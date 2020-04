Consumi reali in città. la classifica delle auto che consumano meno

Quanto consuma la vostra auto in città? Forse sono pochi quelli che controllano il consumo esatto quando usano l'auto nel traffico degli spostamenti quotidiani, ma tutti noi sappiamo con che frequenza la vettura ci chiede di fermarci al distributore.

Questo dato dell'efficienza potrebbe però tornare presto fra le priorità degli automobilisti, soprattutto nella fase post emergenza da Coronavirus che porterà con sé un periodo più o meno lungo di crisi economica e di risparmi forzati. Insomma, il consumo dell'auto e la spesa per il carburante sono valori che stanno per tornare di moda e in questo momento può tornare utile dare un'occhiata a tutti i dati storici raccolti nella nostra prova dei Consumi Reali Roma-Forlì.

I consumi nel traffico di Roma

Magari non tutti se ne sono accorti, ma nella rubrica Roma-Forlì sono da sempre raccolti anche i consumi durante la guida in città, una delle condizioni più gravose per l'efficienza e che viene testata nel denso traffico del centro di Roma.

Il percorso standard dentro il Grande Raccordo Anulare offre ottimi spunti per confrontare fra di loro le diverse auto sul piano dei consumi, cioè per stilare delle classifiche che hanno valore relativo e non valore assoluto. Il nostro metodo di prova è costante e ripetibile e anche se le sensibilità sul pedale dell'acceleratore sono diverse da persona a persona, questi dati offrono una visione d'insieme piuttosto chiara sulle auto che consumano di meno in città.

Top 10 delle auto ancora in vendita

Prima di lasciarvi alle varie "Top 10" suddivise per alimentazione che riassumono 9 anni di prove e 286 auto protagoniste (qui la classifica completa dal 2011) vi segnaliamo che abbiamo selezionato solo i modelli che sono ancora in vendita con lo stesso motore e le stesse caratteristiche, includendo anche quelli in esaurimento scorte e quelli che hanno subito solo leggeri aggiornamenti.

I dati di consumo delle ibride plug-in sono a batteria scarica, mentre le vetture dotate di tecnologia mild hybrid non hanno una loro graduatoria specifica, ma sono state incluse nelle rispettive categorie di alimentazione, a benzina o diesel.

P.S.

A parità di consumo prevale in classifica l'auto che ha ottenuto per prima il risultato

Top 10 Benzina

6,4 l/100 km (15,6 km/l) Suzuki Swift 1.0 Hybrid S 6,7 l/100 km (14,9 km/l) Suzuki Celerio 1.0 Style 6,8 l/100 km (14,7 km/l) Volkswagen Polo 1.0 MPI 75 CV Comfortline 6,8 l/100 km (14,7 km/l) Renault Clio TCe 100 Intens 6,9 l/100 km (14,5 km/l) Suzuki Ignis 1.2 Hybrid 4WD AllGrip iTop 7,0 l/100 km (14,2 km/l) Fiat Panda 1.2 City Cross 7,0 l/100 km (14,2 km/l) Opel Grandland X Ultimate 1.2 130 CV manuale 7,8 l/100 km (12,8 km/l) Audi A1 Sportback 30 TFSI S tronic S line edition 8,0 l/100 km (12,5 km/l) Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG Excellence 8,0 l/100 km (12,0 km/l) Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV Style

Top 10 Diesel

5,0 l/100 km (20,0 km/l) Mercedes E220d Auto Business Sport Cabrio 5,5 l/100 km (18,1 km/l) Citroen C4 Cactus BlueHDi 100 S&S Manuale Shine 5,6 l/100 km (17,8 km/l) Citroen C3 BlueHDi 100 S&S Shine 6,0 l/100 km (16,6 km/l) Mercedes A 180 d Automatic Business 6,2 l/100 km (16,1 km/l) Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Line 6,4 l/100 km (15,6 km/l) Kia ProCeed GT Line1.6 CRDi 136 CV 7DCT 6,5 l/100 km (15,3 km/l) Honda Civic 1.6 i-DTEC Executive Premium 5 porte 6,8 l/100 km (14,7 km/l) Seat Ibiza FR 1.6 TDI 95 CV DSG 7 marce 6,9 l/100 km (14,4 km/l) DS 3 Crossback BlueHDi 100 Man. Performance Line 7,4 l/100 km (13,5 km/l) Fiat Tipo Station Wagon 1.6 Multijet 120 CV DCT Lounge

Top GPL

Top Metano

Top 10 Full Hybrid

4,5 l/100 km (22,2 km/l) Toyota Prius Style 4,6 l/100 km (21,7 km/l) Toyota Prius AWD-i Lounge 4,7 l/100 km (21,2 km/l) Toyota Corolla Style 1.8 Hybrid 122 CV 5,2 l/100 km (19,2 km/l) Hyundai Ioniq Hybrid Style 5,5 l/100 km (18,1 km/l) Toyota Prius+ Style 5,6 l/100 km (17,8 km/l) Hyundai Kona Hybrid Exellence 6,0 l/100 km (16,6 km/l) Kia Niro 6,0 l/100 km (16,6 km/l) Lexus UX 250h F-Sport 2WD 6,2 l/100 km (16,1 km/l) Ford Mondeo Hybrid Vignale 6,4 l/100 km (15,6 km/l) Toyota RAV4 Hybrid AWD-i Style

Top 10 Plug-in Hybrid

4,0 l/100 km (25 km/l) Toyota Prius Plug-in Hybrid 5,0 l/100 km (20 km/l) Kia Niro PHEV Premium Pack 5,8 l/100 km (17,2 km/l) Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid Style 6,5 l/100 km (15,3 km/l) Mercedes E 300 de Auto EQ Power Premium Plus 8,0 l/100 km (12,5 km/l) BMW 225xe iPerformance Active Tourer Sport Line 10,0 l/100 km (10,0 km/l) Volvo V90 R-Design T8 Twin Engine AWD Geartronic 11,5 l/100 km (8,7 km/l) Mitsubishi Outlander PHEV Instyle Plus SDA 12,0 l/100 km (8,3 km/l) MINI Cooper S E ALL4 Countryman 12,0 l/100 km (8,3 km/l) Audi Q5 55 TFSI e quattro S tronic S line plus 12,0 l/100 km (8,3 km/l) BMW 330e Sport

Top Elettriche