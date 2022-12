Si chiude il 2022 in una clima di incertezza, con tante situazioni internazionali non ancora risolte, e con i timori per una possibile crisi energetica, che potrebbe coinvolgere non solo le auto tradizionali, ma anche le nuovissime elettriche.

L’anno, però, si conclude anche con una buona serie di promozioni da parte delle Case automobilistiche, che propongono comunicati ufficiali con esempi su ogni modello della propria gamma, con motori più o meno eco-friendly e allestimenti non solo di base.

Come di consueto, analizziamo alcune offerte significative del mese, concentrate soprattutto sulle mini-rate di tre o quattro anni, sempre più ridotte per favorire la distribuzione del costo nel tempo, a discapito della maxi rata finale.

Qualcuno propone ancora l’anticipo zero, e nessuno il tasso zero: anzi, in generale, i tassi di interesse tendono a salire, al pari del mese scorso.

Si attende, quindi, la situazione futura, ma anche la prossima rivoluzione delle Concessionarie: non a caso, tutti i siti hanno sezioni web che non aiutano solo a cercare i modelli in pronta consegna, ma propongono sistemi di vendita con sconti specifici.

Alcune Case, in particolare, aggiungono coupon di offerte speciali a quelle già in corso: per fare un esempio tra i tanti, il coupon Opel Your Winter, con 500 euro di sconto su tutta la gamma.

Offerte del mese di dicembre 2022

Ecco alcune promozioni analizzate con singoli articoli nel mese di dicembre:

Da questi esempi, trattati in modo specifico negli articoli, possono essere estratti alcuni dati significativi per capire soprattutto l’andamento generale per le offerte di finanziamento del mese, in questo caso tutti del tipo “baloon”.

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Giulia 59.550 52.000 17.480 36 da € 490 dopo 30 giorni 26.333,23 No Citroen C5 Aircross PHEV 44.850 35.199, 37.199 senza finanziamento 8.194 35 da € 250 24.790 Sì (ecoincentivi) Dacia Duster GPL 17.300 17.300 5.000 36 da € 149,07 10.380 No Fiat Panda GPL 16.300 13.350, 14.850 senza finanziamento 2.270 60 da € 139 6.916,64 Sì Ford Fiesta 20.550 17.950, 18.700 senza finanziamento 0 36 da € 297,7 10.069,5 No Hyundai Kona Hybrid 30.400 26.200, 26.750 senza finanziamento 8.720 36 da € 228,93 14.896 Sì Jeep Compass 4xe 50.599 42.900 12.760 48 da € 299 24.855,56 Sì (ecoincentivi) Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 19.900 15.400, 17.200 senza finanziamento 0 48 da € 245,50 7.764,25 Sì Mazda3 27.500 25.570 8.420 36 da € 228,70 12.100 Sì Opel Mokka 1.2 Edition 25.500 22.500, 23.500 senza finanziamento 0 35 da € 335,55 15.952,79 No Renault Clio E-Tech 21.600 19.950 5.300 36 da € 150,15 12.096 No Seat Arona TSI 20.600 17.251,07 4.000 35 da € 179 10.434,72 No Skoda Kodiaq 32.600 28.666,46 6.600 35 da € 319 16.513,20 No Subaru Impreza 24.100 22.900 6.998 36 da € 189 dopo 30 giorni 12.050 No Suzuki Swace 29.500 25.500 6.300 36 da € 299 11.785,25 Sì Toyota Aygo X 17.000 12.500 3.200 47 da € 108,73 7.187,50 Sì Volkswagen Golf TSI 28.400 25.773 5.300 35 da € 299 14.720,28 No

C’è una certa continuità tra queste offerte e quelle dei due mesi precedenti, compreso lo sconto maggiore quando comprende i 4.000 euro di ecoincentivi statali con rottamazione per le vetture ibride plug-in, come ad esempio la C5 Aircross o la Jeep Compass 4xe.

Dove non ci sono gli ecoincentivi, subentrano direttamente le Case, con offerte che a volte prevedono anche la rottamazione o la permuta.

Sono sempre Lancia e Ford a proporre l’anticipo zero, ora affiancati anche dalle vetture Opel, mentre sono praticamente scomparse le “rate in omaggio”: si cerca al limite di mantenere basso il valore della rata.

Certamente questo è più semplice quando si parte da listini piuttosto bassi come per Panda, Aygo o Duster, ma anche con listini più sostenuti, come per Clio, Arona, Impreza, le rate rimangono comunque sotto i 200 euro al mese.

La sfida dei servizi

I servizi compresi nelle rate del finanziamento sono di solito variamente configurabili, ma la Case seguono nella comunicazione ufficiale una specifica politica: c’è chi regala il servizio, chi lo distribuisce nelle rate, o chi lo rende disponibile ma non lo aggiunge, come ad esempio Toyota, mostrando così i valori base del finanziamento.

