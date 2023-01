L’inizio del 2023 rispetto alla fine dello scorso anno non è cambiato molto dal punto di vista delle prospettive internazionali, politiche ed energetiche; tuttavia, l’anno si apre con il ritorno degli ecoincentivi rottamazione, estesi a varie categorie di veicoli, purché entro certe soglie di emissioni.

Di fatto, sono tornati gli sconti anche su veicoli più inquinanti, come le mild-hybrid con CO2 da 61 a 135 g/km: per la rottamazione si ottiene al massimo un contributo di 2.000 euro, ma si tratta anche dei modelli più venduti in Italia, e quindi questi incentivi sono destinati a finire presto.

D’altro canto, sfruttando il lancio dato dagli incentivi statali, le Case hanno genericamente ampliato le proprie offerte, anche senza la necessità di rottamazione o per modelli che non possono accedere al bonus, con sconti interessanti e rateazioni variamente configurabili.

I tassi di interesse si mantengono sostanzialmente stabili, quindi un po’ più alti rispetto a un anno fa, e con la totale scomparsa del tasso zero; però compaiono sconti consistenti, e in alcuni casi è prevista anche l’assenza di anticipo.

Mantengono sempre una grande importanza i sistemi di vendita online del nuovo e dell’usato, spesso con promozioni specifiche.

Offerte del mese di gennaio 2023

Ecco alcune promozioni analizzate con singoli articoli nel mese di dicembre:

Gli esempi trattati con singoli articoli, pur essendo solo alcune delle proposte del periodo, sono significativi per capire le tipologie di offerte, in particolare per i finanziamenti con anticipo, piccole rate mensili e maxi rata finale, con opzione di sostituzione, restituzione e riscatto. Vediamo di confrontare qualche dato:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Tonale Diesel 130 CV 41.000 39.800 10.560 36 da € 329 dopo 30 giorni 24.385,34 No Audi A3 Sportback 43.280 41.450 12.553,88 35 da € 369 20.837,98 No Citroen C3 You PureTech 19.500 13.988, 15.050 senza finanziamento 0 35 da € 199,99 10.500,73 No Dacia Jogger GPL 19.350 19.350 4.900 36 da € 198,80 11.997 No DS 9 E-Tense 64.400 57.900 11.440 35 da € 599,90, dopo 30 giorni 10.069,5 Sì (permuta) Fiat 500 Hybrid 17.800 12.300, 13.800 senza finanziamento 2.800 60 da € 129 5.384,77 Sì (ecoincentivi CO2 61-135) Ford Ecosport Titanium EcoBoost 24.750 20.750, 21.500 senza finanziamento 0 36 da € 356,23 11.880 No Jeep Wrangler Unlimited 4xe 85.500 81.000 20.240 48 da € 699, dopo 30 giorni 42.969,64 No Lancia Ypsilon Hybrid Silver 17.100 11.450, 15.250 euro senza ecoincentivo e finanziamento, 13.250 con ecoincentivo e senza finanziamento 1.820 36 da € 129 7.601,73 Sì (ecoincentivi CO2 61-135) Mahindra KUV100 NXT K6+ GPL 17.935 16.595 3.301 84 da € 199 dopo 30 giorni Non prevista No Mazda CX-30 27.530 22.100 euro con rottamazione e incentivi statali, 24.600 euro con finanziamento senza permuta o rottamazione 5.910 36 da € 198,85 12.581 Sì (ecoincentivi CO2 61-135) Opel Astra 5p PHEV 39.649 33.549, 34.249 euro senza finanziamento 10.544,78 35 da € 249 21.789,90 Sì (ecoincentivi) Peugeot 308 PHEV 41.050 35.450 7.899 35 da € 299 21.912,50 Sì (ecoincentivi) Renault Captur PHEV Techno 34.650 28.250 6.750 36 da € 169,19 19.750,50 Sì (ecoincentivi) Seat Leon 5p 1.0 TSI 25.100 21.349,27 4.545 35 da € 269 11.437,31 No Skoda Fabia 1.0 MPI 17.800 13.701,83 1.100 35 da € 159 9.579,96 Sì (ecoincentivi CO2 61-135) Subaru Forester e-Boxer 39.950 37.900 12.430 36 da € 299 19.975 No Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Top 20.400 18.800 6.600 36 da € 149 9.261 No Toyota Yaris 1.5 Hybrid 24.100 20.600 6.420 47 da € 168,42 11.330 Sì Volkswagen Tiguan TDI 122 CV 36.500 30.558 7.000 35 da € 299 18.600,40 Sì (ecoincentivi CO2 61-135)

Tutte le offerte, anche se proposte nella prima parte del mese, hanno scadenza il 31 gennaio: se la vettura non è ibrida plug-in, lo sconto è da considerarsi inferiore una volta esauriti i fondi disponibili -per questi modelli, abbiamo segnalato i valori di CO2 61-135 alla voce “rottamazione”.

