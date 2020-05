Consumi reali misti. la classifica delle auto che consumano meno

La rubrica dei consumi reali Roma-Forlì è una delle più seguite e attese dai nostri lettori, ma con il fermo forzato delle prove causa lockdown e lenta ripresa dall'emergenza Coronavirus resta il tempo di guardare indietro e stilare una nuova classifica dell'efficienza.

Dopo aver visto quali sono le auto che consumano meno in città e in autostrada è arrivato ora il momento di scoprire la classifica delle auto che consumano meno nell'uso misto.

Un po' in città e un po' fuori

Per uso misto intendiamo il tipico utilizzo negli spostamenti quotidiani, in città e fuori città, un mix di percorsi che vanno dai centri storici alle periferie e arrivano anche alle strade extraurbane. Si tratta quindi di un percorso che unisce la poco efficiente guida urbana ai più "virtuosi" spostamenti su strade statali e provinciali, una sorta di riassunto dei risultati di consumo urbano/extraurbano che molti di noi sperimentano nell'utilizzo di lungo periodo, fra un pieno e l'altro.

Ultime novità e auto già in vendita

Come per le ultime classifiche di consumo anche in questo caso abbiamo preso in considerazione solo i modelli tuttora in vendita, anche con leggere modifiche o restyling. Le vetture con sistemi mild hybrid sono incluse nelle rispettive classifiche del carburante utilizzato (benzina o diesel), mentre le plug-in hybrid riportano i dati consumo a batteria scarica. A parità di consumo prevale in classifica l'auto che ha ottenuto per prima il risultato. Qui la classifica completa dei consumi reali negli ultimi nove anni di prove.

