Nell’analisi delle promozioni nel mese di febbraio, grande importanza hanno ovviamente gli ecoincentivi statali con rottamazione. Quelli che hanno avuto maggiore successo riguardano le fasce di emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km, relativi alle piccole ibride come Fiat Panda e 500, o Lancia Ypsilon, e molti altri modelli compatti.

Il risultato è che nella prima settimana del mese di febbraio questi incentivi erano già finiti; restano invece i fondi per le auto meno inquinanti, ma anche più costose, come le ibride plug-in.

Le Case sono pertanto corse subito ai ripari, ridisegnando le offerte già lanciate ai primi del mese, oppure proponendo sconti anche senza rottamazione. Lo sconto rimane in ogni caso: dove non ci sono più incentivi statali, si spende qualcosa di più, ma la rottamazione non sempre è un obbligo.

Vedremo l’effetto che la fine degli incentivi 2023 avrà sulle vendite del nuovo, in un clima internazionale sempre piuttosto incerto, e con tassi di interesse sostanzialmente stabili.

Come supporto alla vendita, i servizi online per la promozione di nuovo e dell’usato attraverso i siti web delle Case sono sempre più perfezionati, anche con promozioni specifiche; tuttavia il gruppo Stellantis ha introdotto anche un classico numero telefonico unico per il supporto all’acquisto.

Offerte del mese di febbraio 2023

Una serie di promozioni ufficiali descritte con singoli articoli nel mese di febbraio:

Gli esempi sono stati descritti in singoli articoli, ma all'inizio del mese per alcune auto c'erano ancora i 2.000 euro di ecobonus rottamazione, poi non più presenti. Nei dati di queste tabelle, invece, sono stati considerati gli esempi senza ecobonus statale, tranne nelle ibride plug-in:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Stelvio Turbo Diesel 65.650 57.900 10.920 36 da € 490, dopo 30 giorni 40.063,51 No Citroen C4X 25.300 2.600, 23.600 senza finanziamento 6.676 35 da € 200 12.959 No Dacia Sandero Streetway 14.800 14.800 3.800 35 da € 138,83 9.620 No Fiat 500X 27.850 24.050, 25.550 senza finanziamento 3.670 60 da € 269 11.843,18 Sì (permuta o rottamazione) Ford Puma ST 35.500 31.350, 32.600 senza finanziamento 0 36 da € 539,69 17.395 No Mahindra KUV100 NXT K6+ GPL 17.395 15.445 2.396 48 da € 199, dopo 30 giorni 7.500 No Mazda2 benzina 19.000 17.000 euro, 16.500 euro in caso di permuta o rottamazione 5.680 36 da € 128,71 8.740 Sì (permuta o rottamazione) MINI Cooper 3 porte 27.300 27.300 8.200 35 da € 269,80 12.926,90 No Nissan Micra 18.950 16.100 5.507 36 da € 149 8.148,50 Sì Renault Twingo 15.350 14.600 4.150 35 da € 249 8.135,50 No Seat Tarraco 33.700 29.719,39 6.900 35 da € 379 14.824,63 No Skoda Kamiq 25.350 20.458,78 3.500 35 da € 199 13.582,02 Sì (permuta) Suzuki Across PHEV 55.400 51.400 14.550 36 da € 399, dopo 30 giorni 29.472,80 Sì (ecobonus) Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 37.300 33.800 10.200 47 da € 269,33 18.590 No Volkswagen Polo 22.000 19.230 4.100 35 da € 199 11.991,97 No

Abbiamo inserito un esempio di ecobonus su un'ibrida plug-in come la Suzuki Across, che consente un risparmio iniziale abbastanza consistente, ma altre Case prevedono comunque formule personalizzate di sconti con permuta o rottamazione, come Ecobonus Mazda, WeHybrid Bonus Toyota, o il Voucher Rottamazione Hyundai.

Un paio di offerte segnalate sono state subito ridefinite nel mese di febbraio, appena terminati gli ecoincentivi: la Fiat 500X, ad esempio, ha perso i 2.000 euro di bonus rottamazione, e gli importi indicati nella tabella prevedono la distribuzione di questo sconto tra anticipo, rate e maxi rata finale, con vincolo di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 12 mesi.

Anche la Volkswagen Polo include negli importi i 2.000 euro non più previsti dell’ecobonus, e riduce di pochissimo anche lo sconto della Casa, ora di 2.770 euro, ma non obbliga più alla rottamazione.

Per la Polo c’è una novità: l’offerta proposta è destinata a neopatentati minori di 30 anni, anche se non intestatari direttamente della vettura: un’operazione di marketing che recupera una fetta interessante di potenziali clienti.

La rata mensile è inferiore ai 200 euro, così come per altri modelli di febbraio, con l’importo più basso per la Dacia Sandero Streetway, 138,83 euro. Sempre più raro l’anticipo zero, negli esempi proposto solo da Ford, mentre di fatto sono sparite le agevolazioni del periodo Coronavirus, come rate da non pagare o rimborsate, o posticipazione della prima rata per diversi mesi.

Si comprano anche i servizi

Quasi sempre è possibile aggiungere alcuni servizi alle rate, anch’esse più o meno variamente configurabili; tuttavia, alcuni esempi proposti dalla comunicazione ufficiale delle Case mettono più in risalto questo vantaggio: vediamo qualche esempio.