Diverso è invece il caso delle ibride plug-in, che continueranno ad accedere all’ecobonus sicuramente per tutto il mese.

In realtà, le Case propongono varie soluzioni: Toyota, ad esempio, pubblicizza anche offerte con il solo WeHybrid Bonus offerto dalla Casa, oppure gli esempi Lancia hanno proposto da subito prezzi di partenza diversi a seconda che si scelga o meno il finanziamento o il bonus statale. DS, invece, richiede una vettura in permuta intestata da almeno sei mesi.

Negli esempi analizzati a gennaio, l’anticipo zero fa parte delle proposte di Ford e di Citroen, mentre in altri casi come Lancia Ypsilon o Skoda Fabia l’importo da versare subito è inferiore ai 2.000 euro.

Il valore della rata mensile è spesso inferiore ai 200 euro, soprattutto sulle vetture compatte, mentre sulle medie si attesta spesso attorno ai 299 euro, con differenze in più o in meno. Si segnala positivamente la Renault Captur ibrida plug-in, perché la rata di 169,19 euro comprende anche vari servizi.

Solo Mahindra, in questi esempi, propone l’acquisto completo senza maxi rata finale, ma con 84 rate da 199 euro. Sono scomparse la rate in omaggio, tipiche del periodo del lockdown per Coronavirus.

Nella rata i servizi, anche online

Certamente, gli esempi ufficiali delle Case, sui quali viene impostata la comunicazione del mese, mostrano soltanto alcune delle soluzioni possibili; tuttavia, la tendenza è sempre quella di aggiungere alla rata molti servizi, gratuiti o a costo agevolato e ripartito mensilmente.

A volte i servizi sono talmente tanti da avvicinare il finanziamento “balloon” ad un noleggio a lungo termine. Qualche esempio tra le proposte del mese:

Alfa Romeo Tonale Diesel 130 CV: Identicode, Polizza Pneumatici Plus, Maximum Care 1 anno/120.000 km

Audi A3 Sportback: estensione di garanzia Audi Extended Warranty 1 anno / 60.000 km; manutenzione Premium Care 24 mesi/30.000 km gratuita

Dacia Jogger GPL: finanziamento protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance e Manutenzione Ordinaria 3 anni o 50.000km

DS 9 E-Tense: DS Extended Care -estensione di garanzia 1 anno o 45.000 km

Mahindra KUV100 NXT K6+ GPL: tre anni di assicurazione furto e incendio “InCircolo Omaggio”

Opel Astra 5p PHEV: Easy Wallbox, Flexcare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria)

Renault Captur PHEV Techno: finanziamento protetto, Pack Service comprensivo di tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 50.000 km, manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km

Seat Leon 5p 1.0 TSI: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Fabia 1.0 MPI: Extended Warranty

Subaru Forester e-Boxer: otto anni di garanzia a km illimitati Subaru Safe8, tre anni di manutenzione ordinaria gratuita o 45.000 km Subaru Care3

Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Top: offerta “manutenzione inclusa” che include i primi 3 interventi di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di uso e manutenzione del modello, 3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale con il finanziamento Suzuki Solutions NoProblem, Suzuki 3 Plus con garanzia di tre anni o 100.000 km e assistenza in Italia e in Europa 24/7, 5 anni di garanzia sul sistema ibrido

Volkswagen Tiguan TDI 122 CV: estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km

Per le ibride plug-in è abbastanza frequente l’offerta della Wallbox per la ricarica, mentre Toyota indica i servizi disponibili su richiesta come assicurazioni, garanzia e manutenzione, ma non li comprende negli esempi.

Il periodo è ancora complesso per i tempi di consegna: lo dimostra Toyota, che per far valere la promozione consente l’immatricolazione fino al 30 settembre di una Yaris acquistata a gennaio.

