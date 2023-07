Siamo a luglio, in piena estate, con tante offerte per chi ha intenzione di cambiare auto nella bella stagione. Chiuso il semestre, le promozioni delle Case proseguono su quasi tutti i modelli, ora continuando con le strategie precedenti, ora con qualche novità per attirare qualche cliente in più.

Ci sono ancora le agevolazioni statali, fino a esaurimento fondi, per le vetture meno inquinanti come elettriche e ibride plug-in, ma possono esserci bonus territoriali, che insieme alle esenzioni da alcuni pagamenti o ai divieti di circolazione, possono far propendere per una vettura nuova, con o senza rottamazione.

I tassi di interesse sembrano lievemente più bassi, e alcune proposte non prevedono anticipo, o al contrario hanno un anticipo uguale alla rata finale, senza pagare per diversi mesi.

Qualche agevolazione c’è anche nell’acquisto online, soprattutto con sconti specifici, anche se probabilmente la tendenza è di offrire un ventaglio molto ampio di possibilità, tra ricerca informazioni e proposta di acquisto, come ad esempio form online, chat o classiche telefonate.

Offerte del mese di luglio 2023

Le promozioni del mese di luglio analizzate con singoli articoli:

Le promozioni indicate riguardano il tipico finanziamento “balloon” con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale, ma c’è qualche novità sia nella ripartizione degli importi, sia nelle agevolazioni per le prime rate, sia nella richiesta o meno di un usato da ritirare. Vediamo qualche esempio:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Tonale PHEV 53.999 49.879 24.939,5 23 da € 0 24.939,5 Sì (ecobonus) Citroen C5 Aircross benzina 32.000 26.500, 27.500 senza finanziamento 6.373 35 da € 250 16.319 No Dacia Duster GPL 20.700 20.700 4.800 36 da € 168,59 13.662 No Fiat Tipo MHEV 26.800 23.450 0 59 da € 323 10.881,5 Sì (rottamazione fino a euro 2) Ford Fiesta benzina 21.250 17.400, 19.400 senza finanziamento 2.500 36 da € 162,37 10.625 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai Bayon benzina 21.550 18.700, 19.400 senza finanziamento 5.070 36 da € 158,87 10.990,50 Sì (voucher permuta o rottamazione) Jeep Compass PHEV 48.599 39.000 6.789 35 da € 249 26.954,54 Sì (ecobonus) Lancia Ypsilon Silver MHEV 17.100 13.450, 15.250 senza finanziamento 2.463 47 da € 159 7.051 Sì (rottamazione) Mazda CX-30 MHEV 27.850 24.850 8.470 36 da € 198,99 12.811 Sì (rottamazione) Nissan Juke benzina 26.700 23.350 5.745 2 da € 1, 34 da € 199 15.753 Sì (permuta o rottamazione) Opel Astra PHEV 39.050 34.550 7.603 35 da € 299 21.386 Sì (ecobonus) Peugeot 308 Diesel 34.370 31.770, 32.770 senza finanziamento 9.210 2 da € 0, 33 da € 299 18.218,30 No Renault Captur HEV 26.850 25.550 5.700 36 da € 189,70 17.184 No Seat Tarraco benzina 34.750 31.413,31 6.850 35 da € 409 15.462,48 No Skoda Octavia Wagon MHEV 31.800 26.420,62 5.500 35 da € 279 16.295,27 No Subaru XV benzina 30.350 28.500 10.746 36 da € 199 15.175 No Suzuki Ignis MHEV 21.400 20.400 7.600 36 da € 149 10.263 No Toyota Aygo benzina 17.950 14.450, 14.950 senza finanziamento 3.340 47 da € 118,60 8.308,75 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen Polo benzina 22.850 20.504 4.800 35 da € 148,99 13.488,81 No

Alcune Case non puntano su uno sconto iniziale, ma su un prezzo agevolato per tutti, come Dacia; gli sconti più alti sono ovviamente ottenibili con ecobonus statale e rottamazione, ma ci sono ribassi interessanti anche senza i contributi pubblici, come si può osservare dalla tabella.

Mentre Peugeot e Nissan giocano la carta delle prime due rate praticamente in omaggio, Fiat propone l’anticipo zero; da segnalare anche la formula per la Tonale, con anticipo pari alla maxi rata, ma quasi due anni senza versare nulla.

Quanto alle rate mensili, la tendenza generale è di mantenere i valori piuttosto contenuti: molti sono gli importi inferiori ai 200 euro, a cominciare dalla Toyota Aygo X con rata mensile di 118,60 euro.

Per aderire a queste proposte, a volte è richiesta un’auto da rottamare o in permuta anche senza bonus statale; Fiat richiede un usato fino a Euro 2, mentre Hyundai prosegue l’iniziativa del Voucher da scaricare dal sito.

Si tratta, ovviamente, solo di offerte di esempio, su notevole quantità di proposte, da verificare con il rivenditore.

Nelle rate i servizi inclusi

Gli esempi ufficiali ci mostrano bene quali Case puntino sull’aggiunta di servizi alle rate, e quali invece sulla proposta della rata più bassa possibile, integrabile poi con assicurazioni, manutenzione, garanzia.

