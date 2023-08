Nel pieno dell'estate, continuano le proposte delle Case per il cambio dell'auto durante la bella stagione: nel complesso, le proposte sono in linea con quelle di luglio, ma con alcune novità che riguardano lo sconto iniziale, i servizi inclusi, e anche i tassi di interesse che in rarissimi casi possono arrivare al valore zero, scomparso ormai da tempo.

Ci sono ancora agevolazioni statali per le auto meno inquinanti, con o senza rottamazione, ma in linea di massima gli sconti arrivano da Case e Concessionarie, con contributi territoriali variabili.

A volte viene data la possibilità di ritardare il pagamento della prima rata, per passare un’estate più tranquilla: in ogni caso, accanto alle promozioni pubblicate nei siti ufficiali, continuano le iniziative per la ricerca di informazioni, da chat virtuali e reali a virtual showroom, fino a ricerche online di vetture disponibili e numeri telefonici dedicati per ottenere consigli personalizzati.

Offerte del mese di agosto 2023

Le promozioni del mese di agosto alle quali fanno riferimento singoli articoli:

Di seguito la tabella di confronto degli importi dei finanziamenti “balloon”, con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Stelvio diesel 65.650 57.892 11.060 35 da € 490 40.604 No Audi Q2 benzina 40.130 38.300 13.305,69 35 da € 329 18.426,13 No Citroen C5 X benzina 36.200 29.700, 30.700 senza finanziamento 8.115 35 da € 299 16.235 No Cupra Formentor PHEV 43.290 34.792,75 6.950 35 da € 295 23.260,42 Sì (ecobonus) Dacia Jogger GPL 19.700 19.700 4.950 36 da € 198,77 12.608 No EVO 3 benzina 16.900 15.900 4.523 79 da € 199, prima rata a 180 giorni 0 No Fiat Panda MHEV 15.500 10.950, 12.450 senza finanziamento 0 59 da € 153 6.938,5 Sì (rottamazione fino a Euro 2) Ford Focus MHEV 31.000 24.800, 26.800 senza finanziamento 2.800 36 da € 222,88 16.120 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai i10 benzina 16.950 16.050, 15.450 senza finanziamento 3.400 36 da € 98,69 9.492 Sì (permuta o rottamazione) Jeep Avenger benzina 26.300 26.300 8.171 47 da € 199 13.869,95 No Lancia Ypsilon MHEV 19.000 15.000, 16.800 senza finanziamento 3.583 47 da € 159 7.877 Sì (rottamazione) Nissan Qashqai MHEV 31.570 27.120, 27.870 senza finanziamento 6.212 2 da € 1, 34 da € 229 18.942 Sì (permuta o rottamazione) Opel Crossland benzina 25.120 17.950, 19.950 senza finanziamento 0 35 da € 277 13.039 No Peugeot 3008 diesel 42.070 36.320, 37.320 senza finanziamento 6.204 2 da € 0, 33 da € 399 24.109 No Renault Megane Sporter diesel 29.800 26.450 7.700 36 da € 239,70 13.900 No Skoda Superb Wagon diesel 45.850 8.688,24 12.000 35 da € 399 18.948,88 No Skoda Kodiaq benzina 40.850 35.557,80 8.600 35 da € 349 21.288,16 No Toyota C-HR HEV 33.500 27.750 8.330 23 da € 208,76 17.621,25 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Tiguan benzina 35.500 31.523 6.850 35 da € 279 20.355,70 No

La situazione è piuttosto varia, anche se in qualche modo omogenea per ogni gruppo automobilistico. Troviamo sconti iniziali piuttosto consistenti in alcuni casi, come l’Alfa Romeo Stelvio o la Cupra Formentor PHEV, quest’ultima grazie a 4.000 euro di ecobonus rottamazione e circa 4.500 euro di contributo Cupra e Cupra Garage.

Con o senza sconto iniziale, è comunque sempre prevista qualche agevolazione: tra queste, l'anticipo zero per Opel Crossland o Fiat Panda, quest'ultima con rottamazione di un usato fino a Euro 2, le prime due rate a un euro per Nissan Qashqai o il salto delle prime due rate per la Peugeot 3008, oppure l'assenza di maxi rata sulla EVO 3 con il finanziamento a 84 mesi.

Curioso il caso della i10: se si compra a rate, inferiori ai 100 euro, c'è il tasso zero e il Voucher permuta o rottamazione, mentre senza il finanziamento si aggiunge uno sconto di altri 600 euro.

Sono soltanto degli esempi tra le tante possibilità disponibili, ma rendono l’idea della situazione del mese, e permettono un confronto di massima prima della contrattazione.

La differenza è nei servizi inclusi nella rata

Più o meno tutte le Case consentono di aggiungere alcuni servizi, che raramente sono in omaggio, come ad esempio la manutenzione sulla Audi Q2, e più spesso distribuiti nel pagamento mensile della rata.

