Top 10 Benzina

Top 10 Diesel

Top GPL

Top Metano

Top 10 Full Hybrid

Top 10 Plug-in Hybrid

Top Elettriche