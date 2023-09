Per il mese di settembre, tutte le Case automobilistiche si sono preparate ad affrontare il periodo di fine estate con un gran numero di offerte su tutti i modelli. Per le auto meno inquinanti sono ancora disponibili i fondi dell’Ecobonus statale, con o senza usato da rottamare, ma la maggior parte degli sconti e delle agevolazioni arrivano direttamente da Case e Concessionarie su ogni genere di motorizzazione, diesel compreso.

Guardando genericamente le offerte, si assiste a una certa normalizzazione: sono quasi sparite, ad esempio, alcune soluzioni estive come il tasso zero o le prime rate in omaggio.

Si può trovare comunque qualcosa di interessante, che può essere cercato anche sfruttando le informazioni ufficiali online, con chat virtuali o con operatori, virtual showroom, motori di ricerca di auto in pronta consegna, o numeri telefonici dedicati in orari specifici.

Offerte del mese di settembre 2023

Le promozioni del mese di settembre analizzate con singoli articoli:

Le offerte analizzate riguardano in prevalenza i finanziamenti “balloon”, con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale, che tutto sommato sono ancora al primo posto nelle comunicazioni ufficiali:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Giulia 2,2 Turbo diesel 59.550 52.524 10.320 35 da € 490 34.899 No Citroen C3 PureTech benzina 18.200 14.000, 14.7050 senza finanziamento 3.455 35 da € 99 9.770 No Dacia Sandero Streeway 1.0 GPL 15.400 15.400 4.250 36 da € 138,28 10.010 No Fiat 500X 1.5 130 CV MHEV 28.050 21.950, 23.450 senza finanziamento 0 59 da € 314 12.058,1 Sì (rottamazione fino a Euro 3) Ford Kuga 2.5 HEV 38.500 32.250, 34.250 senza finanziamento e rottamazione 3.900 36 da € 252,84 21.945 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai Kona HEV 34.500 31.600 6.730 36 da € 188,81 22.080 Sì (con Voucher permuta o rottamazione) Jeep Renegade 1.5 MHEV 33.400 28.900 8.220 47 da € 199 117.169,55 No Lancia Ypsilon Ecochic GPL 20.900 16.300, 18.100 senza finanziamento 3.854 47 da € 159 9.320 No MG EHS PHEV 35.190 34.540 14.560 35 da € 239 18.660,90 Sì (Ecobonus rottamazione) MG ZS 1.5 benzina 17.340 15.740 5.420 35 da € 149 7.976,40 No Nissan X-Trail e-Power 44.070 39.250, 40.750 senza finanziamento 10.395 36 da € 349 25.119,90 Sì (permuta o rottamazione) Opel Corsa 1.2 benzina 19.950 12.950, 14.950 senza finanziamento 0 35 da € 179 10.416 No Peugeot 208 PureTech benzina 20.070 16.120, 16.620 senza finanziamento 3.066 35 da € 149 11.331 No Renault Clio E-Tech HEV 22.250 22.250 5.100 36 da € 150,24 13.572,50 No Seat Ibiza 1.0 benzina 22.050 18.251,48 4.550 35 da € 179 10.761,28 No Skoda Fabia 1.0 benzina 18.450 14.686 2.000 35 da € 129 10.260,78 Sì (rottamazione fino a Euro 4) Toyota Yaris Cross 116 CV HEV 28.050 24.300, 24.800 senza finanziamento 5.020 47 da € 178,98 15.479,10 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen T-Cross 1.0 TSI benzina 24.900 22.523 5.100 35 da € 178,99 14.933,02 No

Assistiamo a una certa continuità rispetto alle offerte dei mesi precedenti, ad esempio sugli importi della rata per Alfa Romeo, Lancia e Jeep che restano immutati -anzi, per la Renegade c’è la stessa rata anche per il modello a benzina.

A volte si punta su sconti sul listino: ovviamente questi sono consistenti nel caso dell’Ecobonus rottamazione -vedi negli esempi la MG EHS ibrida plug-in, ma possono essere elevati anche con motorizzazioni tradizionali, come gli oltre 7.000 euro di riduzione sulla Giulia turbo diesel.

D’altro canto, sono in aumento le proposte senza sconto iniziale, o per lo meno con un listino di partenza considerato come “già scontato”: negli esempi di questo mese ci sono Dacia, BMW, e anche Renault ma per un modello specifico appena uscito.