C’è chi nella comunicazione ufficiale preferisce mostrare il costo minore, e chi invece punta proprio su assicurazioni, manutenzione, garanzia:

Alfa Romeo Stelvio diesel: Extended Care Premium 1 anno/120.000 km, Identicar 12 mesi, Tyre insurance, facoltativi ma inclusi nell’esempio

Audi Q2 benzina: Estensione di garanzia Audi Extended Warranty 1 anno/60.000 km; Manutenzione Premium Care 24 mesi/30.000 km in omaggio

Cupra Formentor PHEV: 2 anni di garanzia aggiuntiva o fino a un massimo di 40.000 km

Dacia Jogger GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance, manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

EVO 3 benzina: Identicode, Polizza pneumatici

Fiat Panda MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance, facoltativi

Jeep Avenger benzina: Identicar 12 mesi, Tyre insurance

Nissan Qashqai MHEV: GAP Insurance in caso di furto/danno totale, Pack Service comprendente 3 anni di Protezione Auto + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Renault Megane Sporter diesel: Pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 45.000 km, manutezione ordinaria 1 anno o 15.000 km

Skoda Superb Wagon diesel: extended warranty

Skoda Kodiaq benzina: extended warranty

Volkswagen Tiguan benzina: Estensione di garanzia extra time 2 anni o fino a 80.000 km

Diverse case, come Ford, Citroen o Peugeot, scelgono di non indicare servizi negli esempi; al contrario, per Renault, Dacia e Nissan sono un valore aggiunto alla rata, e questo viene sottolineato anche nella comunicazione ufficiale.

Ancora una volta, Toyota indica numerosi servizi facoltativi senza quantificarli in un esempio, ma offre in compenso offre un finanziamento variamente configurabile, e garanzie superiori ai 2 anni di legge, così come altre Case, tra cui Hyundai.

Per il gruppo Volkswagen, invece, l’offerta è sull’estensione di garanzia di due anni, che a volte supera quindi il periodo delle mini rate.

Le offerte di Leasing per privati

Naturalmente, le Case propongono anche offerte di noleggio a lungo termine o leasing: quest’ultima formula era prima molto diffusa solo per le aziende, mentre da diverso tempo è disponibile anche per i privati.

Mercedes e BMW propongono rispettivamente le formule Leasing MyDrivePass e Why-Buy, comprensive di IVA:

Mercedes Classe A 250 e Plug-in hybrid Automatic Advanced Plus Progressive: l’esempio prevede un anticipo di 9.760 euro e 35 canoni mensili da 426 euro solo con Pneumatici invernali, con Ecobonus statale senza rottamazione, ma la formula prevede un anticipo flessibile, anche zero, il chilometraggio finale inserito nel contratto e servizi assicurativi facoltativi, tutti integrabili nel piano finanziario, dalla protezione del credito alla polizza incendio/furto, fino alla tutela patente

BMW Serie 2 Coupé 220i M Sport: anticipo di 15.750 euro insieme al primo canone di 399,86, più altri 35 canoni dello stesso importo. Bollo, Manutenzione e RCA in aggiunta al canone su richiesta

Una soluzione che quindi, su richiesta, può essere integrata con il pagamento della maggior parte delle spese di utilizzo dell’auto, e che in linea di massima prevede la restituzione della vettura dopo il pagamento dei canoni.

Il ritorno del tasso zero

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Stelvio diesel 6,99 7,78 395 3,50, incluse nella rata Audi Q2 benzina 6,99 8,10 329 2,25 Citroen C5 X benzina 7,99 9,49 395 3,50, incluse nella rata Cupra Formentor PHEV 6,99 7,98 345 2,25 Dacia Jogger GPL 6,99 8,65 350 3 EVO 3 benzina 6,95 9,48 325 3,50, incluse nella rata Fiat Panda MHEV 8,75 10,82 395 3,50, incluse nella rata Ford Focus MHEV 2,95 4,12 390 5 Hyundai i10 benzina 0 1,70 395 3,90 Jeep Avenger benzina 6,45 7,74 395 3,50, incluse nella rata Lancia Ypsilon MHEV 8,49 10,69 395 3,50, incluse nella rata Nissan Qashqai MHEV 5,99 6,54 350 0 i primi 2 mesi, 3 gli altri 34 mesi Opel Crossland benzina 8,99 10,84 395 3,50, incluse nella rata Peugeot 3008 diesel 7,99 9,06 395 3,50, incluse nella rata Renault Megane Sporter diesel 6 7,35 350 3 Skoda Superb Wagon diesel 8,49 9,70 345 2,25 Skoda Kodiaq benzina 8,49 9,66 345 2,25 Toyota C-HR HEV 6,99 8,80 390 3,90 Volkswagen Tiguan benzina 7,49 8,62 345 2,25

Purtroppo il tasso zero non è la normalità, e la media mensile dei tassi non è neppure bassissima: per il TAN si va dal 5,99% di Nissan all’8,49% di Fiat e Lancia, che superano anche il 10% per il TAEG.

Tuttavia, già Ford propone nuovamente il suo microtasso del 2,95%, che consente di mantenere contenuto l’importo della rata; fa meglio ancora Hyundai, con il TAN a 0 , il TAEG all’1,70% e una rata inferiore ai 100 euro per la piccola i10.

Si spera che questo tipo di promozione diventi la norma, e non l’eccezione. Costanti, invece, i costi per l’apertura pratica, sempre più vicini ai 400 euro, spesso distribuiti nel credito complessivo.