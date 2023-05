Tante le offerte per il mese di maggio, con un andamento generale in lieve ripresa, e la compresenza di Ecobonus statali per elettriche e ibride plug-in, e di altre offerte con la collaborazione di Case e concessionarie.

Pur in assenza di proposte particolarmente differenti rispetto ai mesi scorsi, c’è qualche novità, ad esempio con i primi casi di abbassamento consistente dei tassi di interesse.

Nell’incertezza generale del mercato, anche per la situazione internazionale, le Case continuano a promuovere le offerte con servizi internet sempre aggiornati: in alcuni siti web sono cambiate le pagine dedicate alle promozioni e sono stati perfezionati i servizi a distanza, sia con chatbot che impiegano intelligenza artificiale, sia con il supporto di consulenti telefonici anche la Domenica, come nel rinnovato “Ciao Fiat customer service”.

Offerte del mese di maggio 2023

Per queste promozioni, sono previsti singoli articoli nel mese di maggio:

Come di consueto, la formula più scelta dalle Case per le promozioni ufficiali di esempio è il finanziamento “balloon”, quindi con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale: questi alcuni dati tra le proposte del mese analizzate:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Stelvio turbo diesel 65.650 57.892 10.709 35 da € 490 40.604 No Audi Q3 TDI 49.965 48.440 16.532,25 35 da € 399 23.290,96 No Citroen C3 benzina 18.200 14.250, 15.250 senza finanziamento 3.042 35 da € 120 9.770 No Dacia Jogger HEV 25.550 25.550 7.125 36 da € 198,68 17.119 No Fiat 500C MHEV 20.500 16.900, 18.400 senza finanziamento 6.081 59 da € 149 6.765,5 Sì (permuta o rottamazione) Ford Kuga PHEV 44.500 37.750 3.800 36 da € 324,82 25.365 Sì (ecobonus senza rottamazione) Hyundai i20 benzina 19.400 16.500, 17.300 senza finanziamento 3.450 36 da € 148,96 10.670 Sì (voucher permuta o rottamazione) Jeep Grand Cherokee PHEV 96.000 96.000 29.659 47 da € 799 44.175,64 No Lancia Ypsilon Gold MHEV 19.000 15.000, 16.800 senza finanziamento 2.997 35 da € 189 8.782 Sì (rottamazione) Mazda 3 HEV 27.870 25.620 8.050 36 da € 228,56 13.098,9 Sì (rottamazione) MG HS benzina 24.990 22.740 6.030 35 da € 269 12.995 No Nissan Micra benzina 18.950 16.100 5.980 36 da € 149 8.148,50 Sì (permuta o rottamazione) Opel Grandland benzina 33.200 25.300, 28.800 senza finanziamento 0 35 da € 419 17.676 Sì (rottamazione) Peugeot 208 benzina 19.820 15.870, 16.870 senza finanziamento 4.231 35 da € 130 10.285,10 No Renault Austral HEV 39.700 38.750 9.650 36 da € 299,97 24.217 No Seat Arona benzina 21.200 17.994,95 4.000 35 da € 189 10.738,64 No Skoda Fabia benzina 18.450 15.406,30 2.900 35 da € 149 10.040,12 No Toyota Corolla HEV 33.300 29.300 9.200 47 da € 238,90 15.832,50 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Golf 8 benzina 32.100 29.782 6.450 35 da € 279 18.677,70 No

Tra le particolarità da notare, il fatto che sia Dacia che Jeep forniscono per il finanziamento un prezzo suggerito, che però non prevede un ulteriore sconto, né statale né con Ecobonus: il vantaggio è distribuito nel totale del finanziamento, ma il prezzo di partenza non viene abbassato.

Ovviamente, gli sconti maggiori avvengono con le auto meno inquinanti, come la Ford Kuga dell’esempio; da segnalare però l’offerta della Opel Grandland, che a un forte ribasso del listino iniziale permette anche di non versare anticipo.

C’è poi lo sconto sulla Stelvio turbo diesel, che, al pari di Giulia, è sempre piuttosto consistente: 7.758 euro senza rottamazione. A questo proposito, non tutti i modelli prevedono necessariamente la rottamazione o la permuta, e alcune Case, come Hyundai, restano fedeli alla formula del Voucher specifico da scaricare online per ottenere lo sconto.

A questi importi, per le auto meno inquinanti, si possono aggiungere ulteriori incentivi territoriali.

L’anticipo e le rate da versare sono ovviamente proporzionali al prezzo di acquisto, ma in generale il rapporto è impostato in modo da mantenere basso il valore della rata mensile, che nei nostri esempi parte da 120 euro per una Citroen C3 a benzina.

Nelle rate anche i servizi inclusi

Ormai tutte le proposte delle Case permettono l’aggiunta di servizi, tra assicurazioni, estensioni di garanzia e offerte di manutenzione, con tante possibilità di personalizzazione.

