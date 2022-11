Non è ancora migliorata la situazione internazionale, e la questione energetica vive momenti di attesa per il prossimo inverno: tuttavia le Case mantengono attive tutte le promozioni anche per il mese di novembre, per ogni categoria di vetture.

La fanno da padrone le offerte con finanziamento "Balloon", che consente di variare con una certa libertà i valori di anticipo, mini rate -di solito per tre o quattro anni- e rata finale. In questo periodo, di solito, si punta ad una spesa ridotta iniziale, invitando alla sostituzione o restituzione finale, con un alto valore futuro garantito.

C’è ancora qualche proposta con anticipo zero, o con alcune rate in omaggio oltre allo sconto iniziale, ma in generale si sono un po’ alzati i tassi di interesse.

Un certo vantaggio può essere tratto anche dall’acquisto online, valido anche per il nuovo oltre che per l’usato: tutte le Case offrono sconti maggiori comprando in rete.

Offerte del mese di novembre 2022

Di seguito, le promozioni analizzate nel mese di novembre attraverso singoli articoli:

Dall’analisi di questi esempi, emergono alcuni dati significativi per le proposte sulle singole vetture: listino, listino scontato, anticipo, durata e valore delle rate mensili e maxi rata finale, con l’eventuale richiesta di rottamazione, a scelta della Casa quando non sono previsti ecoincentivi.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Abarth 695 30.100 28.700 4.380 48 da € 299 13.992,48 No Alfa Romeo Tonale 45.300 43.971 10.340 36 da € 399 27.013,12 No Dacia Sandero Streetway 13.850 13.850 3.180 36 da € 149,79 8.449 No Fiat Tipo Hybrid 26.800 23.050, 24.550 senza finanziamento 5.360 55 da € 248,90 dopo 180 giorni 10.101,47 Sì Ford Puma Hybrid 26.500 22.900, 24.150 senza finanziamento 0 36 da € 339,65 14.310 No Honda CR-V 38.500 32.500 = = = No Hyundai Tucson Hybrid 37.850 35.500 9.650 36 da € 299 21.953 Sì Jeep Renegade 26.000 22.900 6.930 48 da € 199 11.266,43 No Lancia Ypsilon Silver Hybrid 16.700 12.950, 14.750 senza finanziamento 0 48 da € 210,50 6.463,52 Sì Opel Corsa 19.950 16.450, 17.450 senza finanziamento 3.793,65 35 da € 169 10.234,34 No Renault Megane PHEV 36.350 28.700 7.150 36 da € 220,39 17.811,50 Sì (ecoincentivi) Seat Ateca TSI 26.350 22.800,48 4.600 35 da € 289 12.444,31 No Skoda Karoq 28.550 24.412,51 5.500 35 da € 259 14.216,18 No Subau XV 26.550 24.900 7.608 36 da € 199 13.325 No Suzuki Swift 20.000 17.800 5.200 36 da € 149 9.750 No Toyota Corolla Hybrid Touring Sports 33.500 30.000 10.100 47 da € 228,58 15.000 Sì Volkswagen T-Roc TSI 30.700 28.388 6.300 35 da 299 euro 16.826,67 No

La tabella potrebbe essere messa a confronto con quella del mese scorso: di fatto, le proposte sono tutto sommato abbastanza simili. Ovviamente, lo sconto maggiore è quello sulla Renault Megane ibrida plug-in, pari a 7.650 euro, grazie agli ecoincentivi con rottamazione; tuttavia le Case compensano con sconti a volte piuttosto interessanti, tranne in qualche caso in cui il listino è già da considerarsi ridotto.

Tre le Case che propongono l’anticipo zero, resistono anche per questo mese Ford e Lancia, mentre è solo Fiat a proporre 180 giorni senza rate: l’offerta di Dacia per questo mese esclude le quattro rate in omaggio, almeno in questo esempio.

Guardando, invece, i valori delle rate, si nota come mediamente gli importi mensili siano piuttosto bassi, addirittura inferiori ai 200 euro per Dacia Sandero, Jeep Renegade, Opel Corsa, Subaru XV e Suzuki Swift.

