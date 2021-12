Se il periodo natalizio è associato ai regali, sicuramente l’automobile nuova potrebbe uno dei desideri più importanti, e costosi. C’è chi fa leva proprio su questo nel sito ufficiale: pensiamo al claim Fiat “Siamo tutti più bonus”, ad esempio.

Di certo, il periodo non è dei migliori, tra l’emergenza sanitaria per l’arrivo del freddo, la flessione del mercato, l’indisponibilità dei microprocessori e l’allungamento dei tempi di consegna; in più, non si può contare sull’Ecobonus rottamazione che ha caratterizzato le vendite di gran parte dell’anno.

Nonostante questo, le Case sono corse al riparo già dal mese scorso, proponendo sconti in collaborazione con la rete di vendita, e cercando di mantenere la rata mensile più bassa, anche ritoccando verso l’alto il valore futuro garantito o di riscatto finale.

Non mancano agevolazioni speciali, offerte di servizi o sconti aggiuntivi, così come non sempre è necessaria la rottamazione o la permuta; decollano anche le vendite web, con specifiche offerte.

Offerte auto di novembre 2021

Lo sconto è della Casa e delle Concessionarie

Raffrontando le offerte con Ecoincentivi e quelle attuali, salta subito all’occhio la diminuzione degli sconti iniziali, soprattutto sulle vetture dalle minori emissioni: anche se il listino di partenza viene comunque ridotto, non sempre si raggiungono i livelli precedenti.

Anche l’anticipo non è sempre bassissimo, e questo per poter mantenere più o meno uguale a prima la rata mensile: se manca l’obbligo di rottamazione, una permuta può essere utile per non pagare troppo subito.

Alcuni esempi, tra le promozioni di dicembre analizzate, possono rendere l’idea:

Dacia Jogger ECO-G: listino scontato 15.450 euro, anticipo 4.210 euro, senza permuta o rottamazione

Jeep Compass: listino , listino scontato 43.160 euro, anticipo 1.000 euro, senza permuta o rottamazione

Kia Stonic: listino 16.750 euro, listino scontato 13.250 euro, anticipo 4.360 euro, solo con permuta o rottamazione

Opel Grandland 1.2: listino scontato 29.200 euro, anticipo 10.500 euro, senza permuta o rottamazione

Renault Megane berlina diesel: listino scontato 21.850 euro, anticipo 7.000 euro, solo con permuta o rottamazione

Seat Arona: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Toyota CH-R Hybrid: listino 30.500 euro, listino scontato 25.600 euro, anticipo 7.000 euro, solo con permuta o rottamazione

Volkswagen Taigo: listino 23.150 euro, listino scontato 21.029 euro, anticipo 4.200 euro, senza permuta o rottamazione

Fiat, Ford e l’anticipo zero

Alcune Case in realtà propongono ancora l’anticipo zero: le sfidanti nel mese di dicembre sono ancora una volta Fiat e Ford.

In realtà, le formule sono differenti: per Ford non è prevista la rottamazione, mentre l’offerta Fiat prevede l’acquisto completo della vettura dopo diversi anni e con rate più alte dopo il primo anno; questo consente di non avere rata finale o limite di chilometraggio.

Fiat Panda GPL: listino 15.500 euro, listino scontato 11.940 euro, anticipo zero, solo con permuta o rottamazione

Fiat Tipo City Cross 1.0: listino 22.000 euro, listino scontato 16.500 euro, anticipo zero, solo con permuta o rottamazione

Ford Kuga Full Hybrid: listino 43.100 euro, listino scontato 36.350 euro, anticipo zero, senza permuta o rottamazione

Ford Fiesta 1.0 Active: listino 23.100 euro, listino scontato 18.100 euro, anticipo zero, senza permuta o rottamazione

Servizi compresi nel finanziamento: la strada verso il noleggio

E’ ormai una costante il fatto che tutte le Case propongano offerte comprendenti diversi servizi: come stiamo constatando ormai da anni nel mercato del nuovo, il possesso della vettura è meno importante rispetto al budget annuale da spendere complessivamente per l’auto, tanto nel privato quanto per le aziende.

Non sempre gli esempi della comunicazione ufficiale riportano i servizi che si possono includere nella rata, ma quasi ogni promozione consente di personalizzare gli importi in funzione non solo dei chilometri percorsi, ma anche degli extra.