Alfa Romeo Stelvio Turbo Diesel: Garanzia estesa Maximum Care facoltativa 1 anno/120.000 km, Identicode, Polizza pneumatici Plus

Dacia Sandero Streetway: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance e Manutenzione Ordinaria 3 anni o 50.000km

Fiat 500X: Identicode, Polizza pneumatici

Ford Puma ST: Corso gratuito di guida sportiva Ford Driving University con l’acquisto di una Ford Performance Car

Nissan Micra: Finanziamento Protetto, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione EXPERTA + 1 anno di assicurazione Pneumatici

Renault Twingo: Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 30.000 km, manutenzione ordinaria 3 anni o 30.000 km comprensiva di servizio door to door valet

Seat Tarraco: Due anni di garanzia aggiuntiva o fino a un massimo di 40.000 km

Skoda Kamiq: Pacchetto di manutenzione Skoda Care Clever Value 3 anni e/o 45.000 km

Suzuki Across PHEV: Primi tre tagliandi di manutenzione ordinaria in omaggio. Suzuki 3Plus : tre anni di garanzia/100.000 km, 5 anni/100.000 km sui componenti ibridi, 3 anni di Suzuki Road Assistance 24/7 in Italia ed Europa, 3 anni di controlli gratuiti. 1.000 euro di bonus ricarica con offerte sull’installazione di una WallBox e contratti luce e gas

1.000 euro di bonus ricarica con offerte sull’installazione di una WallBox e contratti luce e gas Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid: Garanzia Toyota Relax Plus

Volkswagen Polo: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km

Ci sono Case che non mancano mai di aggiungere servizi alle rate, come l’alleanza Renault-Nissan; particolarmente generosa è anche Suzuki, mentre il gruppo Volkswagen indica proposte diverse a seconda del modello.

Tra le novità del mese, la proposta Renault del servizio manutenzione con ritiro porta a porta, anche su una piccola come la Twingo a benzina. Ford, invece, regala un corso di guida sportiva acquistando una vettura della gamma Performance Car, in questo caso la Puma ST.

Toyota propone un finanziamento flessibile, con possibilità di restituzione anticipata, e con la scelta dei servizi disponibili; in più, aggiungendo 10 o 20 euro alla rata mensile, si ottengono alcuni optional aggiuntivi, tra cui un pacchetto di manutenzione prepagata.

L’acquisto di un’ibrida plug-in comprende quasi sempre la Wallbox per la ricarica, con diverse modalità, mediante accordi con le aziende di energia: Suzuki e Iren ad esempio scontano la Wallbox e regalano 1.000 euro di ricarica.

Sempre più offerte di noleggio a lungo termine

Se poi la scelta ricade su una formula di noleggio a lungo termine o leasing per privati, il gruppo dei servizi compresi nel canone aumenta in modo esponenziale: nella rata c’è proprio tutto, anche servizi che non sempre vengono proposti in un acquisto tradizionale.

Come esempi, vediamo le informazioni su due modelli Stellantis sensibilmente differenti: la Opel Crossland benzina, e la Peugeot 508 SW PHEV, querst’ultima con una percorrenza chilometrica piuttosto bassa:

Opel Crossland Edition 1.2 benzina 110 CV: primo canone 8.554 euro, 35 canoni mensili da 349 euro per 45.000 km; servizi inclusi: Tassa di proprietà, Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe.

Peugeot 508 SW PHEV: primo canone 8.290 euro, 35 canoni mensili da 618,86 euro per 10.000 km; servizi inclusi: Manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko con franchigia, tassa di proprietà.

Il TAEG al 10% si allontana

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Stelvio Turbo Diesel 6,70 7,59 325 3,50 incluse nella rata Citroen C4X 7,99 9,83 395 3,5 Dacia Sandero Streetway 6,99 9,09 350 3 Fiat 500X 7,99 9,54 325 3,50 incluse nella rata Ford Puma ST 6,95 8,11 390 5 Mahindra KUV100 NXT K6+ GPL 8,45 10,52 350 5 Mazda2 benzina 6,99 9,53 399 4,5 MINI Cooper 3 porte 5,99 8,10 350 5 Nissan Micra 5,99 8,16 350 3 Renault Twingo 6,25 8,46 350 3 Seat Tarraco 8,59 9,97 345 2,25 Skoda Kamiq 6,99 8,43 345 2,25 Suzuki Across PHEV 6,51 7,20 300 3,40 Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid 8,49 9,71 390 3,90 Volkswagen Polo 9,39 11,24 345 2,25

L’ultima tabella dei tassi di interesse e dei costi fissi mostra una novità rispetto a gennaio: il TAEG, almeno sui modelli di esempio, è lievemente più basso, e superiore al 10% solo su Mahindra e soprattutto Volkswagen, che va oltre l’11%. Il valore minore del TAN è per MINI e Nissan Micra, che però non fanno meglio del 5,99%.

Sempre costanti gli importi di apertura pratica, con 399 euro come massimo e Suzuki ancora ferma a 300 euro, mentre salgono un po’ le spese di incasso mensili, dove primeggia il gruppo Volkswagen con 2,25 euro a rata. Sono valori importanti, che ci danno un’idea dei costi in più da sostenere in un finanziamento rateale di questi tempi.