Le offerte di esempio, però, ci danno un’idea delle politiche delle Case, anche a livello di comunicazione con il pubblico:

Alfa Romeo Stelvio turbo diesel: Extended Care Premium, 1 anno/120.000 km, Identicar 12 mesi, Tyre Insurance

Audi Q3 TDI: Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km, manutenzione Premium Care 24/30.000 km in omaggio

Dacia Jogger HEV: Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Fiat 500C MHEV: Identicar, Tyre Insurance

Jeep Grand Cherokee PHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance

Lancia Ypsilon Gold MHEV: Polizza cristalli, Tyre Insurance

MG HS benzina: Assicurazione facoltativa incendio, furto e garanzie cristalli, atti vandalici, eventi naturali, assistenza Furto e 24 mesi di valore a nuovo; durata 36 mesi

Nissan Micra benzina: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Renault Austral HEV: Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km, manutezione ordinaria 3 anni o 50.000 km comprensivo di servizio door to door valet; GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Seat Arona benzina: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Fabia benzina: Extended warranty

Toyota Corolla HEV: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, Restart e Kasko disponibili su richiesta

Volkswagen Golf 8 benzina: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o 80.000 km

Più o meno prosegue quanto visto il mese scorso, con il gruppo Renault-Nissan e Dacia che aggiunge tanti servizi alla rata, e include il recente “door to door valet” per la manutenzione con ritiro e consegna a domicilio o l’assicurazione GAP che copre il danno materiale diretto in caso di furto o distruzione totale dell’auto.

Per il gruppo Stellantis vengono proposte negli esempi alcune assicurazioni aggiuntive, mentre nelle Case legate a Volkswagen c’è più spesso l’estensione di garanzia, con la possibilità di acquistare servizi di manutenzione prepagata con sconto fino al 50%.

Importanti anche le agevolazioni offerte anche al di là dei finanziamenti, come la formula Relax Plus di Toyota che consente l’estensione di garanzia per diversi anni, o le garanzie superiori ai canonici due anni come i 5 di Hyundai o i ben 7 o 150.000 km per le MG.

Leasing per privati come alternativa

Forse per il futuro ci saranno meno offerte legate al possesso dell'auto, e più proposte di pagamenti mensili destinati al solo utilizzo. Questa formula, un tempo riservata alle aziende, è ora estesa anche ai privati, con gli esempi con IVA inclusa.

Vediamo, ad esempio, una proposta di Volvo, che prima riservava questo tipo di esempi ufficiali solo alle imprese:

Volvo XC40 B3 Mild Hybrid Automatica Essential MY24: listino 40.900 euro, listino scontato 38.258 euro, primo canone 10.755,52 euro, 35 canoni mensili da 321,45 euro per 60.000 km, riscatto 21.041,90 euro; servizi inclusi: Pacchetto manutenzione PLUS 36 mesi/90.000 km, Garanzia Estesa per il terzo anno/200.000 km.

A differenza di altri esempi relativi al noleggio a lungo termine, nei quali ci sono solo i valori di primo canone e canoni mensili, qui ci sono altri importi, compreso il prezzo scontato di listino o il valore di un eventuale riscatto.

Tassi di interesse, si scende un po’

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Stelvio turbo diesel 6,7 7,47 395 3,5 incluse nella rata Audi Q3 TDI 5,99 6,86 345 2,25 Citroen C3 benzina 6,99 9,26 395 3,5 Dacia Jogger HEV 6,99 8,34 350 3 Fiat 500C MHEV 8,25 10,28 395 3,5 Ford Kuga PHEV 2,95 3,75 390 5 Hyundai i20 benzina 6,95 9,02 395 3,90 Jeep Grand Cherokee PHEV 6,49 7,07 395 3,5 incluse nella rata Lancia Ypsilon Gold MHEV 7,99 10,35 395 3,5 incluse nella rata Mazda 3 HEV 6,99 8,73 399 4,5 MG HS benzina 7,97 9,80 399 4,5 Nissan Micra benzina 6,99 7,79 350 3 Opel Grandland benzina 9,95 11,53 395 3,5 incluse nella rata Peugeot 208 benzina 7,99 10,28 395 3,5 incluse nella rata Renault Austral HEV 5 5,86 350 3 Seat Arona benzina 7,99 9,78 345 2,25 Skoda Fabia benzina 6,99 8,81 345 2,25 Toyota Corolla HEV 8,49 9,87 390 3,90 Volkswagen Golf 8 benzina 7,49 8,67 345 2,25

Facendo un’analisi rapida dei tassi di interesse, TAN e TAEG, sembra che ci sia un lieve calo rispetto allo scorso mese, almeno a livello generale: in questo mese, ad esempio, il TAEG supera il 10% solo per Fiat, Lancia e Opel.

Renault mantiene il TAEG sotto il 6%, mentre questo mese i numeri migliori sono per la Ford Kuga, con un TAN al 2,95% visto raramente nei mesi precedenti.

La soglia dei 400 euro non viene superata negli esempi analizzati, ed è sempre il gruppo Volskwagen, con 345 euro, a proporre il valore più basso, così come le spese mensili di incasso, contenute in 2,25 euro.