Alfa Romeo Tonale PHEV: Easy Wallbox inclusa nel prezzo, facoltativa

Dacia Duster GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Fiat Tipo MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance

Jeep Compass PHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance, facoltativi ma inclusi nell’esempio; Easy Wallbox inclusa nella rata

Mazda CX-30 MHEV: 6 anni di garanzia o 150.000 km su tutta la gamma

Nissan Juke benzina: Pack Service comprendente 3 anni di Protezione Auto più 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Opel Astra PHEV: Stazione di ricarica WallBox da 2,3 kW, esclusi costi di sopralluogo, installazione ed eventuale aggiornamento a 7,4 kW da eseguire da un elettricista qualificato; 8 anni o 160.000 km di garanzia sulle batterie

Renault Captur HEV: Pack service a comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 30.000 km, manutezione ordinaria 1 anno o 10.000 km

Seat Tarraco benzina: 2 anni di garanzia aggiuntiva fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Octavia Wagon MHEV: Extended Warranty

Subaru XV benzina: 3 anni di tagliandi o 45.000 km e 8 anni di garanzia km illimitati

Suzuki Ignis MHEV: primi tre interventi di manutenzione ordinaria inclusi, 3 anni assicurazione furto e incendio totale e parziale, garanzia Suzuki 3Plus

Volkswagen Polo benzina: Tech Pack in omaggio, estensione di garanzia Extra Time 2 anni o 80.000 km

Toyota continua a proporre i servizi come facoltativi nel sito ufficiale, senza però quantificarli mai; in compenso, ci sono le offerte di garanzia estesa Relax Plus, alla quale si affiancano i 5 anni di garanzia di Hyundai, i 7 di MG e Kia e, dal primo aprile, i 6 anni o 150.000 km sull’intera gamma Mazda.

Anche il gruppo Volkswagen continua a puntare sull’estensione di garanzia di due anni, mentre il gruppo Renault propone gli interessanti Pack Service, compresa la GAP insurance in caso di danno o furto totale; il servizio “door to door valet” per la manutenzione con ritiro e consegna a domicilio è stato invece associato alla prenotazione di un intervento, al costo relativo.

Non solo mini-rate, c’è anche il noleggio a lungo termine

Le offerte con mini rate, dall’importo mensile ridotto, sono promosse dalle Case in modo particolare, ma continuano anche le proposte di noleggio a lungo termine per privati, con i prezzi che includono l’IVA.

Tra i numerosi esempi, vediamo quello sulla Citroen C5 Aircross:

Citroen C5 Aircross Feel Pack BlueHDi 130 S&S EAT8: primo canone 7.424 euro, 35 canoni mensili da 459 euro per 45.000 km; Manutenzione ordinaria estraordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, Copertura assicurativa RCA, Antifurto con polizza Incendio Furto e Kasko franchigia 1.000 €, Garanzia Perdita di Lavoro (se ricorrono le condizioni per poterne usufruire), Tassa di Proprietà.

Questi importi di esempio sono calcolati sulla Provincia di Milano, e l’offerta è soggetta a limitazioni territoriali: è sempre bene, quindi, una verifica con il rivenditore, nelle Concessionarie o online.

Anche in questo esempio viene escluso l’eventuale valore di riscatto finale: l’idea non è di possedere l’auto, ma di tenerla fino alla sostituzione, come in un’azienda.

Tassi in timida discesa

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Tonale PHEV 0 0,13 0 0 Citroen C5 Aircross benzina 7,99 9,53 395 3,5, incluse nella rata Dacia Duster GPL 3,99 5,31 350 3 Fiat Tipo MHEV 8,25 9,52 395 3,5, incluse nella rata Ford Fiesta benzina 2,95 4,64 390 5 Hyundai Bayon benzina 6,95 8,96 395 3,90 Jeep Compass PHEV 2,95 3,71 395 3,5, incluse nella rata Lancia Ypsilon Silver MHEV 7,99 10,24 395 3,5, incluse nella rata Mazda CX-30 MHEV 6,99 8,80 399 4,5 Nissan Juke benzina 5,99 6,68 350 0 i primi 2 mesi, 3 gli altri 34 mesi Opel Astra PHEV 5,99 7,08 395 3,50, incluse nella rata Peugeot 308 Diesel 7,99 9,39 395 3,50, incluse nella rata Renault Captur HEV 6 7,22 350 3 Seat Tarraco benzina 7,99 9,26 345 2,25 Skoda Octavia Wagon MHEV 8,49 9,87 345 2,25 Subaru XV benzina 8,25 9,86 350 5 Suzuki Ignis MHEV 7,01 8,68 300 3,40 Toyota Aygo benzina 5,99 7,97 390 3,90 Volkswagen Polo benzina 5,99 7,39 345 2,25

Guardando, infine, i valori dei tassi di interesse, sembra confermata la tendenza alla discesa: sopra il 10% di TAEG in questo mese c’è solo Lancia, su importi comunque generalmente piuttosto contenuti.

Almeno un paio di case si mantengono su valori bassi, dichiarandolo: Ford, che vende l’ultima Fiesta della storia con un TAN del 2,95% e un TAEG del 4,64%, e Jeep Compass, dal TAEG ancora più basso, quasi un record per quest’anno.

Chiaramente, dalla tabella si notano dati ancora più eclatanti, ma che si riferiscono ad un’offerta Alfa Romeo molto particolare, senza rate mensili, che ogni tanto ricompare tra le promozioni ufficiali: in questo caso, il TAN, l’apertura pratica e le spese mensili di incasso sono pari a zero, perché le rate appunto non si pagano. Mediamente, comunque i valori del TAN oscillano tra il 3,99 di Dacia e l’8,49% di Skoda.

La spesa di apertura pratica, alla quale aggiungere i bolli, si mantiene sotto i 400 euro, con 300 euro tondi solo per Suzuki, e la spesa di incasso rata è sempre di 3,50 euro compresi nella rata per Stellantis, e ridotta a 2,25 euro al mese per il gruppo Volkswagen.