Anche per questo, sono aumentati i servizi online, che consentono di far valere gli ecoincentivi come per l’acquisto in Concessionaria, e a volte offrono qualcosa in più: ad esempio, Lancia e Alfa Romeo offrono 3 anni di estensione della garanzia.

Alcune Case hanno poi portali con funzioni specifiche: ad esempio Citroen propone Easy Way per la vendita online dei modelli in pronta consegna, e Spoticar per le auto usate.

Un esempio di noleggio a lungo termine per privati

Sarà la formula del futuro per il sempre maggior valore delle auto, per le minori capacità di acquisto, o forse per l’aggiornamento continuo delle tecnologie. Oppure per alcuni è cambiata proprio la mentalità, per cui all’acquisto si preferisce l’utilizzo, senza pagare l’auto quando non si usa.

In ogni caso, le formule di noleggio a lungo termine senza pensieri sono sempre numerosissime, anche se ancora non hanno la stessa promozione delle offerte con anticipo e mini rata. Vediamo un esempio particolare, che riguarda la raffinata DS 4 con la formula Free2Move Lease di Stellantis.

DS 4 Bastille Business PureTech 130 CV: primo canone 7.390 euro, 35 canoni mensili da 390 euro per 45.000 km; servizi inclusi: DS Service Valet (pick up and delivery in occasione della manutenzione ordinaria), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, tassa di proprietà, IPT. L’offerta è calcolata sulla provincia di Milano.

TAN e TAEG: sparito il tasso zero

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Tonale Diesel 130 CV 6,95 8,30 325 3,50 incluse nella rata Audi A3 Sportback 5,99 6,93 345 2,25 Citroen C3 You PureTech 7,99 10,08 395 3,50 incluse nella rata Dacia Jogger GPL 6,99 8,69 350 3 DS 9 E-Tense 5,99 6,76 395 3,50 incluse nella rata Fiat 500 Hybrid 6,99 9,86 325 3,50 incluse nella rata Ford Ecosport Titanium EcoBoost 6,95 8,51 390 5 Jeep Wrangler Unlimited 4xe 6,95 7,66 325 3,50 incluse nella rata Lancia Ypsilon Hybrid Silver 6,85 10,31 325 3,5 incluse nella rata Mahindra KUV100 NXT K6+ GPL 5,95 7,86 350 5 Mazda CX-30 6,99 8,82 399 4,5 Opel Astra 5p PHEV 8,49 9,78 399 3,50 incluse nella rata Peugeot 308 PHEV 5,75 6,8 395 3,50 incluse nella rata Renault Captur PHEV Techno 5,25 6,31 350 3 Seat Leon 5p 1.0 TSI 8,59 10,27 345 2,25 Skoda Fabia 1.0 MPI 6,49 8,29 345 6,95 Subaru Forester e-Boxer 6,95 8,09 350 5 Suzuki Ignis 1.2 Hybrid Top 6,32 8,04 300 3,40 Toyota Yaris 1.5 Hybrid 8,99 10,84 390 3,90 Volkswagen Tiguan TDI 122 CV 8,89 10,21 345 2,25

Analizzando l’ultima tabella, relativa a tassi di interesse e costi fissi, si notano diverse analogie con la situazione di fine 2022. I costi di apertura pratica continuano a non superare i 400 euro, sebbene ci si avvicinino -ad esempio, i 399 euro di Mazda e Opel, mentre il valore più economico si trova nell’offerta Suzuki di 300 euro.

Le spese di incasso mensili si mantengono costanti per gruppo: 2,25 euro per i marchi Volkswagen, 3,50 euro per Stellantis, che però negli esempi sono inclusi nella rata mensile. Più di una casa, però, ha un costo mensile di 5 euro: nei nostri esempi, Ford, Subaru e Mahindra.

Guardando i tassi di interesse, più di una Casa propone un TAEG superiore al 10%: negli esempi di gennaio troviamo Citroen, Lancia, Seat, Volkswagen e il fanalino di coda Toyota con il 10,84%.

Purtroppo è una tendenza in crescita, così come per il TAN: il valore migliore è per Renault, con il 5,25%, che ancora una volta ha anche il miglior TAEG, ma i valori si attestano in generale tra il 5,75% di Peugeot e l’8,99% di Toyota. Sono lontani, quindi, anche i tempi del TAN al 3-4%, ed è proprio scomparso il tasso zero.