Oltre all’Ecobonus, a volte le Case richiedono la rottamazione o la permuta a certe condizioni, come emissioni o anni di proprietà; Hyundai rimane fedele al Voucher da scaricare online per accedere allo sconto, mentre per la Lancia Ypsilon a GPL non è più prevista la rottamazione.

DR mantiene la prima rata a 180 giorni e pagamento completo del credito senza maxi rata finale, ma l’esempio pubblicato aveva scadenza il 10 settembre; Nissan e Peugeot, invece, non “regalano” più le prime rate come in agosto, mentre Fiat e Opel propongono esempi senza il versamento dell’anticipo.

In ogni caso, la mini rata è sempre contenuta: nei modelli analizzati rimane spesso sotto i 200 euro, e per la Citroen C3 l'importo è di 99 euro mensili spese incluse.

Una curiosità: da tempo quasi tutte le rate mensili hanno importi che terminano con il 9, secondo una regola di marketing ormai universale per far percepire il costo inferiore rispetto a quello reale.

Negli importi anche i servizi

Tutte le offerte delle Case, gestite direttamente o tramite una finanziaria esterna, sono variamente configurabili in fase di contrattazione, ma le offerte pubblicizzate sono di solito quelle con il peso maggiore, anche per orientare la politica del marchio.

Quando negli importi non ci sono servizi inclusi, con il costo distribuito nella rata, si sottolinea maggiormente il valore ridotto della rata da pagare. Vediamo qualche esempio:

Alfa Romeo Giulia 2,2 Turbo diesel: Extended Care Premium 1 anno/120.000 km, Identicar 12 mesi, Tyre insurance

Dacia Sandero Streeway 1.0 GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di Protezione Auto (furto e incendio, atti vandalici, eventi naturali, rottura dei cristalli) e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 30.000 km, GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Fiat 500X 1.5 130 CV MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre insurance

Jeep Renegade 1.5 MHEV: Identicar 12 mesi, Tyre Insurance

MG EHS PHEV: Assicurazione 3 anni Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali, calcolata sulla provincia di Firenze; assicurazione con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale contenute nel pacchetto

MG ZS 1.5 benzina: Polizza Credit Life per dipendenti del settore privato - contratto di assicurazione vita, inabilità totale permanente, perdita d’impiego o, in alternativa per qualsiasi tipologia di lavoratore, inabilità totale temporanea; polizza assicurativa con garanzie Kasko Pneumatici ed Assistenza Stradale, facoltativa ma inclusa negli importi, con durata pari a quella del finanziamento

Nissan X-Trail e-Power: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento e Pack Service comprendente 3 anni di Protezione Auto, 3 anni di manutenzione EXPERTA, 1 anno di Assicurazione Pneumatici

per tutta la durata del finanziamento e Pack Service comprendente 3 anni di Protezione Auto, 3 anni di manutenzione EXPERTA, 1 anno di Assicurazione Pneumatici Renault Captur Plug-in Hybrid pack service comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 30.000 km, manutezione ordinaria 1 anno o 10.000 km

Seat Ibiza 1.0 benzina: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Fabia 1.0 benzina: Extended Warranty da 280 euro, obbligatoria

Toyota Yaris Cross 116 CV HEV: Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia, Pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta; possibilità di accedere alla garanzia estesa Relax Plus. Extra bonus di 250 euro con preventivo online

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI benzina: Estensione di garanzia Extra Time 2 anni o fino a 80.000 Km, Tech Pack incluso nel prezzo

In molti casi i servizi sono facoltativi, ma inclusi negli esempi: è sempre così per i marchi ex-FCA di Stellantis, mentre Citroen, Peugeot, Opel -e anche Lancia- non aggiungono altro alla rata. Stessa cosa per Ford, e anche per Toyota, che indica solo quali servizi si possono richiedere, oltre all’extrabonus se si ordina online.

La Renault analizzata questo mese è la nuova Clio appena uscita, che nell’esempio non prevede servizi aggiuntivi, ma quasi tutto il resto della gamma sì: abbiamo quindi indicato quanto proposto sulla Captur; questa politica è condivisa dagli altri marchi dell’Alleanza, come Nissan o Dacia, ma coinvolge anche altre Case dalla politica di marketing più aggressiva, come ad esempio MG.

Per il gruppo Volkswagen, invece, è sempre incluso l’extra della garanzia estesa; attenzione, perché alcune Case offrono già una garanzia superiore ai 2 anni, come ad esempio Toyota, Hyundai, MG o Kia.