Quando la rata include i servizi

L’aggiunta di servizi alle rate è una caratteristica propria ormai di ogni genere di finanziamento. Nelle offerte di esempio, messe in evidenza dalla comunicazione ufficiale, le Case scelgono se privilegiare la visualizzazione di importi più bassi, oppure rate un poco più alte ma comprendenti garanzie estese, manutenzione o assicurazioni.

In realtà, può anche capitare che, per una singola offerta, il servizio -che potrebbe essere anche un pacchetto di accessori- sia proposto totalmente in omaggio. Vediamo qualche esempio:

Abarth 695: Identicode, Polizza pneumatici

Alfa Romeo Tonale: Identicode, Polizza Pneumatici Plus, estensione di garanzia Maximun Care 1 anno/120.000 Km

Dacia Sandero Streetway: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance

Fiat Tipo Hybrid: Identicode, Polizza Pneumatici

Hyundai Tucson Hybrid: Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi; esempio su Prov. FI comprese imposte, facoltativa ma inclusa nell’esempio

Jeep Renegade: Identicode, Polizza pneumatici plus

Lancia Ypsilon Hybrid Silver: Identicode, Polizza Pneumatici

Renault Megane PHEV: Finanziamento protetto, pack service incluso comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km

Seat Ateca TSI: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Karoq: Pacchetto di Manutenzione Skoda Care Clever Value 3 anni e/o 45.000 km incluso nel finanziamento, extended warranty

Subau XV: 3 anni di tagliandi o 45.000 km, solo con finanziamento, 8 anni di garanzia a km illimitati

Suzuki Swift: Con offerta manutenzione inclusa, primi tre interventi di manutenzione ordinaria; con l’adesione a Suzuki Solutions Noproblem, tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale in omaggio

Volkswagen T-Roc TSI: Tech Pack incluso nel prezzo

L’inclusione dei servizi nelle rate prende spunto dagli storici leasing aziendali, oggi proposti dalle Case anche per i privati, con formule “senza pensieri”: vediamo ad esempio il noleggio a lungo termine Free2Move Lease per una Citroen C3, con gli importi che includono l’IVA.

Citroen C3 Aircross PureTech 110 Feel: primo canone 4.730 euro, 35 canoni mensili da 330 euro per 45.000 km; servizi inclusi: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, gestione sinistri, tassa di proprietà

TAN e TAEG in sensibile aumento

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Abarth 695 3,95 5,24 325 3,50 Alfa Romeo Tonale 6,95 8,16 325 3,50 Dacia Sandero Streetway 6,49 8,67 350 3 Fiat Tipo Hybrid 6,99 8,50 325 3,50 Ford Puma Hybrid 5,65 6,87 350 4 Hyundai Tucson Hybrid 5,95 7,03 395 3,90 Jeep Renegade 6,95 9,03 325 3,50 Lancia Ypsilon Silver Hybrid 6,85 9,38 325 3,50 Opel Corsa 8,49 10,73 399 3,5 Renault Megane PHEV 5,25 6,36 350 3 Seat Ateca TSI 8,59 10,18 345 2,25 Skoda Karoq 7,99 9,43 345 2,25 Subau XV 5,95 7,44 350 5 Suzuki Swift 6,33 7,99 300 3,40 Toyota Corolla Hybrid Touring Sports 7,69 9,01 390 3,90 Volkswagen T-Roc TSI 8,89 10,28 345 2,25

Osservando la tabella con i dati delle promozioni di novembre, notiamo analogie e differenze rispetto al mese scorso. I valori del costo di apertura pratica rimane più o meno lo stesso, con una forbice che va dai 325 ai 399 euro; stessa cosa per le spese mensili di incasso, con il record negativo di Subaru (5 euro al mese), il basso importo del gruppo Volkswagen e la formula dei marchi legati a Fiat, che nelle promozioni includono i 3,50 euro già nella rata di esempio.

A cambiare, invece, sono i tassi di interesse, mediamente più alti: il TAN arriva fino all’8.89% di Volkswagen, mentre in almeno tre esempi si supera la soglia del 10% per il TAEG, mai raggiunta negli analoghi valori del mese scorso. Occorre valutare bene questi dati, che riguardano anche i costi fissi e gli oneri finanziari, prima di attivare un finanziamento.