Vediamo qualche esempio, per avere un’idea dei servizi genericamente offerti o comunque compresi nella rata:

Dacia Jogger ECO-G: Finanziamento Protetto, Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di Driver Insurance, manutenzione ordinaria 3 anni o 60.000 km

Ford Kuga e Fiesta: assicurazione “Guida protetta”, copertura “New 4 Life”, facoltativi

Hyundai Santa Fe: Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo, durata 36 mesi

Kia Stonic: Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo. Polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel pacchetto “Kasko e Assistenza Pneumatici Hyundai Capital Bank Europe”. Durata pari al finanziamento.

Nissan X-Trail: Finanziamento Protetto e Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione Experta + 1 anno di assicurazione RC Auto

Opel Grandland: Flexcare Silver per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria)

Renault Megane berlina: Finanziamento Protetto, pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km

Suzuki Ignis: primi tre interventi di manutenzione ordinaria, o in aggiunta tre anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale

Volkswagen Taigo: estensione di garanzia extra time due anni o fino a 80.000 km

Naturalmente, l’altra possibilità è di aderire alle diverse promozioni di noleggio a lungo termine o leasing per privati; quasi sempre, accanto ad un finanziamento “Balloon” con mini rata e maxi rata finale, ce n’è un altro con primo canone, canoni mensili ed eventuale riscatto -che di norma si risolve con la sostituzione o la restituzione, al pari delle aziende. Qui i servizi offerti, di solito, sono ancora superiori:

BMW 318d Business Advantage con leasing operativo Why-Buy Evo: assicurazione R.C.A., tassa di proprietà (bollo auto) con delega di pagamento, immatricolazione e messa su strada, adempimenti Archivio Nazionale Veicoli, programma di manutenzione ordinaria BMW Service Inclusive con 5 anni o 100.000 km, assistenza e soccorso stradale

Peugeot 308 PHEV con Free2Move Lease: manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto.

Questo genere di offerta potrebbe veramente costituire il futuro dell’acquisto dell’auto, soprattutto in caso di tecnologie nuove e non ancora del tutto collaudate su tempi lunghi.

Sempre più online

L’emergenza sanitaria impone di sottolineare quanto la visita alle Concessionarie possa svolgersi in tutta sicurezza; tuttavia, i sistemi di vendita online avviati durante le fasi di lockdown, hanno portato tutte le Case a sviluppare sempre di più i servizi web, attraverso la riorganizzazione dei siti ufficiali.

Più il tempo passa, più i servizi aumentano, a cominciare da quello di base che permette di annullare l’ordine o di restituire l’auto consegnata dopo un certo periodo di tempo. Ci sono poi sezioni specifiche per la ricerca dell’usato, serie speciali solo in caso di acquisto online, sconti su modelli specifici o altre iniziative.

I servizi internet consentono anche una facile ricerca di vetture usate proposte dalle Concessionarie ufficiali, ma anche di auto nuove in pronta consegna che, in un periodo di tempi lunghi di produzione, sono sicuramente molto ricercate.

Dacia e Renault: valutazione rapida dell’usato online inserendo semplicemente la targa

Fiat e Jeep: due tagliandi inclusi nel prezzo in caso di acquisto online

Ford: acquisto online e modelli in pronta consegna

Hyundai: Online showroom per vedere le auto e Click to buy per la prenotazione

Lancia: voucher Mopar di 500 euro

Opel: edizioni specifiche Blitz, un anno di assicurazione RCA gratuita inclusa

Peugeot: digital voucher di 400 euro e un anno di polizza furto e incendio; sezioni del sito Stock per le vetture nuove e Spoticar per l’usato

Citroen: sconto speciale sull’acquisto online, Citroen CarStore per i veicoli in pronta consegna

Seat: sezione del sito “Auto usate”

Suzuki Smart Buy: acquisto online

Toyota: edizione speciale prenotabile in rete della C-HR Hybrid GR Sport Black Edition

Aspettando il 2022

Cosa accadrà nell'anno nuovo è ancora un mistero: c’è l’emergenza Coronavirus, ma insieme vanno considerati l’eventuale ripresa degli incentivi, le manovre politiche per favorire alcune motorizzazioni o per accelerare la rottamazione, la riorganizzazione della filiera produttiva per accorciare i tempi di produzione e consegna. Tutte cose che scopriremo soltanto a partire da gennaio.