Per tutte, comunque, la presenza di assicurazioni, manutenzione e garanzie estese, a volte su tutta la gamma, permette di avvicinare i finanziamenti tradizionali a dei noleggi a lungo termine “senza pensieri”. Qualche esempio:

Alfa Romeo Giulia: Identicode, polizza pneumatici Plus, polizza furto e incendio calcolata su cliente residente in provincia di Bologna

Citroen C5 Aircross PHEV: Servizio facoltativo IdealDrive che comprende 2 anni di garanzia contrattuale più 1 anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30000 Km. Stazione di ricarica WallBox da 2,3 Kw, esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale aggiornamento a 7,4 Kw da eseguire da un elettricista qualificato

Dacia Duster GPL: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance e manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km

Hyundai Kona Hybrid: Polizza furto/incendio facoltativa ma inclusa nell’esempio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi

Jeep Compass 4xe: Easy Wallbox, 1 anno di ricariche pubbliche Free2Move facoltaivo, Identicode, Polizza Pneumatici Plus

Mazda3: Polizza Stop &Go durata 24 mesi con coperture a tutela della mobilità su strada, auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale, recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa; polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale, durata pari al finanziamento, premio. Le assicurazioni sono facoltative, pertanto non incluse nel TAEG

Opel Mokka: sulle auto in pronta consegna, 100% di sconto sugli optional presenti, esclusa la vernice

Renault Clio E-Tech: Finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km, manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km

Seat Arona TSI: Due anni di garanzia aggiuntiva oppure fino a un massimo di 40.000 km totali

Skoda Kodiaq: Pacchetto di Manutenzione Skoda Care Clever Value 3 anni e/o 45.000 km

Subaru Impreza: 3 anni di tagliandi o 45.000 km, 8 anni di garanzia / km illimitati

Suzuki Swace: Offerta “manutenzione inclusa” che include i primi 3 interventi di manutenzione ordinaria previsti dal libretto, opzione NoProblem che include 3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale, offerta dalle Concessionarie; garanzia di 3 anni o 100.000 km sulla vettura, 10 anni o 250.000 km su componenti del sistema ibrido, alternatore e batteria al litio, 12 anni sulla corrosione passante

Toyota Aygo X: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta

Volkswagen Golf TSI: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 km

Da segnalare l’offerta della Wallbox per alcune ibride plug-in, come Citroen o Jeep, e l’originale proposta di Opel, che offre gratuitamente gli optional presenti nelle auto in pronta consegna, ad eccezione della vernice extra-serie.

Il noleggio a lungo termine, uno sguardo al futuro

Abbiamo visto che le offerte di finanziamento si avvicinano a quelle del noleggio a lungo termine o al leasing per privati, ma ormai tutte le Case hanno proposte specifiche per queste ultime formule di acquisto.

Due i principi di fondo: una rata che comprende tutti i costi principali della vettura, e un’auto che non si compra, ma della quale si paga l’utilizzo, con la restituzione finale.

Le promozioni in tal senso stanno aumentando sempre di più, sia per il prezzo crescente delle auto stesse, sia perché i tempi di utilizzo variano con maggiore libertà rispetto ai canonici tre o quattro anni, a volte anche per le previsioni di un cambio di modello o di tecnologia.

Vediamo ad esempio due formule di noleggio a lungo termine per privati molto in linea con i tempi: myMobilityPass di Mercedes e Free2Move Lease di Peugeot.

Mercedes GLC Coupé: primo canone 10.000 euro, 36 canoni mensili da 835 euro per 30.000 km; servizi inclusi: Immatricolazione e tasse, copertura RCA, incendio e furto, cristalli, atti vandalici ed eventi, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa. Ulteriori servizi disponibili su richiesta

Peugeot 208 PureTech 75: primo canone 3.620 euro, 23 canoni mensili da 278,89 euro per 20.000 km; servizi inclusi: Manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, garanzia Kasko con franchigia 500 euro, tassa di proprietà

TAN e TAEG si confermano in salita

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Giulia 3,99 9,05 325 3,50 incluse nella rata Citroen C5 Aircross PHEV 6,49 7,49 350 3,5 incluse Dacia Duster GPL 6,49 8,37 350 3 Fiat Panda GPL 6,99 9,42 325 3,50 incluse nella rata Ford Fiesta 5,65 7,19 350 4 Hyundai Kona Hybrid 6,45 7,94 395 3,90 Jeep Compass 4xe 6,95 8,10 325 3,50 incluse nella rata Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 6,85 9,01 325 3,50 incluse nella rata Mazda3 5,99 7,70 399 4,5 Opel Mokka 7,99 9,40 399 3,5 incluse nella rata Renault Clio E-Tech 5,25 6,78 350 3 Seat Arona TSI 8,59 10,51 345 2,25 Skoda Kodiaq 8,99 10,39 345 2,25 Subaru Impreza 6,95 7,79 350 5 Suzuki Swace 6,29 7,53 300 3,40 Toyota Aygo X 7,69 10,19 390 3,90 Volkswagen Golf TSI 8,89 10,38 345 2,25

L’ultima tabella da analizzare riguarda i tassi di interesse, e alcune spese fisse. La spesa per l’apertura pratica non supera mai i 400 euro -399 euro su Mazda3 e Opel Mokka, 395 su Hyundai Kona- ma non scende sotto i 300 euro, valore proposto per la Suzuki Swace.

Le spese di incasso più basse sono per il gruppo Volkswagen, con 2,25 euro al mese, anche se le vetture di Stellantis includono questo costo, nell’ordine dei 3,5 euro al mese, nel valore della rata proposto negli esempi. Il valore più alto rimane di 5 euro al mese per le rate Subaru.

Simili a novembre sono invece i tassi di interesse, che si confermano più alti rispetto ai mesi precendenti. A dicembre i TAN superiori restano quelli del gruppo Volkswagen, fino all’8,99% per la Skoda Kodiaq, e anche il TAEG supera il 10%, con il dato peggiore per la Seat Arona TSI (10,51%); anche per Toyota siamo oltre il 10%.

A parte il TAN del 3,99% sull’Alfa Romeo Giulia, che si muove anche su importi diversi, il TAN più basso è per la Renault Clio E-Tech (5,25%), che fa registrare anche il miglior TAEG (6,78%).

Sono dati importanti che, seppure da leggere in proporzione al costo totale, sono da prendere in considerazione prima di attivare un finanziamento.