Leasing e noleggio a lungo termine, offerte in crescita

Sarà probabilmente la formula del futuro per tutte le tipologie di veicoli, ma per il momento leasing e noleggio a lungo termine per privati sembrano in una fase di continuo assestamento: per esempio, sono quasi sempre in secondo piano nelle offerte non business, rispetto ai finanziamenti più o meno classici.

Le Case stanno affinando comunque le proposte: vediamo un paio di esempi.

BMW X1 sDrive 18i, Leasing operativo Why-Buy: anticipo di 9.730 euro insieme al primo canone di 319,71 euro, più altri 35 canoni mensilidello stesso importo; possibile aggiungere alla rata altri servizi come Programma di Manutenzione, Articoli Lifestyle, Assicurazioni e Accessori

Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid Sprint, Noleggio a lungo termine Leasys: anticipo di 8.539 euro, 48 canoni da 609 euro che comprendono opertura RCA con penale risarcitoria, copertura furto e incendio con penale risarcitoria, servizio di riparazione danni con penale risarcitoria, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, servizio di infomobilità I-Care; utilizzo gratuito di Leasys UMOVE -App per la gestione del contratto di noleggio e dei servizi legati alla mobilità; opportunità di restituire l’auto, esclusivamente dal 12° al 24° mese di noleggio senza penalità e con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

Anticipo e canoni per questi esempi sono piuttosto alti, anche se in realtà variamente configurabili, così come è possibile scegliere quali servizi includere, fino a formule “tutto compreso” simili alla gestione delle flotte aziendali: in ogni caso, leasing e noleggio sono pensati quasi sempre per il passaggio ad un’altra auto al termine del pagamento dei canoni, e non per il possesso del veicolo.

Tassi in lieve aumento

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Giulia 2,2 Turbo diesel 6,99 7,84 395 3,50, incluse nella rata Citroen C3 PureTech benzina 6,99 9,32 395 3,50, incluse nella rata Dacia Sandero Streeway 1.0 GPL 6,99 9,04 350 3 Fiat 500X 1.5 130 CV MHEV 8,75 10,05 395 3,50, incluse nella rata Ford Kuga 2.5 HEV 2,95 3,87 390 5 Hyundai Kona HEV 4,95 6 395 3,90 Jeep Renegade 1.5 MHEV 6,45 7,59 395 3,50, incluse nella rata Lancia Ypsilon Ecochic GPL 8,49 10,49 395 3,50, incluse nella rata MG EHS PHEV 6,96 8,37 399 4,50 MG ZS 1.5 benzina 6,98 9,65 399 4,50 Nissan X-Trail e-Power 5,99 6,92 350 3 Opel Corsa 1.2 benzina 8,99 11,28 395 3,50, incluse nella rata Peugeot 208 PureTech benzina 7,99 10,08 395 3,50, incluse nella rata Renault Clio E-Tech HEV 5 6,35 350 3 Seat Ibiza 1.0 benzina 7,99 9,80 345 2,25 Skoda Fabia 1.0 benzina 4,99 6,61 345 2,25 Toyota Yaris Cross 116 CV HEV 5,99 7,17 390 3,90 Volkswagen T-Cross 1.0 TSI benzina 6,99 8,36 345 2,25

In agosto si sperava che fosse possibile il ritorno costante del tasso zero, dopo l’offerta di Hyundai: a settembre tutto sembra tornato come prima.

Negli esempi, quindi, a prevalere è il Microtasso Ford, che rimane al 2,95% come TAN e ad un imbattibile 3,87% di TAEG. Oltre a questi valori un po’ unici per il mese, ci sono tutti gli altri: fanno bene Renault con TAN al 5%, Skoda con il 4,99% e Hyundai che si contiene al 4,95%.

Per il TAEG, buone le proposte di Hyundai (6%), Renault e Skoda, mentre molte case volano sopra il 10%: Fiat, Lancia, Peugeot e Opel, che ha i tassi più alti di tutti gli esempi analizzati (TAN 8,99%, TAEG 11,28%).

Le spese di apertura pratica continuano ad avvicinarsi ai 400 euro un po’ per tutte; fanno meglio le case del Gruppo Volkswagen e dell’Alleanza Renault-Nissan. I costi mensili per rata più alti sono quelli di Ford, 5 euro, come pure i 4,50 euro di MG; Volkswagen e il resto del gruppo hanno il valore più basso, 2,50 euro al mese, ma Stellantis dichiara in tutti gli esempi che il costo di 3,50 euro è incluso nell’importo della rata.

In generale, comunque, la tendenza non sembra essere al ribasso: vedremo se il futuro ci riserverà qualche sorpresa.